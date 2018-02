Nylig ble Solberg 2-regjeringen født, og de tre partilederne kunne vise frem Jeløya-plattformen og de 20 ministrene på Slottsplassen.

De 45 statssekretærene fikk lite medieoppmerksomhet, med ett unntak: Oppnevnelsen av Sveinung Rotevatn som statssekretær for Sylvi Listhaug i Justis- og beredskapsdepartementet (JBD).

Listhaug er politikkens Petter Northug. Hun får medieoppmerksomhet nærmest uansett hva hun gjør eller ikke gjør.

Men i hovedsak skyldes oppstusset at Rotevatn er en profilert Venstre-politiker som ved flere tilfeller har uttalt seg stikk i strid med Listhaugs og Fremskrittspartiets politikk.

Kan hun som statsråd ha en meningsmotstander som en av sine nærmeste medarbeidere?

Ikke partienes, men Regjeringens politikk

Ja, sier de, Listhaug, Rotevatn og Solberg, for det er ikke partienes, men Regjeringens politikk som skal settes ut i livet.

Den 82-sider lange Jeløya-plattformen setter norsk rekord i regjeringsavtalelengde. Her slår Solberg 2 forgjengerne Solberg 1 og Stoltenberg 2 med 10–12 sider (Bondevik 1 og 2 overgås med 30 sider, Syse med 50 og Willoch 2 med 75 sider).

Men hva betyr lengde, hvis kritikere har rett i at Jeløya-erklæringen er slapp, vag og uforpliktende? Realiteten er at Regjeringen nå er bemannet slik at det ligger til rette for små og store meningsforskjeller internt i politisk ledelse i JBD – som for øvrig også inkluderer en statssekretær fra Høyre.

Regelen, ikke unntaket

Slik har norske regjeringer sett ut lenge, og ikke er det et særnorsk fenomen heller: Siden andre verdenskrig har om lag 80 prosent av koalisjonsregjeringene i Vest-Europa hatt slike partikryssende statssekretærer.

Den første av slaget her til lands var Eivind Reiten (Sp), oppnevnt i 1983 som statssekretær for finansminister Rolf Presthus (H) i Willoch II-regjeringen. Etter få uker omtalte VG den gang Reiten som Senterpartiets vaktbikkje i Finansdepartementet. Siden har alle norske koalisjonsregjeringer satt partikryssende statssekretærer i Finansdepartementet, og siden slutten av 1990-tallet har de vært fast inventar på Statsministerens kontor også.

Under regjeringsforhandlingene på Voksenåsen i 1997, mente Bondevik at partikryssere ut over disse to samordningsdepartementene ville være «å overdrive og mikse for mange steder». Det er en glemt advarsel. I koalisjonsregjeringene til Stoltenberg og Solberg på 2000-tallet er det blitt regelen og ikke unntaket at koalisjonspartnerne får oppnevnt statssekretærer i hverandres fagdepartementer der det er betydelig partipolitisk avstand.

Foreløpig er det i Solberg 2 oppnevnt partikryssende statssekretærer i seks departementer. Det er flere enn i Stoltenberg 2, men færre enn i Solberg 1 (ni departementer).

Er de vaktbikkjer? Spioner?

Én vanlig antagelse i statsvitenskapelig forskning er at statssekretærer plasseres der det trengs for å få regjeringskabalen til å gå opp. Et parti kan si seg villig til å bytte én statsrådspost mot to statssekretærposter, og gjerne i et tungt departement ledet av et annet parti.

En annen vanlig antagelse er den samme som VG hadde i 1983: At partikryssende statssekretærer er vaktbikkjer, eller spioner, som passer på og skygger ministeren på vegne av sitt eget parti og sladrer om hva ministeren holder på med, så partiledelsen kan ordne opp.

Man kan anta at dette skaper dårlig stemning i politisk ledelse i departementet, og derfor har OECD advart mot slik partikryssende oppnevningspraksis.

Undersøkelse: Høyt tillitsnivå begge veier

I en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Public Administration (The spy who loved me? Cross-partisans in the core executive) ser vi nærmere på partikryssende statssekretærers rolle i regjeringsapparatet.

Basert på spørreundersøkelser gjennomført blant statssekretærer og politiske rådgivere fra regjeringene Bondevik 2 og Stoltenberg 2, viser vi at partikrysserne riktignok overvåker ministeren på vegne av sitt parti, men at de også gir viktige råd til sin minister om konkret politikk, herunder hvor smertegrensene går i eget parti.

Slik får politisk vanskelige saker en løsning før de når Regjeringen og offentligheten.

Vår undersøkelse, avgrenset til to regjeringer, viser at partikryssende statssekretærer ikke skapte dårlig stemning. Tvert imot kommer det frem at det normalt er et høyt tillitsnivå begge veier. Partikrysserne fikk stort sett samme ansvar, for eksempel overfor embetsverket, som statssekretærer fra statsrådens eget parti.

Vi finner at disse aktørene, i hvert fall i norsk tapning, ikke primært er vakthunder som bjeffer og varsler når grenser overtres. De er heller liaisonoffiserer, som det heter i forsvaret, det vil si aktører som er lojale begge veier, til ministeren og til partiet.

Delikat samspill

Dette er naturligvis en delikat balansegang, for statssekretæren, hans statsråd og for hans parti.

Statsrådens posisjon er sterk i det norske systemet. En statsråd kan fort skyve statssekretæren ut i kulden, i enkelte saker eller mer permanent.

Man kan også se for seg at statssekretæren gjør sin statsråd kjent med partipolitiske motforestillinger i en konkret sak. Da må statsråden velge tankesett. Hvis hun tenker på Regjeringen, eller det samfunnsmessige problemet, er hun nok best tjent med å finne et kompromiss som kan passere regjering og storting og settes ut i livet.

Men politikk er som kjent ingen søndagsskole. Hvis statsråden tenker på sin egen politiske karrière eller sitt partis oppslutning, kan det være hun tenker at saken er en mulighet til å vise motsetninger og vinne støtte.

Fremtiden vil vise hvordan samarbeidet vil fungere mellom Sylvi Listhaug og Sveinung Rotevatn. Samspillet mellom en minister og en kryssende statssekretær er delikat og handler om politisk avstand, arbeidsdeling og personlig kjemi.