Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moes største bekymring burde være knyttet til nytten av de milliardene som deles ut til norsk forskning, mener kronikkforfatterne.

Den publiserte forskningen gir et feilaktig bilde av kunnskapsstatus.

30.05.2023 20:00

For ett år siden avsatte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) hele styret i Norges forskningsråd på grunn av bekymring rundt den økonomiske styringen. Mye tyder på at hans største bekymring burde være knyttet til nytten av de milliardene som deles ut til norsk forskning.

Siden 1997 har vi i Stiftelsen Dam gitt over to milliarder kroner til 1300 norske helseforskningsprosjekter. Dessverre kan en betydelig andel av disse midlene ha vært bortkastet.

Årsakene til problemene er sammensatte, men handler hovedsakelig om upubliserte forskningsresultater. Enten gjennom:

Manglende publisering av studier. Resultatene av en stor andel av forskningen som gjennomføres, deles aldri.

Selektiv rapportering. I mange prosjekter deles bare utvalgte resultater.

Ingen av delene høres kanskje spesielt problematisk ut. Men de rokker i virkeligheten ved selve fundamentet for den vitenskapelige metode. Den britiske legen og epidemiologen Ben Goldacre har kalt den upubliserte forskningen for «en kreft i kjernen av evidensbasert medisin».

Resultater gjemmes bort

Årsaken er at det ikke er tilfeldig hvilke resultater vi ikke får høre om. Resultater som fremmer kommersielle interesser eller forskernes egeninteresser, har betydelig større sjanse for å bli publisert.

I skuffen ligger resultatene som viser at tiltak og behandlinger ikke virker eller har bivirkninger. Eller resultater som fagfellene og redaktørene i de vitenskapelige tidsskriftene mener ikke er spennende nok.

I sum gjør det at milliarder av kroner er blitt investert i bortkastet forskning, og at den publiserte forskningen gir et feilaktig bilde av kunnskapsstatus. Det bekreftes gjennom flere store replikasjonsstudier der forskere har forsøkt å gjenta eksperimenter for å se om resultatene holder seg.

En av disse var «The Reproducibility Project» som involverte 150 forskere fra hele verden. De tok for seg publikasjoner i 2008-årgangen i tre prestisjetunge vitenskapelige tidsskrifter og gjennomførte alle eksperimentene på nytt. Hensikten var å se om resultatene ville bli de samme som i originalstudien.

Sagt på en annen måte: I hvilken grad kan vi stole på psykologisk forskning?

Nedslående

Svaret ble publisert i Science i 2015. Det var nedslående. I bare 39 prosent av eksperimentene fikk man samsvarende resultater, og selv i disse var størrelsen på effekten vesentlig mindre enn i originalen.

Dette er en klar indikasjon på at negative eller «kjedelige» funn er blitt liggende i skuffen.

«The Reproducibility Project» ble kåret til en av de største vitenskapelige gjennombruddene det året og utløste det som omtales som «replikasjonskrisen».

Psykologisk forskning er uheldigvis ikke et unntak. Store replikasjonsstudier innenfor både kreftbiologi, økonomi og nevrovitenskap viser at originalfunnene svært ofte ikke lar seg reprodusere. Det er liten grunn til å anta at noen fagområder ikke har disse replikasjonsproblemene.

Vi i Stiftelsen Dam tror en del av løsningen finnes i måten forskning publiseres på.

Utfordringer med vanlig publiseringsprosess

I dag er den vanlige fremgangsmåten at forskerne planlegger og gjennomfører prosjektet sitt, og deretter finner et tidsskrift å publisere i. Tidsskriftet vurderer om prosjektet holder faglig god kvalitet, og om det er verdig å bli publisert.

Utfordringen med denne måten å gjøre det på er for det første at omverdenen ikke får vite at prosjektet igangsettes. Dermed får man heller aldri vite om resultatene blir liggende i skuffen.

For det andre gir det forskerne for stort spillerom til å endre metoden underveis. Valg av hypoteser, hva man måler og hvilke analysemetoder man skal bruke, vil i svært stor grad kunne påvirke hvilke resultater man får.

Det er uproblematisk med endringer dersom man er åpen om at og hvorfor de finner sted. Men dersom man ikke er det, faller premissene for den hypotesetestende forskningen bort.

For det tredje påvirker resultatene om tidsskriftene publiserer artikkelen eller ikke. Hvorvidt forskningen er publiseringsverdig eller ikke, burde være basert utelukkende på forskningsspørsmålene som stilles, og prosjektets metodiske kvalitet.

En løsning på dette problemet er «registrerte rapporter» (på engelsk «registered reports»).

En god løsning

I denne publiseringsformen flyttes tidsskriftenes vurdering av prosjektet til før prosjektet starter. Forskerne sender inn en prosjektbeskrivelse der de redegjør grundig for bakgrunnen for prosjektet, hypotesene de har, og hvordan de skal teste dem. Dersom tidsskriftet vurderer prosjektet som tilstrekkelig godt, vil forskerne få en garanti for at resultatene av studien vil bli publisert, forutsatt at forskerne følger planen eller har gode grunner for å avvike fra den.

Registrerte rapporter synes å være en god løsning på problemene over. Og forskning tyder på at den også fører til ærligere og mer nøktern rapportering av forskningsresultater.

En annen, stor fordel er at den registrerte rapporten publiseres offentlig før prosjektet starter. Slik kan forskere og brukere – enten de er pasienter, pårørende, helsepersonell eller beslutningstagere – se hvilke prosjekter som er igangsatt. Det åpner for både bedre kunnskapsbygging og bedre brukermedvirkning.

Det tjener vi alle på.

Tiden er inne

Registrerte rapporter egner seg ikke for all type forskning, men vil være aktuell for svært mange studier. I vår forrige søknadsrunde spurte vi søkerne om de ville ha søkt dersom vi hadde krevd publisering som registrert rapport. 66 prosent svarte bekreftende. Kanskje er det ikke så overraskende. Over 300 vitenskapelige tidsskrifter tilbyr publiseringsformen, og listen vokser raskt.

Stiftelsen Dam mener tiden er inne for å satse på denne publiseringsformen. I vår neste utlysning vil vi garantere alle som søker om midler til registrerte rapporter, en høyere sannsynlighet for å få søknaden innvilget.

Vi mener både Norges forskningsråd og andre finansiører burde følge etter.