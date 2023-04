Det er få med innvandringsbakgrunn i toppen av næringslivet. Faktisk nesten ingen.

Det å lete etter personer med innvandringsbakgrunn helt i toppen av næringsliv og forvaltning er en streng test på hvordan det står til med integreringen i Norge, skriver kronikkforfatterne.

Spørsmålet er om man egentlig kan forvente noe annet.

Norsk næringsliv har få toppledere med innvandringsbakgrunn. Nesten ingen, faktisk. Det samme gjelder i toppledelsen i de største kommunene. Samtidig er det et politisk mål at alle skal ha like muligheter i Norge.

Men – konkurransen i toppen er knallhard, og fartstid i det norske samfunnet kan være viktig. Det blir derfor viktig å følge med på utviklingen og skaffe mer kunnskap om hva som fremmer og hindrer mangfold på toppen.

Økende bevissthet om mangfold

Det er nå mer enn 50 år siden den moderne innvandringen til Norge startet. I løpet av de siste 10–15 årene har flere personer med innvandringsbakgrunn fått sentrale posisjoner i mange ulike deler av samfunnet, ikke minst i politikk, organisasjonsliv og i mediene.

De siste årene har det også vært en økende bevissthet om etnisk mangfold i næringslivet. Tanken har dels vært at mangfold kan lønne seg, dels at økt mangfold er et tegn på vellykket integrering. Men til tross for oppslag i mediene har det manglet en systematisk oversikt over omfanget av mangfold i toppen av norsk næringsliv.

Kultur- og likestillingsdepartementet har derfor bedt Institutt for samfunnsforskning om å starte arbeidet med en slik kartlegging av toppledere med innvandringsbakgrunn (innvandrere eller etterkommere av innvandrere) i norsk næringsliv.

Denne uken publiserer vi en rapport der vi ser på toppledergruppene i 50 av de største norske virksomhetene. Samtidig har vi sett på toppledelsen (kommunaldirektører eller lignende) i de tre mest folkerike kommunene.

Hvem skal regnes med

Det er vanskelig å måle etnisk mangfold og innvandringsbakgrunn uten å ha tilgang til den enkeltes slektstre og familiehistorie. Vi måtte nøye oss med selskapenes og kommunenes hjemmesider. Her fant vi navn, bilder og noen ganger korte beskrivelser av lederne.

Formålet med vår studie var å se etter ledere med innvandringsbakgrunn. Det er likevel ikke enkelt å si hvem som skal regnes med som en del av denne gruppen i norsk sammenheng.

I de 50 største selskapene var det til sammen 450 personer i de øverste ledelsene (310 menn og 145 kvinner). Det var stor variasjon i hvor mange som hadde ikke-norskklingende navn i de ulike selskapene. I mange selskaper var det ingen med slike navn, mens det i noen selskaper var flere.

Det sitter mange med utenlandsk bakgrunn i toppen av norsk næringsliv uten at disse kan telles som innvandrere til Norge. De leder for eksempel en avdeling og bor til daglig i London, Singapore eller Rio.

Denne typen synlig mangfold kan likevel ha betydning, blant annet for rekruttering til selskapene. Noen unge med innvandringsbakgrunn i Norge vil kunne se disse ansiktene og navnene som et svar på spørsmålet «er dette et firma for folk som meg»?

Under 1 prosent har innvandringsbakgrunn

Totalt var det 72 ledere med navn vi vurderte som ikke-norskklingende. Blant disse 72 personene var det likevel bare åtte ledere som fremsto som norske med innvandringsbakgrunn. En nærmere sjekk i tilgjengelige kilder på selskapenes nettsider viste at dette antallet kunne reduseres ytterligere.

Til sist satt vi igjen med tre ledere som kunne ha innvandringsbakgrunn. Med vår fremgangsmåte blir konklusjonen at under 1 prosent av toppledere i de største norske selskapene har innvandringsbakgrunn.

De tre mest folkerike kommunene har betydelig etnisk mangfold. I Oslo, Bergen og Trondheim jobbet det i fjor 31 kommunedirektører og kommunalsjefer (14 menn og 17 kvinner). Bortsett fra én person med svenskklingende navn, var det ingen indikasjon på utenlandsk eller innvandringsbakgrunn.

Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det så få med innvandringsbakgrunn i toppledelsen i de største selskapene og i kommunene? Spørsmålet er om man egentlig kan forvente noe annet.

Enten det er snakk om toppledere i næringslivet eller i kommunene, så er dette en strengt selektert gruppe, ofte i 50-årsalderen.

De har normalt høy og tilpasset utdanning, samtidig som de har vunnet frem gjennom hard konkurranse om lederstillinger på de lavere trinnene. Tradisjonelt vil mange av disse personene også komme fra familier og miljøer som har produsert ledere over flere generasjoner.

Blant dem som selv har innvandret til Norge som voksne de siste 50 årene, har et mindretall hatt høy formell kompetanse.

Et fåtall av disse vil ha kompetansen og den spissede erfaringen som kreves for å nå helt til topps i det norske arbeidsmarkedet.

Blant etterkommerne er det mange med høy utdanning fra for eksempel jus, økonomi og ingeniørfag. Denne formelle bakgrunnen åpner for toppstillinger i næringslivet. Mange av disse vil likevel fortsatt være for unge til å ha kommet helt opp i toppledelsen i de store selskapene.

Men om ti års tid så vil en større andel etterkommerne med høy og passende utdanning ha passert 45 år og dermed nærme seg det aldersspennet som er typisk for topplederne.

Kompetanse, botid og alder vil også kunne bidra til å forklare fraværet av personer med innvandringsbakgrunn i toppledelsen i de mest folkerike kommunene.

Samtidig kan vi ikke utelukke at kvalifiserte kandidater med innvandringsbakgrunn kan møte barrierer som likt kvalifiserte kandidater fra majoritetsbefolkningen ikke møter.

Streng test på integrering

Det å lete etter personer med innvandringsbakgrunn helt i toppen av næringsliv og forvaltning er en streng test på hvordan det står til med integreringen i Norge.

Det kan hende at søk lenger ned i organisasjonshierarkiene ville gitt et bedre inntrykk av hva som faktisk er dagens integreringsutfordringer.

Likevel viser vår kartlegging at det er få personer med innvandringsbakgrunn i toppen av norsk næringsliv og i de største storbykommunene. Denne dokumentasjonen peker på behovet for å utvikle gode problemstillinger og metoder for å følge utviklingen i årene som kommer.

For samfunnet handler denne oppfølgingen om å sikre at alle skal ha like muligheter.

For næringsliv og forvaltning handler det om å ta i bruk talenter og kompetanse fra alle deler av befolkningen.