Vi synes det er tøffe tider nå. Men det kan bli verre – hvis Kina går til krig

Anders Magnus Tidligere korrespondent for NRK i Kina og USA

12 minutter siden

Tiltak mot Kina vil ramme oss mye bredere enn bare energi- og matvarepriser.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Se for deg at Kina invaderer Taiwan. Vi må velge side, slik vi gjorde da Russland angrep Ukraina. Men sanksjoner mot Kina og mindre handel med landet vil svi mye mer for Norge. Bør vi begynne å forberede oss?

Vi står overfor en krevende høst med skyhøye priser på strøm og mat. Mye skyldes virkningene av Russlands angrep på Ukraina og følgene av sanksjoner og stans i handelen.

Disse virkningene kan fort synes nokså ubetydelige dersom Kina blokkerer eller angriper Taiwan. Da kan våre hverdagsliv stå foran mye større og tøffere endringer.

Taiwan neste

Kinas kommunistparti mener at Taiwan er en del av Kina, på samme vis som Tibet og Xinjiang. I de to siste områdene er uavhengighetsbevegelsene nedkjempet.

Nå er det Taiwan som står for tur.

Øystaten har vært selvstendig siden 1949, har en blomstrende økonomi og et av verdens best fungerende demokratier. Befolkningen ønsker ikke å innlemmes under det kinesiske kommunistpartiets totalitære styre.

Men det skal de, uansett om de vil eller ikke. Det har Kinas diktator Xi Jin-ping slått fast ved en rekke anledninger. Om nødvendig med militærmakt.

Omfattende øvelse

Etter at lederen i Kongressen i USA besøkte Taiwan, startet kineserne en militærøvelse rundt hele øya, så omfattende at den må ha blitt planlagt i god tid før de visste om Nancy Pelosis korte besøk. Taiwans utenriksminister sa etterpå at Kina nå forbereder seg på å invadere landet.

USA har ingen forsvarsavtale med Taiwan. Den rådende politikken med «strategisk uklarhet» er ment å virke avskrekkende på Kina, fordi USA kan tenkes å bistå Taiwan militært dersom kineserne angriper. Til tross for den offisielle uklarhets-politikken har likevel USAs president Joe Biden nylig sagt at USA vil forsvare Taiwan.

Det er tredje gang Jo Biden sier dette, og hver gang har det amerikanske utenriksdepartementet forsøkt å dempe uttalelsene ved å si at de ikke betyr noen endring i USAs offisielle politikk.

Verdens største marine

Ingen vet når det kinesiske kommunistpartiet planlegger å overta Taiwan. Det kan skje etter at Kina om få år har bygget ut sine militære styrker i så stor grad at man regner med å kunne stå imot en eventuell amerikansk støtte til Taiwan. I dag har Kina allerede verdens største marine målt i antall krigsfartøy.

Hvis blokaden eller angrepet kommer, vil også Norge bli spurt om å ta stilling. Taiwan (og trolig også EU og USA) vil be oss om å innføre sanksjoner og handelsrestriksjoner mot Kina, på samme måte som vi i dag har innført tiltak mot Russland.

Vil ramme oss bredere

Tiltak mot Kina vil ramme oss mye bredere og på et større område enn bare energi- og matvarepriser. Ta en kikk på hvor klær og sko og andre varer er laget, og du vil se at forbausende mange av dem kommer fra Kina. I tillegg er veldig mange produkter som vi får fra andre land, laget med innsatsvarer fra Kina. Eller i fabrikker som er eid av kinesere, som Volvo i Sverige.

Særlig når det gjelder elektronikk har vi gjort oss avhengige av import fra Kina: I 2021 kom 90 prosent av alle bærbare datamaskiner og nesten tre av fire mobiltelefoner fra Kina. Vi kjøper flere kinesiske elbiler og er avhengige av å importere medisiner og medisinsk utstyr, slik vi så under pandemien.

Kineserne spiser også mye laks og annen sjømat som Norge gjerne vil selge mer av i årene fremover.

Kan forberede oss

Sanksjoner mot Kina vil ramme oss svært hardt. Men vi kan forberede oss, for å gjøre skadevirkningene mindre. Her er noe av det vi kan gjøre nokså umiddelbart:

Stanse forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina. En avtale som har til hensikt å øke samhandelen med Kina.

Bygge opp lagre av kritiske varer, som medisiner og medisinsk utstyr.

Forsøke å erstatte import av kritiske varer med enten å starte egenproduksjon eller gjøre avtaler med demokratiske land som kan lage slike produkter.

Slutte å kjøpe produkter fra Kina, som klær og sko – og elbiler. Sanksjoner og handelsrestriksjoner kan føre til at det blir problemer med reservedeler og vedlikehold.

Legge press på produsenter av mobiltelefoner og datamaskiner for å få dem til å flytte produksjonen ut av Kina.

Si opp normaliseringsavtalen Norge har inngått med Kina, hvor vi blant annet har lovet å «respektere Kinas territorielle integritet» og ikke gjøre noe som strider mot Kinas «kjerneinteresser». Gjennom denne avtalen aksepterer vi blant annet Kinas okkupasjon av Tibet og krav på Taiwan. Vi har også forpliktet oss til ikke å støtte uigurenes kamp for menneskerettigheter i Xinjiang eller folk i Hongkong som kjemper for demokrati.

Gjør vi alt dette, eller bare noe av det, vil det komme kraftige reaksjoner fra kinesiske myndigheter. Trolig vil det gå hardt ut over salget av laks til Kina. Men kampen for demokratiet har en kostnad, slik vi nå opplever når et annet totalitært land angriper et demokrati midt i Europa.

Hvorfor har vi ikke for lengst protestert kraftig mot et regime som holder over en million uigurer i fangeleirer i Xinjiang-regionen?

Så kan du spørre: Hvorfor nå? Kanskje det aldri kommer noe angrep på Taiwan?

Svaret er at kinesiske myndigheter allerede har gått til krig – mot millioner av mennesker som bor innenfor grensene de kontrollerer: tibetanere, uigurer demokratiforkjempere i Hongkong.

Hvor er protestene?

Hvorfor har vi ikke for lengst protestert kraftig mot et regime som holder over en million uigurer i fangeleirer i Xinjiang-regionen? I stedet kjøper vi tonnevis av billige klær, laget av bomull som er produsert av uiguriske tvangsarbeidere i Xinjiang.

Nylig kom FN med en rapport hvor man skriver at Kinas interneringsleirer i Xinjiang kan være «en forbrytelse mot menneskeheten.»

Hvor er alle partier og enkeltpersoner som i sin tid gikk inn for full boikott av det daværende apartheidregimet i Sør-Afrika? Hvor er alle de som har argumentert for handelsboikott av Israel på grunn av behandlingen av den palestinske befolkningen i Gaza?

Det kinesiske kommunistpartiets forbrytelser mot menneskerettighetene til tibetanere, uigurer – og ikke minst sin egen befolkning – er mye mer omfattende og har vart svært lenge. På den annen side: Kina forsyner oss med billige klær og sko og elbiler, og det vil vi jo gjerne ha.

Og vi har jo et alternativ til å handle: å la være å gjøre noe, la alt fortsette som før. Stilltiende kan vi sitte behagelig i vårt enn så lenge demokratiske land og se på at totalitære krefter vinner frem i store deler av verden.