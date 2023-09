Voldsbølgen i Sverige kan smitte over til Norge

Bildet er tatt 26. september etter en eksplosjon i en bolig i Linköping.

Vi må ta kriminalitetsutviklingen i Sverige og Norge på alvor.

Publisert: 27.09.2023 13:41

Sverige har i løpet av relativt kort tid gått fra å bli ansett som et idealsamfunn til å bli et skrekkeksempel, preget av en bokstavelig talt eksplosiv kriminalitetsutvikling.

På 2000-tallet hadde Sverige en av de laveste dødsratene knyttet til skytedrap i Europa. Nå topper de statistikkene. Den nyeste trenden er at gjengene går etter sine rivalers familiemedlemmer, og at de helt skruppelløst rekrutterer barn ned til 13-årsalderen. Både overgripere og ofre blir stadig yngre.

Gjengkriminaliteten skaper ikke bare frykt og usikkerhet blant befolkningen. Den utfordrer også selve demokratiet gjennom etableringen av parallelle maktstrukturer.

Lære av svenskenes feil

Svenskene ser pessimistisk på fremtiden. Bare 8 prosent av svenskene mener at landet går i riktig retning. Den økte kriminaliteten får mesteparten av skylden for det.

Det har ikke manglet på advarsler om denne utviklingen i Sverige fra forskere og politi. Nå må advarslene også rettes mot Norge. Vi må lære av feilene i Sverige og gjøre alt vi kan for å unngå en lignende utvikling i Norge.

Når vi skal lære av svenskenes feil, må vi først spørre: Hva er gått galt? Hvordan kunne et så velfungerende samfunn ende opp med så omfattende kriminalitetsproblemer?

I den svenske debatten blir det pekt på to overordnede forklaringer: Høyresiden peker gjerne på høy ikke-vestlig innvandring, mens venstresiden legger vekt på sosiale problemer, som utenforskap og fattigdom. Begge har rett, ettersom de to forklaringene henger sammen.

Tre nye kriminelle daglig

Sverige har skilt seg ut i Europa med en eksepsjonelt liberal innvandringspolitikk.

Som et velstående samfunn med langvarig politisk stabilitet har Sverige hatt en sterk tro på egen evne til å integrere hundretusener av nye innvandrere – fra områder som er betydelig forskjellige både sosialt og kulturelt fra Sverige. Kapasitetsproblemer og overforsiktighet har gjort det vanskelig å lykkes med integrering og forebygging av kriminalitet.

Når man årlig skal bosette titusenvis av innvandrere, så har man ikke luksusen av å tilrettelegge for hver enkelt. Man stuer dem sammen i allerede sosialt belastede områder. Resultatet blir at forstedene opplever en kontinuerlig utskiftning og ustabilitet, noe som igjen fører til fellesskapsforvitring, normoppløsning og rotløshet.

Når gjengene først blir etablerte, har de tilgang til mange potensielle rekrutter. For unge menn som ikke lykkes på ordinært vis, blir kriminalitet en alternativ vei for å oppnå status, tilhørighet og materielle goder. Ikke minst gjennom narkotikahandel og ran.

Svensk politi rapporterer at det rekrutteres tre nye kriminelle daglig. Noe som tilsvarer omtrent 1000 i året. Når du må hanskes med drap og bombeeksplosjoner, kan du ikke bruke mye tid på for eksempel nasking. Men uten å ta tak i småkriminalitet kan du ikke forebygge storkriminalitet. Slik havner politiet fort bakpå. Det er som stadig å tørke opp vannet under kranen i stedet for å skru den av.

Overforsiktighet

Når gode politiske intensjoner går så galt, kan det føles urettferdig å være kritisk. Selv velmente hensyn kan få uheldige konsekvenser, som for eksempel å unngå å stigmatisere innvandrere og å unngå å gi Sverigedemokraterna rett. Slik blir man mer opptatt av å ha kontroll over fortellingen enn av virkeligheten.

Jeg har besøkt flere utenforskapsområder i Sverige og snakket med lokalpolitikere som har angret på den misforståtte lokale «patriotismen» de har hatt. I stedet for å slå alarm har de vært opptatt av å forsvare sin bydels omdømme. En høyst forståelig refleks for lokale folk.

Overforsiktigheten i å adressere problemene har gått hånd i hånd med overforsiktigheten fra myndighetenes side. De juridiske verktøyene som har vært til rådighet innen kriminalitetspolitikk og utlendingspolitikk, har ikke stått i forhold til alvoret i situasjonen.

Lille Sverige har sannsynligvis over 100.000 papirløse i landet. Mange av dem er unge menn som lever i randsonen av samfunnet. Det at svenske myndigheter ikke engang har oversikt over antall personer uten lovlig opphold, illustrerer mangelen på kontroll.

Ser mot strengere Danmark

Etter at voldskriminaliteten spredte seg utenfor forstedene, ble den så merkbar at den ikke lenger kunne ignoreres eller bagatelliseres. I fjor ble kriminalitet en sentral sak under valgkampen, og Socialdemokraterna gjorde det til sin hovedsak.

Svensker ser nå mot Danmark for å finne inspirasjon. Danskene har en strengere innvandringspolitikk, en såkalt ghetto-lov, strengere straffer, og de kommer stadig med nye tiltakspakker for å forebygge og håndtere kriminaliteten.

Tenker man prinsipielt og idealistisk er det lett å ha mer sympati med Sveriges tilnærming enn Danmarks, men svensk overforsiktighet fører nødvendigvis til dansk strenghet. Forskjellen er bare at de danske løsningene kommer for sent i Sverige og fremstår desperate.

Må ikke få fristed til å vokse

Vi er langt unna Sverige når det gjelder kriminalitetsutviklingen, men vi har mer enn nok grunn til bekymring.

Foxtrot-nettverket prøver allerede å få fotfeste i Norge, ifølge Kripos. Men selv uten svensk «hjelp» har vi en økning i gjengkriminalitet som vi må ta på alvor.

Vi må ha en bærekraftig innvandring for å ha kapasitet til god integrering. Langsiktig forebygging gjennom sosiale tiltak er alltid viktigst, men er ikke hele svaret.

Tenk om vi hadde en situasjon der høyreekstremister og venstreekstremister nesten daglig angrep hverandre med skytevåpen og bombeeksplosjoner. Ingen hadde sagt «ikke stigmatiser våre ungdommer» eller at svaret er «forebygging fra barnehagenivå». Vi ville også prøvd å håndtere situasjonen handlekraftig gjennom et samarbeid mellom politiet og ulike andre aktører.

Med andre ord må kriminaliteten både forebygges og bekjempes. Politiet er ikke hele svaret, men politiets sterke tilstedeværelse i utsatte områder er viktig for å skape trygghet og ikke skape for stor avstand mellom innbyggere og politiet.

Gjengene må ikke få noe fristed til å vokse. Lovbrudd må få konsekvenser, så raskt som mulig. Kriminalitetsforebygging må bli basert på langsiktige trusselvurderinger og langsiktig satsing.

Vi andre kan gjerne være optimistiske, men de som skal forebygge kriminalitet, må ha det svenske scenarioet i tankene.