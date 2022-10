Tyskland er et land for voksne. Det krever mer av sine innbyggere enn de fleste andre nasjoner.

Bernt Hagtvet Professor i statsvitenskap ved UiO/Oslo Nye Høyskole

8 minutter siden

Norges statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i januar Berlin og kansler Olaf Scholz.

Tysklands historie forutsetter at velgerne har politisk modenhet.

Grunnen er enkel og likevel så vanskelig: Med den historien Tyskland har, forutsetter det god dømmekraft og evne til refleksjon hos velgerne. Politisk modenhet.

I hovedsak er dette også den øvrige verdenens vurdering av denne stormakten nå, et land som lenge har vært Norges beste venn i EU.

Dette er et aldri så lite paradoks, i lys av krigshistorien. Vi ble en gang okkupert av Tyskland (nokså mildt, la oss ikke glemme det, sammenlignet med for eksempel Nederland og Sovjetunionen). Nå er Forbundsrepublikken broen inn til Europa for Norge.

Vi kan stole på Tyskland

Tyskland er i dag et stabilt, sivilisert demokrati som selv ikke de to autoritære ytterpartiene på hver sin fløy. AfD og Die Linke, kan true. (De gikk begge tilbake ved siste valg.)

Ingrid Brekke siterer i sin nye bok «De knuste hjerters land. Et innblikk i tysk politikk.» Thorvald Stoltenbergs kjente utsagn: Frankrike gidder knapt å høre på oss, britene (etter Brexit) er gjort avmektige og er heller ikke til å stole på, og USA er blitt påfallende uforutsigbart, ja, fremmedartet.

Men Tyskland kan vi stole på, uansett regjeringsfarge. I Forbundsrepublikken er det alltid en åpen, vennlig dør. Og det skyldes ikke bare at vi i dag er en betydelig energileverandør. Tysklands begeistring for oss er i dag befridd for den blonde Norden-metafysikk som farget de første tiår av det 20. århundre, hos folk som Wilhelm II som seilte i våre fjorder, og ja, Himmler og Hitler.

Rommet som venter

Det er en offentlig hemmelighet at det i den norske ambassaden i Berlin finnes et tomt rom som bare venter på å bli åpnet etter at vi blir med i EU.

I essens er dette Ingrid Brekkes syn på Forbundsrepublikken Tysklands 82 millioner. Hun har skrevet en personlig, kunnskapsfundert reportasje fra EUs motor. Med bøker om Polen og en biografi om Angela Merkel bak seg, er hun svært kvalifisert til å lage dette røntgenbilde av Tyskland indre politiske prosesser. Dette er en bok som vil styrke kunnskapene om Tyskland fordi den kombinerer personlig stil, egne inntrykk og analytisk skarpsinn.

Nærstudier

For en særlig styrke ved henne studie er at hun er en deltagende observatør. Brekke besøker partikonferanser og intervjuer vanlige folk i Halle. Kanskje burde hun ha forsøkt å få folk i AfD og Die Linke mer i tale.

Men hennes referat av Merkels rolige svar til en ung AfD-er som mener Tyskland er et diktatur, er representativt for kanslerens stil. Tålmodig forklarer Merkel AfD-eren at det faktum at han kan komme opp og si dette til henne, er bevis for det motsatte.

Brekke redegjør nøye for Tysklands føderale struktur, uttenkt av seiersmaktene etter krigen for å bygge barrierer mot Weimar-lignende forfallsprosesser.

I dagens krisetegn for demokratiet forblir nettopp perioden fra 1930 til 1933 selve sinnbildet på et lands evne til selvdestruksjon, en evig kilde til sammenlignende innsikt i hvordan den mest perfekte grunnlov (Weimar-forfatningen fra 1919) i antidemokratiske krefters hender kunne bli en inngang for nazi-tyranniet.

Fortidens skygger

Nettopp denne historien gjør at alle bøker om Tyskland blir en form for «Vergangenheitsbewältigung» (fortidsbemektigelse). Ordet har en interessant dobbeltbetydning. Det kan dels bety å underkaste seg historien, selektiv og autoritært, så å si bemektige seg fortiden for egne formål. Eller ordet kan bety å hanskes med fortiden, konfrontere den ærlig, med alle skyggesider og lære av den. Tyskland har lagt seg på denne siste betydningen.

Brekkes bok gir god bakgrunn til å forstå disse vanskelige prosesser i Tyskland. Hun skriver godt om terroranslagene i Hanau og den nynazistiske NSB, brune levninger som må møtes massivt.

Historikerstriden

Neste gang Ingrid Brekke skriver om Tyskland, vil jeg gjerne lese en bred gjennomgang av den store historikerdebatten fra 1987, der landets fremste intellektuelle deltok. Den angikk nettopp hvordan hanskes med den tyske fortiden, Brekkes undertekst. Hvor unik var Hitler? Bare et svar på Stalin? Hvilket ansvar har dagens tyskere for fortidens tyranni og dets massemord? Hva visste de den gang – og vet nå? Hvilke likhetstrekk er det mellom disse to totalitære bevegelser, nazismen og stalinismen, som lå i dødskamp med hverandre, men som også hadde dype berøringspunkter?

Tyskland har gjenskinn av begge ytterpunkter i dagens partilandskap. Brekke, med sine kunnskaper og kontakter, kan gi oss fordypet forståelse.

Merkels lederstil

Brekke river også grunnen bort under det bilde vi har hatt av Merkel som en litt mutt, overrasjonell figur. Merkel har dyp sans for humor og et verdisyn fra oppveksten i DDR som gjorde at hun under flyktningkrisen i 2015 handlet uten nyttekalkyler og ut fra medmenneskelig impuls. «Det ordner vi», som hun sa til sine medborgere den gang, til stor politisk kostnad.

Dette forblir nettopp ett av høydepunktene i Merkels løpebane, nettopp fordi hennes valg var humanitært begrunnet.

De knuste hjerter

Brekke finner tittelen til sin bok i forbundspresident Frank-Walter Steinmeiers tale ved minnesmerket Neue Wache i Berlin 8. mai 2020. Da markerte Tyskland og Europa 75-årsdagen for kapitulasjonen i 1945.

Steinmeier inngår i en fin tradisjon som taler ved slike anledninger. Hans forgjenger Richard von Weizsäcker brukte samme anledning i 1980 til å minne tyskerne om at 1945 også var en frigjøring for dem.

Det er en blek trøst for den massive tilbakegangen for tysk språk i norsk videregående utdanning

Nå sa Steinmeier at den tyske historien er et knust hjerte – «med ansvar for millioner menneskers død og lidelse. Det knuser vårt hjerte den dag i dag. Derfor kan man bare elske dette landet med et knust hjerte».

Hvor er mediehistorikerne?

Vi har etter hvert fått en rekke gode tysklandsvitere her hjemme. De dyrker en sjanger på grenseflaten mellom journalistikk, historie og statsvitenskap. Men hvor er den store studien av norsk utenriksjournalistikk som eget felt innen journalistikken – i rekken fra Albert Henrik Mohn og Jahn Otto Johansen/Dag Halvorsen til for eksempel Torbjørn Færøvik og kumpaner – og ja, til Ingrid Brekke og hennes kolleger på andre lands politikk? Her har mediehistorikerne en stor oppgave.

Heldigvis har vi ennå professoratet for Norden-studier ved Humboldt-universitetet i Berlin. Men det er en blek trøst for den massive tilbakegangen for tysk språk i norsk videregående utdanning, forøvet av suksessive regjeringer. Det nærmer seg en kulturell mangelsykdom.

Det er å håpe at det hemmelige rommet i vår Berlin-ambassade snart kan åpnes. Ingrid Brekkes bok er en velegnet inngangsportal til et fascinerende land.