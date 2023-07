Norge er et rettsmedisinsk u-land

Må det nye rettsskandaler eller masseskytinger til for at fagmiljøet skal bli hørt?

03.07.2023 20:00

Se for deg at mannen din dør etter en mislykket operasjon. Han blir liggende på et kjølerom i to uker i påvente av rettsmedisinsk obduksjon. I mellomtiden brytes kroppen gradvis ned. Det er mistanke om feilbehandling, men dette kan ikke lenger avklares.

Forestill deg at politiet henlegger mistenkte barnedrapssaker fordi det ikke lenger finnes kompetente leger som er villige til å vurdere skadene. Det satses ikke på forskning eller fagutvikling på feltet.

Se for deg at datteren din blir banket opp og voldtatt på fest. Hun undersøkes av en lege uten tilstrekkelig rettsmedisinsk kompetanse. Undersøkelsesfunnene blir ikke nøyaktig beskrevet eller fotografert, og sporprøvene anses verdiløse. Gjerningsmannen går fri.

Tenk deg en skolemassakre hvor det tar tre måneder før alle ofrene er obdusert og kroppene er utlevert til familiene. Flere av de omkomne har endt opp med feil identitet.

Se for deg at du finner moren din død i badekaret. Politiet vil ikke begjære rettsmedisinsk obduksjon, og en legevaktlege konkluderer med at dødsfallet skyldes et hjerteinfarkt. I realiteten er hun drept.

Forestill deg en rekke merkelige dødsfall blant sykehjemsbeboere. Fordi man konsekvent har sluttet å obdusere eldre, dør et hundretall før det fanges opp at bivirkninger av et nylansert legemiddel er årsaken.

Se for deg at en mann blir funnet drept i en bakgård. En lege som ikke har fått korrekt opplæring i vurdering av dødstidspunkt, kalles ut til åstedet og konkluderer at mannen har vært død i 12 timer. Dette blir brukt som bevis i retten og fører til en feilaktig domfellelse.

Dette er et fremtidsscenario (og delvis nåtidsscenario) i rettsstaten Norge.

Hull i beredskapen

Rettsmedisineres oppgave er å obdusere dem som dør plutselig og uventet, bistå politiet i å identifisere ukjente lik og dokumentere skader på levende personer som har vært utsatt for eller er mistenkt for å ha utøvet alvorlig vold.

I en straffeprosess blir våre funn og vurderinger ofte tillagt avgjørende betydning. Men i Norge stilles det ikke formelle krav til hva en rettsmedisiner skal kunne. Det finnes heller ikke noe statlig organ som tar ansvar for kvaliteten eller tilgjengeligheten av rettsmedisinske tjenester, slik det gjør i våre naboland.

Samfunnet har rett til å regne med at befolkningens rettssikkerhet er ivaretatt, skriver Ida Kathrine Gravensteen.

I årevis har vi etterlyst beredskapsordninger som sikrer at politiet kan få med seg rettsmedisiner ut på åsteder, og at hasteobduksjoner kan utføres i påsken, julen og i langhelger. Samfunnet og oppdragsgivere kan ikke lenger regne med at samvittighetsfulle rettsmedisinere sover med telefonen under hodeputen og stiller opp på en hvilken som helst fridag.

Onsdag før skjærtorsdag skjedde et drap i Lørenskog. Politiet ønsket en rask obduksjon, men denne gangen var alle overlegene bortreist. Obduksjonen måtte dermed vente til tirsdag over påske, noe som er svært uheldig for blant annet sporsikringen og den videre etterforskningen.

Bør etableres legespesialitet

Det rettsmedisinske fagmiljøet har i mange år lidd under mangel på ressurser og personell. De siste fem årene har vår seksjon ansatt tolv nye leger, men syv av dem har sagt opp, og flere er borte av andre årsaker. På samme tid har de fem mest erfarne overlegene gått av med pensjon.

Av fjorten heltids legestillinger ved seksjonen er nå kun syv i praksis besatt. Ved Gades Institutt i Bergen driftes obduksjonsvirksomheten av en heltidsansatt overlege, periodevis med bistand fra en pensjonert rettsmedisiner og en lege i spesialisering i patologi.

Nåtidens leger er ikke interesserte i å investere sitt yrkesliv og utallige overtidstimer et sted der de ikke får formalisert kompetanse i form av spesialiststatus, faglig utvikling eller variasjon i arbeidshverdagen.

I flere tiår har fagmiljøet arbeidet for å få etablert en norsk legespesialitet, slik det er i andre europeiske land

Rettsmedisin er et eget fag basert på tankegang og dokumentasjonskrav som skiller seg vesentlig fra andre medisinske spesialiteter. I flere tiår har fagmiljøet arbeidet for å få etablert en norsk legespesialitet, slik det er i andre europeiske land.

I 2016 sendte den erfarne rettsmedisineren og medisinsk sjef for det svenske Rättsmedicinalverket Petra Råsten Almqvist et brev til Helsedirektoratet hvor hun uttrykte sin bekymring for den varierende kvaliteten på norske rettsmedisinske rapporter. I 2020 besluttet endelig direktoratet å opprette en spesialitet.

Men rett før påske i år fikk arbeidsgruppen uten forvarsel beskjed av Helse- og omsorgsdepartementet om ikke å videreføre dette arbeidet – tilsynelatende på ubestemt tid og uten begrunnelse. Flere ganger har fagmiljøet etterlyst en redegjørelse fra departementet, men i den andre enden er det tyst.

Ofres på helsebudsjettets alter

Jeg gjetter at dette handler om penger. Et skrikende behov for å løfte norsk rettsmedisin ofres nå på helsebudsjettets alter.

I Norge betaler hvert enkelt politidistrikt for de obduksjonene det begjærer. Jo lengre transportvei til obduksjonsstedet, jo dyrere blir det. Dette har medført at i fylker som Agder og Innlandet har obduksjonsfrekvensen vært betydelig lavere enn i for eksempel Oslo.

En lav obduksjonsfrekvens medfører at drap kan forbli uoppdaget

Det er velkjent at en lav obduksjonsfrekvens medfører at drap kan forbli uoppdaget. Etter politireformen har vi fått en ønsket økning i det totale antallet avdøde som sendes til obduksjon ved Oslo universitetssykehus. Men bemanningen og lokalene våre holder ikke tritt.

På tross av maksimal arbeidsinnsats fylles kjølerom og ekstra kjølecontainere opp, mens svartidene for våre rapporter stadig øker. For å hindre kollaps har ledelsen nylig måttet be Riksadvokaten om bistand til å redusere obduksjonsfrekvensen. Det er tragisk at vi er kommet hit.

Rettsmedisinsk u-land

Samfunnet har rett til å regne med at befolkningens rettssikkerhet er ivaretatt. Nå må Helse- og omsorgsdepartementet, eller kanskje helst Justis- og beredskapsdepartementet, ta ansvar.

Først og fremst for å få på plass en norsk spesialitet i rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Dernest for å samle og styrke fagmiljøet og sikre et minimum av beredskap, tilgjengelighet og kvalitet på rettsmedisinske tjenester til befolkningen, uavhengig av hvor i landet man bor.

Vi kan ikke lenger stilltiende akseptere at Norge er et u-land i rettsmedisinsk sammenheng. Må det nye rettsskandaler eller masseskytinger til for at fagmiljøet skal bli hørt?