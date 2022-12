Hadde vi lyttet til nobelprisvinnerne, kunne Europa sett annerledes ut

Berit Lindeman Generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

Aage Borchgrevink Seniorrådgiver, Den norske Helsingforskomité

Forhåpentlig ender Putin i fengsel, skriver kronikkforfatterne.

Det er liten tvil om at de hadde rett i sine advarsler mot Putin.

Hvordan kunne en aggressiv og fascistisk stat gjenoppstå i Europa 30 år etter den kalde krigens slutt?

Storkrigen i Ukraina og Russlands president Vladimir Putins atomtrusler bør lede til selvransakelse.

Forestillingen om en pragmatisk Putin

Nyttårsaften 2000 fikk Russland en ny, energisk og ikke minst edru president. Verden pustet lettet ut. Putins første dekret garanterte forgjengeren, Boris Jeltsin, immunitet mot korrupsjonsetterforskningen som hang over Kreml. I det hele tatt har straffrihet i vid forstand preget Putins to tiår som ukronet keiser.

I 2022 kan det fortone seg underlig, men i mange år var Putin Vestens partner, yndling og håp. Putins «pragmatiske og vestorienterte politikk har skapt respekt og tillit», skrev daværende statsminister Kjell Magne Bondevik i Aftenposten i november 2002. Nordområdepolitikken til den rødgrønne regjeringen som fulgte etter ham, var også basert på forestillingen om en pragmatisk Putin.

Norge var ikke alene. Den britiske statsministeren Tony Blair og USAs president George W. Bush var Putin-fans. EU-kommisjonens president Romano Prodi sa at Europa og Russland var som «vodka og kaviar».

Vestlige næringsledere svermet rundt Kreml, tiltrukket av olje og gass. Frem til i år investerte Equinor og Oljefondet i selskaper som finansierer krigen i Ukraina, blant andre Gazprom, Rosneft og Sberbank.

At Putin snakket varmt om markedet og ønsket vestlige investorer velkommen, overbeviste mange om at han også var tilhenger av demokrati og lovstyre.

At han hadde bakgrunn fra den beryktede sovjetiske sikkerhetstjenesten KGB, ble tolket som kompetanse. Angivelig ble bare de dyktigste valgt ut til å tjene i organisasjonen som Nikolaj Patrusjev, en av Putins gamle kolleger, kalte for «den nye adelen».

Å konstruere fiender og gå til krig

Men noen skal alltid ødelegge den gode stemningen. Fremst i rekken av dem som advarte mot Putin, var årets russiske fredsprisvinner, menneskerettighetsorganisasjonen Memorial.

I 1996 hadde Sergei Kovaljov, en av de sentrale skikkelsene i Memorial, mottatt Sakharovs Frihetspris fra Den norske Helsingforskomité. Han fikk den for sitt engasjement mot den første krigen i den russiske delrepublikken Tsjetsjenia (1994–1996).

Putins popularitet er tuftet på gjengjeldelseskrigen mot Tsjetsjenia, som han startet som fersk statsminister høsten 1999. Forestillingen om at Putin beskyttet Russland ved å bekjempe terrorister i Tsjetsjenia, gjorde at han på kort tid gikk fra å være ukjent til å bli Russlands mest populære politiker.

Formelen med å konstruere fiender og gå til krig har han brukt siden da.

Engasjerte seg mot grusomhetene

Memorial trodde ikke på Putins anti-terror-operasjon, men var blant de få som engasjerte seg mot grusomhetene russiske soldater begikk.

Kovaljov spådde allerede i februar 2000 at året kom til å bli kjent som «solnedgangen for russisk frihet». Han forutså hvordan kamp mot terror ville lede til det snikende kuppet mot den russiske grunnloven som Putin gjennomførte de neste årene.

Memorial arbeidet for å etablere et tribunal for Tsjetsjenia. Målet var å få frem sannheten om krigen og dømme de ansvarlige for grove forbrytelser som forsvinninger, massedrap på sivile, tortur og drap av krigsfanger.

Dessverre fikk kravet om rettferdighet lite støtte fra vestlige land. Hverken rettslig, politisk eller økonomisk fikk Tsjetsjenia konsekvenser for Putin.

Resultatet er at de samme forbrytelsene har preget Russlands kriger i Syria og Ukraina.

Da Natalia Estemirova, lederen for Memorial i Tsjetsjenia, ble drept i 2009, innså Memorial at hverken etterforskere eller dokumenter er trygge i Russland.

I dag fortsetter arbeidet i Norge. Verdens største database med informasjon om overgrep i Tsjetsjenia heter Natalia Estemirova Dokumentasjonssenteret og befinner seg hos Helsingforskomiteen i Oslo. Fem medarbeidere fra Memorial har måttet flyktet til Norge, men arbeidet for sannhet og rettferdighet pågår ennå.

Ber Norge støtte internasjonalt tribunal

Ville Russland ha angrepet Ukraina om vestlige land hadde straffet Putin for angrepet på demokratiet i Russland? Det er vanskelig å si, men det er liten tvil om at Memorial hadde rett i sine advarsler. Selv om det kan være fristende å overse urett som ikke rammer en selv, kan det bli dyrt på sikt – som Europa finner ut i disse dager.

Derfor bør Norge lytte til Oleksandra Matviitsjuk, lederen for den ukrainske nobelprisvinneren Center for Civil Liberties. I et brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt, skrevet sammen med Helsingforskomiteen og International Commission for Jurists, ber hun Norge støtte etableringen av et internasjonalt spesialtribunal myntet på de ansvarlige for aggresjonen mot Ukraina.

Nürnberg-tribunalet, som dømte nazistene etter krigen, beskrev aggresjon, angrepskrig, som den mest sentrale av de internasjonale forbrytelsene, siden den var forutsetningen for nesten alle de andre grusomhetene Nazi-Tyskland begikk.

Straffefriheten som har beskyttet Putins Russland

Det er ingen hemmelighet hvem den hovedmistenkte i Ukraina er: Han heter Vladimir Putin og er Russlands president. Bevisene for forbrytelsen ligger åpne i dagen, så dette vil ikke være en prosess som krever en omstendelig og dyr etterforskning.

Forhåpentlig ender Putin i fengsel, slik som den serbiske krigsherren og tidligere presidenten Slobodan Milosevic, selv om det ikke virker sannsynlig akkurat nå.

Men et aggresjonstribunal vil uansett være et oppgjør med straffefriheten som har beskyttet Putins Russland – og en beskjed til vordende forbrytere om at også ugjerninger har konsekvenser.