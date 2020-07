Et mareritt fullt av slanger, rotter, sykdom og vold

Velkommen til Europa.

De fleste barn i Moria er mer eller mindre syke. I vinter har det vært mange som har hatt skabb, skriver fotograf Knut Bry. Knut Bry

Knut Bry Fotograf

Nå nettopp

Dette er en fotokronikk av prisvinnende fotograf Knut Bry (73). Bry har gjort seg bemerket for sine mote- og reisefotografier. De fire siste årene har han jobbet med flyktninger som frivillig i organisasjonen Lesvos Solidarity i Hellas. Han har engasjert seg i oppropet «Evakuer barna fra Moria nå».

Knut Bry

Hovedleiren Moria kan sees i bakgrunnen. «The Jungle», den uformelle forlengelsen av leiren, ligger rundt. Her er det svært lite strøm og vann. Nyankomne flyktninger må selv skaffe seg paller, telt og presenninger for å bygge sitt lille hjem. Jeg traff en gutt på 16 år ved juletider. Han sov på bakken med et tynt teppe. To måneder senere traff jeg ham igjen da han hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Velkommen til Europa.

Knut Bry

Dette er mine afganske og iranske venner i teltet sitt. I hånden har de det viktigste de eier. Gjennom telefonen har de kontakt med familie, om de skulle være så heldig å ha noen igjen. Men de har også kart over passasjer de skal krysse, og ikke minst Google Translate. En av mennene på bildet drev en frisør- og barbersjappe i Teheran i 20 år før han måtte flykte. I Moria har han hatt en liten salong hvor han har jobbet hver dag.

Knut Bry

Jeg vet ikke hva som har skjedd med denne gutten, men de aller fleste barna i Moria er mer eller mindre syke. I vinter har det vært mange som har hatt skabb. Nå som det er mellom 30 og 40 grader, er det problemer med rotter og slanger. De hygienske forholdene er på et bunnivå. Det virker nesten som Europas oppskrift er: «Her skal de lide maksimalt.» (Eller som visse politikere sier: «Vi hjelper dem der de er.»)

Knut Bry

Den frivillige skolen i Moria heter «School of Hope». Den ble startet av en mann ved navn Farzad som kom til Moria for halvannet år siden. Han begynte å undervise barn mellom teltene, men etter hvert fikk han samlet inn penger til å sette opp tre telt som dette. I vinter hadde hans fantastiske team 1500 elever i alle aldre.

Knut Bry

Kan du forestille deg hvordan det er å være funksjonshemmet og måtte flykte fra krig? En av mine venner fra leiren Pikpa hvor jeg jobber, flyktet alene fra Somalia. Helt uten rullestol. Hun har hatt Polio og kan ikke gå. Det at politikerne ikke vil hjelpe, gjør at jeg skammer meg over å være norsk.

Tenk at en selvfølge for oss kan være luksus for andre. Dette er den lille «elven» som renner gjennom en del av «The Jungle». På grunn av mangelen på vann er beboerne nødt til å bruke flaskevann.

Knut Bry

For noen blir nettene ekstra lange. Her bor det mennesker som har mistet alt. De har kanskje blitt torturert eller skadet. Kanskje har de mistet familiemedlemmer. Nylig fikk jeg en melding om at en 19 år gammel mann er drept i opptøyer i leiren, og at politiet kaster tåregass. Dette er dagligdags. Er dette et liv?

Knut Bry

Det er dette som skjer når 20.000 desperate mennesker blir holdt fanget i et helvete. Det er dette som skjer når inhumane politikere nekter å innse realiteten. Det er dette som skjer når mennesker på toppen gang på gang nekter barn et verdig liv.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter