Petter Stordalen har rett. For mange selskaper er for dårlige til å løfte frem kvinner til topplederposisjoner. Det betyr at de sier nei takk til penger. Selv er jeg mann, og jeg ser 50 blinke i det fjerne. Bak meg.

Og som alle andre rundt 50 tror jeg at jeg er en moderne mann. Jeg rister megetsigende på hodet av alle som ikke er endringsvillige, sukker oppgitt over dem som synes reformer er unødvendige og flirer litt overbærende av folk som mener at alt var bedre før.

Men jeg bør se meg i speilet. Jeg og alle andre «moderne» menn er godt oppe i årene. Jeg tror gråstenken i det «macho» todagersskjegget vårt heller skyldes støv og mose enn utvikling.

Vi står stille. Vi tenker det samme som vi alltid har gjort. Vi elsker enfold! Hegnar skriver om «kvinnemas», Haudemann-Andersen sier at kvinner mangler erfaring og Sissener hevder at «Gutteklubben Grei ikke finnes lenger».

Slike gubbeutspill viser at vi tenker likt, og vi er ikke spesielt interesserte i endring. For endring virker truende og usikkert. Det er mye mer komfortabelt om vi «gutta» får holde på slik vi alltid har gjort. Uten nye og innovative tanker, uten at damer utfordrer oss på arenaer som alltid har vært «våre». Og ja, det er mer komfortabelt, men det er hverken riktig eller lønnsomt. Vi må våkne opp.

Høyre

Mangfold virker prestasjonsfremmende

Vi vet at de selskapene som klarer å sette sammen mangfoldige styrer, med god kjønnsbalanse og variert utdannelse og erfaring, tjener mer penger. Dette krever arbeid og ikke minst, endringsvilje.

De selskapene som lykkes med å øke fortjenesten ved å styrke mangfoldet, er de som har drevet målrettet arbeid for å legge til rette for mer mangfold. Det betyr at de ikke bare ser etter første og beste kvinne til å fylle en posisjon, slik at kjønnsbalansen skal se bedre ut i neste årsrapport.

Det har vært jobbet systematisk i lang tid for å lete etter talenter og bygge dem opp. Jakten på talenter må foregå både internt og eksternt. Vi må orke å reise oss fra godstolen og komme oss ut på jakt. Mange gubber er glade i å jakte på damer, men åpenbart kun til forlystelse.

Den økte fortjenesten bekreftes i to rapporter utført av McKinsey og Boston Consulting Group og er egentlig gammelt nytt. Forskningsrapportene ble publisert i henholdsvis 2015 og 2017, og de er bare to av mange.

Likevel vet vi at det også i norsk næringsliv rett og slett står for dårlig til med kvinneandelen i toppstillinger og styrer. Det står generelt for dårlig til med mangfoldet i mange norske bedrifter. Spørsmålet er hvorfor?

Velger noen som er lik en selv

Lenge ble det brukt som et argument at private bedrifter må se etter dem som er best egnet til å gjøre jobben. Punktum. Jeg er ikke uenig i det. Det jeg etterlyser, er at bedriftsledere i større grad gjør som for eksempel DNB, og lager en strategi som over tid skal øke kvinneandelen.

Fordi det er ikke slik at den som er best egnet til å gjøre jobben, er den personen som er mest lik deg selv, har den samme utdannelsen og jobbet i det samme selskapet i 30 år. Det betyr ikke at den personen ikke er kvalifisert, det betyr bare at selskapet også kan ha noe å tjene på å hente inn krefter med andre perspektiver.

Fortsatt har vi et glasstak. For mange ansettelser skjer ved at man velger noen som er lik en selv, rekruttering foregår fortsatt på golfbanen og i herreklubbene. Problemet med dette er at mye talent forblir uoppdaget, og mange selskaper får ikke tak i kompetanse som hadde kommet dem til nytte.

Det er utrolig behagelig når alle løper like fort og i samme retning. Det er til og med prestasjonsfremmende. Hvis man løper riktig vei. Men er kursen satt feil, kan det få store konsekvenser.

Kanskje man til og med skulle sakket av på farten, klatret opp en annen vei og kommet opp i lettere terreng lenger frem. Da må vi «gutta» tåle at det stilles spørsmål, at det drøftes ulike perspektiver enn vi selv gjør, at andre verdier bringes inn i beslutningsprosessen. Vi må slippe til mangfoldet, det blir penger av det!

Kulturendringer er vanskelige

Det er en gåte for meg at aksjonærer godtar gammeldagse og lite lønnsomme måter å drive på. Det enkleste grepet for å bedre bunnlinjen i mange bedrifter er å fremme mangfold. Det tar tid, men det gir garantert resultater. Endringer kan smerte. Kulturendringer er vanskelige. Men det er bedriftslederes plikt å gjennomføre dem.

«Å jazze med gutta»-kulturen, som forbløffende mange blant oss fortsatt kjemper for å bevare, hører hjemme på museum. Bak i arkivene. Mosegrodde gubber står i veien for verdiskaping, og den eneste forklaringen (fordi mer penger vanligvis pleier å bite på disse) må være at de ikke orker ubehaget. Dette er ganske pinlig, gutter.

Så skal jeg likevel ikke svartmale. Det finnes mange selskaper som jobber systematisk med å bedre mangfoldet, deriblant ovennevnte DNB under Rune Bjerke. Det er bra. Selv om også DNB har sine svin på skogen, slik vi har sett med kvinneandelen i DNB Markets.

Som helhet er ikke næringslivet flinke nok. Det nytter ikke å ansette en kvinne som HR-sjef, som et symbol på likestilling, og tenke at «sånn, der var det ordnet». Det handler om holdninger, om at selskaper over tid vil være tjent med å endre kulturen og bygge opp kvinner som på bakgrunn av sine egenskaper får en plass rundt bordet.

Jeg tror Haudemann-er, Hegnar-er og Sissener-er er en rødlistet art. Og de bør heller ikke reddes. Det er likevel forunderlig å se med hvilken kraft det strittes imot endringer som vil gi mer vekst og bedre bunnlinjer.

Motstanden har samme dynamikk og er til forveksling lik den man finner i partier som kjemper mot hver eneste reform og hver eneste endring. Vi hører noen si at det skal bli bedre, men det tror vi ikke på. Vi vet hva vi har! Det er behagelig ikke å gjøre endringer. Men det er å si nei takk til penger. Det kler gubbene i næringslivet dårlig og vil senke dem over tid.