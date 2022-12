Kan ChatGPT erstatte kunnskapsarbeideren?

I faglitteraturen kalles store språkmodeller for «stokastiske papegøyer».

Den nye chatboten fra OpenAI har imponert mange med sin evne til å skrive tekst og programvarekode. Hva er risikoen?

En ny chatbot fra OpenAI har tatt verden med storm. På under én måned har over én million brukere registrert seg, og tjenesten kan benyttes til alt fra juksing med skolestilen til å skrive og publisere bøker over en helg. Vil den gjøre kunnskapsarbeiderne overflødige? Har vi åpnet Pandoras eske?

Den britiske økonomen John Maynard Keynes spådde i 1930 at arbeidsuken ville bli redusert til 15 timer på grunn av teknologisk fremgang. Nå, nesten 100 år senere, har OpenAI lansert ChatGPT, en chatbot som kan kommunisere naturlig med mennesker og løse en rekke oppgaver. Men hva betyr dette for kunnskapsarbeiderne? Vil ChatGPT ta jobbene deres? Tja, det kan være lurt å ta en titt på historien. Maskinene har lenge hjulpet mennesker med å gjøre ting raskere og mer effektivt, men de har også åpnet opp for nye muligheter og skapt nye jobber. Det er sannsynlig at ChatGPT vil gjøre det samme. I stedet for å erstatte mennesker, kan den hjelpe dem med å løse oppgaver på en mer effektiv måte, slik at de kan fokusere på mer meningsfulle og kreative oppgaver. Så det kan hende at Keynes’ spådom om en 15-timers arbeidsuke ikke blir en realitet med en gang, men kunnskapsarbeiderne kan i hvert fall være trygge på at ChatGPT ikke vil stjele jobben deres.

Ble du lurt?

Hvis du tenkte at det forrige avsnittet ble skrevet av oss, så har ChatGPT allerede klart å lure deg. Det ble nemlig skapt da vi spurte chatboten om en kommentar om lanseringen, med referanse til Keynes. Da er det ikke vanskelig å bli imponert, men samtidig også bekymret.

ChatGPT kan holde en klar dialog på ulike språk – inkludert norsk – og fungerer som din utrettelige personlige assistent, enten du trenger kodehjelp, en markedsføringspitch, eller et essay om hvilket som helst tema. Aldri har det vært så enkelt: Over en million nysgjerrige mennesker har brukt tjenesten til å lage alt fra dikt, nettsider og tekstsammendrag, til en bibelsk beskrivelse om hvordan man kan fjerne en peanøttsmør-sandwich som har satt seg fast i en videokassettspiller.

Men det tok ikke lang tid før brukerne begynte å peke på begrensninger. Store språkmodeller, som vi har forsket på i Telenor, er flinke til å forutsi neste ord i en sekvens, men det er alt. I faglitteraturen kalles de for «stokastiske papegøyer»: modellene er blitt trent til å sette sammen plausible setninger, basert på de mønstrene i treningsmaterialet fra internett. Det er derfor heller ikke vanskelig å få modellen til å produsere rasistiske utsagn eller helseskadelige råd, tross formildende innholdsfiltre. Slike modeller vil alltid reflektere kildematerialet som de er trent på, og de kan heller ikke resonnere analytisk.

Den klarer for eksempel uten problem å utdype fordelene med å tilsette knust porselen i melk for spedbarn

Selv om svarene er velformulerte, må innholdet alltid vurderes nøye. OpenAI varsler selv at chatboten blander fleip og fakta på overbevisende måte. Den klarer for eksempel uten problem å utdype fordelene med å tilsette knust porselen i melk for spedbarn. Dette skyldes at modellen setter sammen ord som passer i konteksten, uten å vurdere sannhetsverdien til den genererte teksten.

Forresten kan chatboten ikke henvise til relevante ressurser, eller kildematerialer i det hele tatt. Det innebærer risikoen at man ubevisst stjeler noens ideer og begår plagiat.

Et brukbart utgangspunkt vil spare mye tid, selv om alt som ChatGPT produserer, må saumfares for faktafeil og argumentasjonsfeil

Når det er sagt, så er det selvfølgelig spennende å se fremgangen i teknologien og potensialet for å forenkle jobben til mange typer kunnskapsarbeidere, som tekstforfattere og journalister. Et brukbart utgangspunkt vil spare mye tid, selv om alt som ChatGPT produserer, må saumfares for faktafeil og argumentasjonsfeil.

For oss som forsker på digitalisering, viser ChatGPT først og fremst de store mulighetene som ligger i teknologien. Forrige uke ble eksempelvis den aller siste telefonsamtalen over kobbernettet gjennomført. Det gamle telefonnettet revolusjonerte vår hverdag. Nå, 142 år etter den aller første samtalen ble gjennomført, kan man føre en samtale med ChatGPT og til og med få litt skrivehjelp, men Keynes’ todagers arbeidsuke blir neppe resultatet.