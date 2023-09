Norge bør anerkjenne holodomor som et folkemord

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte Holodomor Museum i Kyiv i Ukraina i juli i fjor. Vis mer

Stortinget vil da sette det rette ordet på det som hendte: «folkemord».

Publisert: 10.09.2023 08:00

Ukraina ønsker at Norge skal erkjenne at sultkatastrofen Ukraina ble påført på 1930-tallet, var et folkemord. Utenriksdepartementet svarer at det er opp til domstoler eller profesjonelle historikere å ta stilling til slike spørsmål.

Men både lokale og nasjonale politikere ønsker at det skal komme politisk anerkjennelse fra Norge, slik som fra mange andre land.

Vi i Den norske Helsingforskomité støtter politikerne.

På en konferanse 30. august la Ukrainas ambassade frem en felles erklæring om «folkemordet i årene 1932–1933 i Ukraina». Vi skrev under. Erklæringen ber Norge om å anerkjenne holodomor som folkemord. Det bør Stortinget gjøre, slik Ola Elvestuen fra Venstre og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne tok til orde for på konferansen.

Nytt utslag, gammel hensynsløshet

Når Ukraina ber Norge om å erkjenne det historiske folkemordet, ber de oss om å se en sammenheng: Angrepskrigen verden nå er vitne til, er et nytt utslag av den samme hensynsløsheten som den gangen fra Kremls side.

Russlands ledere vil ikke respektere at Ukraina har rett til selv å velge sin kurs, og møter sine naboer med brutal vold når de hevder denne retten. Og som den gangen angriper de Ukrainas evne til å produsere og fordele mat.

Fakta Holodomor Mellom tre og fire millioner mennesker sultet ihjel i Ukraina i 1932–1933. På ukrainsk har katastrofen fått navnet holodomor, en sammentrekning av «moryty holodom». Frasen betyr «å sulte noen til døde» og innebærer at hungersnøden ble bevisst styrt. Ukraina var den gang en del av Sovjetunionen. Diktatoren Josef Stalin regnes som den ansvarlige. Han krevde at bøndene måtte levere alt korn til staten, inkludert såkornet. Ukraina ønsker at holodomor skal anerkjennes som folkemord. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Statssekretær Eivind Vad Petterson (Ap) understreket at prinsippet om maktdeling må gjelde. Det er vi enige i. Det må skilles mellom rollene til lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter. Men det prinsippet umuliggjør ikke en politisk anerkjennelse av sultkatastrofen som folkemord.

Folkemord er anerkjent i folkeretten som en internasjonal forbrytelse. Det har alle stater en plikt til å forhindre og straffeforfølge. Regjeringen vil overlate anerkjennelse til dommere og historikere. Men dommere vil aldri få noen fra Stalin-regimet på tiltalebenken. Og historikerne har allerede gjort jobben. Selv om nye detaljer kan utfylle bildet, er det ingen tvil om hovedtrekkene og motivene.

Utryddelse ved sult

Takket være profesjonelle historikere vet vi hva som skjedde. Holodomor var en menneskeskapt hungersnød som rammet den ukrainske sovjetrepublikken hardt. Den var en del av en omfattende sovjetisk hungersnød (1931–1934) som også førte til massesult i de kornrike områdene i Russland og Kasakhstan.

Den ukrainske hungersnøden ble imidlertid dødeligere på grunn av politiske beslutninger som var rettet mot Ukraina. Som en anerkjennelse av omfanget kalles den «holodomor», et begrep avledet fra de ukrainske ordene for sult (holod) og utryddelse (mor). Altså utryddelse ved sult.

Bakgrunnen var Stalins kollektivisering av landbruket fra 1929. Kommunistene tvang bøndene til å gi fra seg landområdene sine og deporterte dem som gjorde motstand. Det førte til matmangel og opprør. Her finner vi motivet bak sultpolitikken.

Sulten førte til anslagsvis 5 millioner døde, hvor minst 3,9 millioner var ukrainere

Stalin fryktet bøndene, men også motstanden blant ukrainske kommunister. «Hvis vi ikke gjør en anstrengelse nå for å forbedre situasjonen i Ukraina, kan vi miste landet», argumenterte han. Å «forbedre» situasjonen innebar stikk i strid med vanlig ordbruk ikke å skaffe mat, men å slå ned opprøret og sulte ut befolkningen der motstanden var størst. Hele byer ble plassert på svartelister og nektet tilførsel av mat.

Krisen nådde et høydepunkt da politi og partifolk våren 1933 stjal det bøndene hadde igjen av mat. Sulten førte til anslagsvis 5 millioner døde, hvor minst 3,9 millioner var ukrainere (noen anslag er betydelig høyere). Selv om landsbygda var hardest rammet, døde mange også i byene.

Angrep på ukrainsk identitet

Politikken var del av et bredt anlagt angrep på ukrainsk identitet og forfølgelse av ukrainske kulturelle, religiøse og politiske ledere. De som hadde vært med på å etablere den kortlevde uavhengige ukrainske folkerepublikken i 1917, ble deportert eller henrettet.

For å knytte an til dagens russiske angrep på Ukraina: Også da unnlot offisielle russiske medier å rapportere om lidelsene i naborepublikken. Vestlige journalister stasjonert i Moskva fikk streng beskjed om ikke å skrive om sulten. En av dem som likevel gjorde det, døde ikke lenge etterpå under mistenkelige omstendigheter. Hemmeligholdet ble opprettholdt helt til Gorbatsjovs glasnost løsnet på sensuren i 1986.

Ifølge FNs definisjon er folkemord kjennetegnet ved at utøverne har en hensikt om å ødelegge en nasjonal, etnisk eller religiøs gruppe helt eller delvis. De kan bruke ulike virkemidler, blant annet å utsette gruppen for «levevilkår som tar sikte på fysisk å ødelegge gruppen». Det var det holodomor handlet om.

I en slik situasjon mener vi at politisk anerkjennelse både er viktig og riktig. Det er viktig fordi det bidrar til å motarbeide straffrihetspolitikken i Russland – en politikk som går ut på å motarbeide avsløring av fortidens overgrep og ledsages av omskriving av historien.

Politisk anerkjennelse bidrar til å gjøre resultatene av historikernes forskning kjent for en bredere offentlighet. Den kan ha en lignende funksjon som uttalelser fra en sannhetskommisjon og heve terskelen for nye overgrep.

Kampen mot glemsel og straffrihet har forebygging som mål.

Nøkkelen til rettferdighet

Nederland anerkjente holodomor som folkemord i juli i år, som det 28. landet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommenterte ved å understreke at «å kalle ting ved sitt rette navn er nøkkelen til rettferdighet. Og til å forebygge gjentagelse av disse forferdelige forbrytelsene».

Den politiske anerkjennelsen hedrer ofrene og oppfordrer til oppgjør med enhver politikk som kan føre til folkemord.

En omforent og godt underbygget uttalelse fra Stortinget kan være et viktig norsk bidrag

En viktig forskjell fra en rettslig dom er at politikernes ord ikke fører til at noen blir straffet. Politikerne nøyer seg med å peke på Stalin-regimet som ansvarlig, selv om de støtter seg på dokumentasjon og faglige konklusjoner som beskriver ulike aktørers roller.

Det nederlandske parlamentet støttet seg på en uttalelse fra en rådgivende folkerettskomité. Det kan være veien å gå for Stortinget. En omforent og godt underbygget uttalelse fra Stortinget kan være et viktig norsk bidrag i kampen mot de verste forbrytelsene vi kjenner til.

Stortinget vil da sette det rette ordet på det som hendte. Det er en viktig politisk handling i fullt samsvar med Norges viktige rolle internasjonalt for å fremme respekt for internasjonal lov og rett.