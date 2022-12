Var Nansen svak for Russland og blind for Ukraina?

Carl Emil Vogt Nansen-biograf, historiker og spesialrådgiver ved HL-senteret

Dette bildet med autograf ga Fridtjof Nansen til lærerinnen Konstantsija Smirnova i Krasnojarsk i 1913.

Hva mente fredsprisvinneren Fridtjof Nansen om Ukraina?

10. desember er det 100 år siden Fridtjof Nansen mottok Nobels fredspris for sitt humanitære engasjement. Begrunnelsen var tredelt: arbeidet med å få krigsfanger etter første verdenskrig hjem, arbeidet for flyktninger og arbeid for å avhjelpe en sultkatastrofe i Russland, Ukraina og Nord-Kaukasus.

Nansens fredspris var vel fortjent og står seg fremdeles i dag. Ikke minst er arven fra Nansen synlig innen internasjonal flyktninglovgivning, der Nansenpassene fremstår som epokegjørende.

En fellesnevner for alt dette arbeidet var Russland. Nansen var svært opptatt av det han kalte «det russiske problem». Det handlet i korthet om sammenbruddet i Russland (og Europa) etter første verdenskrig. Nansen var overbevist om at de bunnløse humanitære problemene i Russland – revolusjonen var ett symptom – måtte løses også for Europas del.

Hva med Ukraina?

Nansens fascinasjon for Russland og russisk kultur er velkjent. Han ga ut fire bøker med russisk og sovjetisk tematikk: «Gjennem Sibirien» (1914), «Russland og freden» (1923), «Gjennem Armenia» (1927) og «Gjennem Kaukasus til Volga» (1929).

Men hvordan så han egentlig på Ukrainas sak? slo det meg etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i februar i år. Var Nansen bevisst den ukrainske selvstendighetskampen?

Jeg, som har brukt år på å studere Nansens humanitære arbeid, ikke minst i Russland og Ukraina, kunne ikke huske å ha lest noe som kunne tyde på interesse for ukrainsk nasjonalisme. Og Nansen var nettopp en talsmann for undertrykte nasjoner, eksempelvis armenerne eller inuittene. Han var både nasjonalist og internasjonalist.

Nansens forhold til Russland begynte med «Fram»-ferden i 1893. «Fram» gikk først østover langs Russlands nordkyst, der Nansen spesielt interesserte seg for lokale urfolk, før kursen ble satt mot nord. I 1913 reiste han i de samme farvannene og til det indre av Sibir. Han utga boken «Gjennem Sibirien» på engelsk med undertittelen «The land of the future».

Mente at Vesten var sykt

Dels bygget fascinasjonen hans på en tidstypisk beundring for de store russiske forfatterne og kunstnerne. I 1917 slo han fast at det ikke var tilfeldig at «de betydeligste indsatser i senere tiders verdens-literatur er kommet fra Skandinavien og fra Rusland med de store vidder».

Noen få år senere, rett etter første verdenskrig, mente Nansen at Vesten var korrumpert og sykt: «For mig står det som sansynlig at ikke alene kan det bli Rusland som en dag, og ikke så langt frem, bringer Europa materiell redning; men det blir også derfra den åndelige fornyelse vil komme», skrev han i 1923.

Professor i russisk historie, Kari Aga Myklebost, pekte nylig på at Nansen lå tett opptil de såkalte panslavistene. Dette var sterkt nasjonalistiske, imperialistiske og vestfiendtlige russiske intellektuelle på slutten av 1800-tallet, som mente at Russland skulle forene alle slavere under sin ledelse. Eksempelvis mente den skjønnlitterære forfatteren Dostojevskij at det russiske folk var utvalgt av Gud til å utrette noe stort. Myklebost har ikke funnet noen direkte referanser til panslavistiske eller nasjonalistiske russiske tenkere eller forfattere hos Nansen, men konkluderer med at det synes «som om han er inspirert av deres tankegods». Og han beundret Dostojevskij.

Det er lett å sette Nansen inn i en slik sammenheng. Han mener det er en viktig oppgave for russerne å befolke det sibirske landskapet og gjøre det produktivt.

«Det vesteuropeiske åk»

Han ser Moskva som «en annen kultur-verden. Det er ikke lenger Europa, det er heller ikke Orienten – det er Russland.» Eller han sier det slik: «Den russiske folkesjel har enda ikke kunnet avkaste det vesteuropeiske åk og komme til fri utfollelse [ja, Nansen skrev faktisk slik], den har enda ikke funnet formen for sin sannhet. Men dens tid vil komme.» Det kunne være tvil om Vest-Europas fremtid, «men at det russiske folk har en stor fremtid foran sig, og vil få en stor mission å fylle i Europas og verdens videre liv, kan det være liten tvil om.» Alle sitatene er fra Russland og freden.

Og hva mente Nansen om Ukraina?

Det enkle svaret er: Nesten ingen ting! Han besøkte bare så vidt Kyiv i 1923. Ukraina nevner han knapt, og da gjerne ureflektert som et område i Russland.

Kun ett sted i «Rusland og freden» berører han ukrainsk selvstendighetskamp, i en bisetning om «Petljuras skarer» som en del av den hvite kampen mot Sovjet-Russland. I «Gjennem Kaukasus til Volga» omtaler han middelalderens Kyiv-rike kort som et «skandinavisk-russisk-rike», grunnlagt av nordmenn og svensker.

Fridtjof Nansen var naiv både overfor Russland og det sovjetiske systemet. Han trodde den økonomiske kommunismen ble forlatt tidlig på 1920-tallet, og at de forskjellige nasjonalitetene og kulturene aldri hadde hatt «en bedre tid enn nu». Det gjaldt både kaukasiske folk, skriver han, «og Ukraina og Hvite-Russland» (Belarus).

Stalins undertrykkelser

Avslutningsvis må det sies at Nansen døde i 1930 og ikke fikk med seg Stalins undertrykkelse av ukrainerne under tvangskollektiviseringen som kostet millioner av menneskeliv. Nansens svakhet for Russland og blindhet overfor Ukraina er dessuten et fenomen som rammer mange av oss som har studert russisk språk, kultur og historie. Vi har lært å se verden fra Moskva – ikke fra Ukraina og Belarus. Russlands-mystisismen og beundringen har vært sterk.

Det kommer en tid etter krigen. Da må Russland igjen integreres i Europa. Og her har Nansen faktisk noe å lære oss.

Denne kronikken er skrevet under inntrykk av horrible russiske krigsforbrytelser i Ukraina. Den er et oppgjør med norsk Russlands-romantikk – også min egen – gjennom eksempelet Nansen.

Men det kommer en tid etter krigen. Da må Russland igjen integreres i Europa. Og her har Nansen faktisk noe å lære oss. For hundre år siden var Russland også forhatt av mange – for sin kommunisme. Nansen så derimot klart at det største landet i Europa ikke kunne støtes vekk. Han ville skjære gjennom politikk og inkludere russerne. Snart kan dette bli aktuelt igjen. Russland er en del av Europa og europeisk kultur – enten vi vil eller ei.