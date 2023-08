Stengte avdelinger. Ansatte som gråt på jobb. Fødekaoset i Nord-Norge var en varslet katastrofe.

Noen vil hevde at dagens fødekvinner forventer for mye. Men kvinner skal ha forventninger til fødselshjelpen, skriver kronikkforfatterne. Vis mer

Jordmødre har advart i årevis.

Publisert: 17.08.2023 20:05

Fødekaoset på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har preget nyhetsbildet i det siste. Først da iTromsø skrev om «ville tilstander» på fødeavdelingen på UNN. Og denne uken skriver også VG om «kaos», frykt og overtid.

Modige kvinner har delt sterke historier om uforsvarlig fødselsomsorg ved sykehuset i ferieukene. Mange av disse har vært redde.

Ansatte har grått på jobb over fortvilelsen av ikke å strekke til.

Dette er en uholdbar situasjon. Og den er ikke velferdsstaten verdig.

UNN har fire fødestuer, men i sommer har opptil ni fødende vært i aktiv fødsel samtidig. Mangelen på ledige fødestuer har ført til aktive fødsler på uegnede rom. Flere fødende har vært uten tilsyn lenger enn anbefalt.

Én kvinne fortalte til iTromsø at hun ble liggende i sin egen avføring og måtte tilkalle familie for å få hjelp. Flere i risikosvangerskap har fortalt at fosterovervåkingen er uteblitt.

Medlemmer i Jordmorforeningen forteller om kvinner som sliter med å komme i gang med ammingen to uker etter de fødte.

Klinikksjef Rolv-Ove Lindsetmo sier til iTromsø, gjengitt i VG, at fødeavdelingen i Tromsø har et forsvarlig helsetilbud. Han synes å mene at bemanningssituasjonen ikke gir konsekvenser for de fødende. Det provoserer – og står i stor kontrast både til kvinnenes opplevelser og erfaringene fra dem som jobber på gulvet.

Et systematisk problem

I sommer er det i Tromsø de sliter, men dette kunne like gjerne skjedd et annet sted i Norge. Problembeskrivelsen er ikke ny.

Dette er en varslet krise. Jordmødre har advart i årevis.

Underfinansiering av fødsels- og barselomsorgen er ikke et unntak, men et resultat av konsekvent nedprioritering av kvinnehelse satt i system. Kvinnehelse gir svært dårlig uttelling i finansieringssystemet, som leder for Norsk gynekologisk forening Ragnar Kvie Sande beskriver godt i et innlegg i Dagens Næringsliv.

I sommer vekselstengte helseforetakene fødeavdelingene i Harstad og i Narvik og føde- og gynekologitjenesten på Helgeland. Fødeavdelingen på Voss var også truet.

Fødeavdelinger ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) vekselstengte i sommer. Avdelingen ved sykehuset i Harstad var stengt fra 24. juli til 21. august. En uholdbar situasjon som like gjerne kan skjedd et annet sted i Norge, mener kronikkforfatterne. Vis mer

Vi leser med uro om en fødende som ved en feiltagelse ble sendt til stengt fødeavdeling ved Kristiansund sykehus. Det vitner om usikkerhet også blant ambulansepersonell om hvilke tilbud som faktisk er åpne. Mindre avdelinger blir sommerstengt, presset øker dermed tilsvarende i større byer. Slik kan vi ikke ha det.

Fødetilbud må være åpne, tilgjengelige og plassert slik at alle fødende i Norge har mulighet til å komme frem til et egnet fødested innen rimelig tid etter at kroppen signaliserer at fødselen nærmer seg. Fødende med lengst reisevei i Norge har ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) mer enn syv timers reisevei til nærmeste fødested.

Det som er nytt, er at flere kvinner tør å si tydelig ifra. Dette er både kjærkomment og nødvendig. Jordmorforeningen mener det er på høy tid at kvinnenes stemmer blir hørt. Da er det synd dersom klinikksjefen ved UNN bagatelliserer de alvorlige historiene fødekvinner har delt.

Ansvarsfraskrivelse fra ledelsen

Klinikksjef Lindsetmo viser til fødetopper om sommeren og uforutsette hendelser som årsaker til kaoset, deriblant vikarmangel. Fagmiljøene vet godt at det er flere fødsler i juli enn resten av året. Det er heller ikke overraskende at ferieavvikling krever vikarer.

Han peker også på jordmormangel, og at det er vanskelig å gjøre noe med situasjonen uten å utdanne flere jordmødre. Men jordmorutdanningen er populær. Det er ikke mangel på søkere ved utdanningsinstitusjonene. Utfordringen er å holde ferdig utdannede jordmødre i sentrale jordmorstillinger over tid.

For hvem har lyst til å jobbe under de forholdene som nå kommer frem?

Mange opplever arbeidsbelastningen som så stor at de velger å gå ned i stilling, eller søke seg til andre stillinger. Ansatte forteller om fortvilende vakter hvor de løper fra kvinne til kvinne og forsøker å gjøre sitt beste under umulige omstendigheter. Men forutsetningene gjør det vanskelig å sikre jordmorfaglig forsvarlig drift.

Noen vil hevde at dagens fødekvinner forventer for mye. Men kvinner skal ha forventninger til fødselshjelpen. Det er ikke for mye forlangt at hjelpen er trygg og tilgjengelig. Forsvarlig én-til-én-omsorg av jordmor under aktiv fødsel, og tilstrekkelig oppfølging i tiden etter, er hverken kravstort eller urealistisk. Det er et minstekrav til helsehjelpen man skal kunne forvente å få på et norsk sykehus.

Vi krever tiltak

Kvinnehelseutvalget leverte sin rapport tidligere i år. Den peker på en nedprioritering av fødselsomsorgen over lang tid. Det som skjer i Tromsø nå, understreker utvalgets funn – og bekrefter bekymringene vi har uttrykt gjennom mange år.

Det er behov for en reell styrking av norsk fødselsomsorg. For at fødende skal kunne ivaretas på en forsvarlig måte, må sykehusene gis økonomiske muskler til å øke bemanningen.

Vilkårene til de ansatte på gulvet henger tett sammen med hva slags kvalitet som kan tilbys de fødende. Det er på tide å sikre verdige forhold for alle involverte parter i fødselsomsorgen. Fødeavdelinger er akuttavdelinger. De må bemannes deretter!

Videre må det forebyggende aspektet løftes. God omsorg og oppfølging i barselperioden er en viktig forutsetning for kvinnens, barnets og familiens helse. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at dette prioriteres tidlig.

Kvinner er ikke en minoritet. De utgjør halvparten av befolkningen. Kvinnehelse må prioriteres deretter. Ta kvinners stemmer på alvor! Det skulle bare mangle.

Universitetssykehuset Nord-Norge svarer:

Universitetssykehuset Nord-Norge har hatt anledning til å imøtegå de faktiske forholdene som beskrives i kronikken. De sier:

«UNN kan ikke kommentere de ulike påstandene knyttet til spesifikke pasientforløp, så lenge pasientene ikke har fritatt sykehuset fra taushetsplikten. Viser for øvrig til tidligere uttalelser i mediene og ønsker ikke å kommentere kronikken ytterligere nå.»