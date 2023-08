Uten mennesker ville sannsynligvis ikke farlige fugleinfluensavirus eksistert

Nå ser det ut til at fugleinfluensaviruset har tilpasset seg slik at det infiserer både oppdrettede og ville fugler året rundt, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra et stort fugleinfluensautbrudd i Vadsø kommune i Finnmark denne sommeren. Vis mer

At fuglene blir syke midt på sommeren og at kyllingene deres sulter i redet, er helt nytt.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Fugleinfluensaen herjer som aldri før. Viruset dreper utallige dyr over hele verden, noen ganger også mennesker. Trekkfugler sprer dyrepandemien – men årsaken ligger et annet sted.

Fugleinfluensa er en av de verste dyresykdommene i alle tider: Hundrevis av millioner dyr har allerede dødd av det. Svaner, kyllinger eller sel dør smertefullt av åndenød, nevrologiske skader og andre effekter av sykdommen. Men viruset kalt H5N1 har også drept mennesker.

I flere år har H5N1-utbruddet utviklet en ny kvalitet, og effektene kan bli mer ødeleggende i fremtiden. Ikke bare fordi de virusene som sirkulerer massivt for øyeblikket, også øker sannsynligheten for farlig spredning blant mennesker. De er en trussel mot hele arter og økosystemer.

Var en gang relativt ufarlig

Fugleinfluensa-virusets opprinnelse går sannsynligvis mer enn 600 millioner år tilbake. Ofte tok det imidlertid en form som bare var svakt smittsom for vannfugler, forårsaket lite sykdom og dermed forårsaket lite skade. Spesielt ender og gjess har et godt immunforsvar og er beskyttet mot mange virus de bærer. Som med koronaviruset kan konstante mutasjoner av fugleinfluensa-viruset føre til at det infiserer nye verter mer effektivt og forårsaker mer alvorlige symptomer.

Der mange dyr bor tett sammen, kan virusene reprodusere seg godt og endre seg raskere

I 1959 ble høns i Skottland rammet, i 1991 kalkuner i England. Men vanligvis var det sjeldne og hovedsakelig lokale utbrudd som ikke hadde noen omfattende konsekvenser. I deler av Asia var imidlertid forholdene så gode at H5N1-virus, som i utgangspunktet var lite smittsomme, ikke bare muterte til farligere varianter, men begynte å bli mer smittsomme.

Spesielt fjærfegårder der ville og oppdrettede fugler har mye kontakt, for eksempel med gjess som blir holdt i det fri, synes å være ideelle for viruset. På denne måten hopper virusene først fra de ville til de tamme dyrene – gjennom kroppskontakt, avføring eller en felles vannkilde. Der mange dyr bor tett sammen, kan virusene reprodusere seg godt og endre seg raskere, spesielt siden influensavirus er veldig glad i å mutere.

I 1996 ble det oppdaget et svært patogent H5N1-virus i Kina som var mer smittsomt og dødelig, og forårsaket flere utbrudd, spesielt i det nærliggende Hongkong. 18 mennesker var også berørt, seks av dem døde. Over én million kyllinger ble avlivet.

Men viruset fortsatte åpenbart å spre seg i alle retninger – noe som først ble mer merkbart flere år senere. I 2004 meldte ti flere asiatiske land om tilfeller blant oppdrettet fjærfe, dyr i dyreparker og mennesker. Året etter ble det også meldt om tilfeller blant ville fugler.

H5N1, som en gang var et relativt ufarlig patogen som hoppet fra ville fugler til oppdrettede dyr, migrerte nå tilbake til kroppene til ville fugler. Men viruset var nå mye farligere, og fuglenes immunsystem var dårligere forberedt.

Permanent til stede

I Norge ble H5N1-viruset først registrert i 2020. Siden da har virussykdommen forårsaket dødelighet blant villfugl over store deler av landet.

Over hele verden begynte utbruddene først å avta, og fugleinfluensaen ble glemt for en stund. Men viruset fortsatte å tilpasse seg, og det som har skjedd siden 2020, er av en helt annen kvalitet. Fugleinfluensa er i prinsippet nå permanent til stede over hele verden, og dette er en bekymringsfull utvikling.

At de blir syke midt på sommeren og at kyllingene deres sulter i det virusinfiserte redet, er helt nytt

Nå ser det ut til at viruset har tilpasset seg slik at det infiserer både oppdrettede og ville fugler året rundt. For øyeblikket dør mange fugler over hele Norge. At de blir syke midt på sommeren og at kyllingene deres sulter i det virusinfiserte redet, er helt nytt.

For øyeblikket dør mange fugler over hele Norge, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra et stort fugleinfluensautbrudd i Vadsø kommune i Finnmark denne sommeren. Vis mer

Samtidig ser vi økende antall tilfeller av infiserte pattedyr, som et utbrudd på en minkfarm i Spania eller funnet av hundrevis av døde sjøløver i Peru. Hadde viruset nå klart å hoppe fra et pattedyr til et annet og kommet et avgjørende skritt nærmere menneskene? I tilfellet av de spanske minkene, anses dette som sannsynlig.

Mens andre varianter av fugleinfluensa periodisk dukket opp i noen verdensregioner, dominerer nå H5N1-virus nesten overalt. En av de største bekymringene er nå at H5N1 kan fusjonere med humane influensavirus, for eksempel i svin som et resultat av en dobbeltinfeksjon, og dermed danne nye virus som er tilpasset mennesker. Den ødeleggende spanskesyken kan ha oppstått på en lignende måte, noe som resulterte i opptil 100 millioner menneskeliv etter første verdenskrig.

Så langt har Verdens helseorganisasjon (WHO) rapportert færre enn 900 tilfeller av H5N1 hos mennesker siden 2003. Imidlertid var 52 prosent av disse dødelige. De anses for å være enkelttilfeller, som bare kunne oppstå gjennom intens kontakt med infisert fjærfe. For øyeblikket er det lite sannsynlig at viruset vil spre seg regelmessig fra person til person.

Men hvis viruset forblir så vellykket, truer det med å gi omfattende konsekvenser, i tillegg til de økonomiske skadene i fjærfeindustrien. Fugler kan bli utryddet, som lundene og ternen, med potensielt katastrofale økologiske konsekvenser.

Vaksinasjoner er ingen bærekraftig løsning

Det finnes allerede vaksiner mot fugleinfluensa for både mennesker og dyr. Dette er en viktig mulighet i tilfelle en pandemi, og i Asia brukes allerede vaksinasjoner som et forebyggende tiltak i fjærfebedrifter. Imidlertid tilpasser virusene seg raskt igjen, noe som fremmer nye farlige mutasjoner og gjør det nødvendig med stadig nye vaksiner.

Årsaken er massedyrhold av fjærfe, som gir virusene de beste forutsetningene for å bli spesielt smittsomme og dødelige

Vaksiner altså ingen bærekraftig løsning i kampen mot årsakene til den aggressive fugleinfluensaen – ikke minst fordi menneskene selv er ansvarlige for suksessen til H5N1: Nesten alle påviste tilfeller av høypatogene varianter stammer fra fjærfehold. Årsaken er massedyrhold av fjærfe, som gir virusene de beste forutsetningene for å bli spesielt smittsomme og dødelige. I store bedrifter kan virusene mutere raskere og forvandle seg til farlige varianter. Samtidig kan man ikke isolere selv moderne oppdrettsanlegg hundre prosent fra omverdenen. Farlige fugleinfluensavirus ville sannsynligvis ikke eksistert uten mennesker.

For i det minste å minimere skaden fra utbrudd blant fjærfe og forhindre fremveksten av nye farlige patogener, må man tenke over alternativer til massedyrhold og involvere mer naturvern. Dette er også fordi mennesker, som FN beskriver det under begrepet «one Health», er gjensidig avhengige av dyr og miljø. De kan i prinsippet gjøre hverandre syke. Eller friske.