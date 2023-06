Kampen om å etterfølge en svekket Putin er blitt mer intens

Vladimir Putin kommer så godt som garantert til å svare på sin egen svekkelse med å skru kontrollen til enda mer, skriver Iver B. Neumann.

Hvem kan eventuelt komme til å ta over? Les Iver B. Neumanns analyse.

26.06.2023 13:36

Mennene rundt og under Putin kvesser sine kniver i et stadig mindre stabilt Russland.

På den ene side er helgens hendelser i Russland så historisk normale som de kan få blitt. En diktator, Putin, har etablert seg ved å bygge opp forskjellige klienter. Noen kjenner han fra ungdomstiden, andre har han møtt på vei opp karrierestigen.

Diktatoren gir dem lukrative porteføljer og etablerer seg som det man i faglitteraturen kaller en patron, med klienter. Klientene vil i sin tur selv ha klienter som de kontrollerer ved å gi dem porteføljer.

Litt som «Game of Thrones»

Slik ser det ut fra topp til bunn i det russiske samfunn nå, og slik har det alltid sett ut. Grunnen er åpenbar om man ser dette nedenfra: For å komme gjennom dagliglivet – skaffe mat, få utdannelse til sine barn, skaffe legetimer, få seg en hytte – må man kjenne noen. Og for å beskytte det man har, må man også kjenne noen. Denne «noen», patronen, kaller russerne krysja – et tak som tar unna alt som kommer ovenfra, som en gudfar gjør det i andre deler av verden.

På toppen av patron-klient-kjedene sitter diktatoren, og diktatoren holder seg ved makten ved å spille klientene ut mot hverandre. Det er en innebygget spenning i slike systemer: Enkelte klienter helt i toppen vil opp og bli patron.

I TV-serien Game of Thrones, som holdt seg nær europeisk middelalderhistorie, ble dette kalt kampen om jerntronen. I diktaturer, der ledere ikke skiftes ut ved valg, foregår det alltid slike kamper. De er mer eller mindre intense og mer eller mindre synlige, men de er der, som en systemisk nødvendighet.

I et slikt perspektiv er det helt normalt at en Prigozjin bygges opp av en Putin, til et punkt der han har en masse penger, sin egen hær og sin egen TV-kanal på Youtube, for så å forsøke seg på et kupp.

Mer unikt for Russland

Det som er unikt ved akkurat Russland, er at det militære har vært mindre direkte involvert i slike spill enn vi er vant til fra for eksempel Latin-Amerika og Afrika. Vi skal tilbake til slutten av 1600-tallet før vi finner et opprør mot makten som kom direkte fra de militæres egne rekker.

Dermed fremstår helgens hendelser for en russer som mer unike enn de gjør for andre, og dermed er de også mer ødeleggende for Putins renommé. Putin har, i klassisk russisk stil, dyrket bildet av den sterke leder, mannen som kan alt, vet alt, ordner opp i alt.

På høyden av sin makt var han hver dag på det russiske motstykket til Dagsrevyen for å kritisere folk som ikke gjorde jobben sin. Det kunne være en lokal hverdagsbyråkrat eller en minister, poenget var at den sterke mann ordnet opp.

Det forsøkte han da også å gjøre denne gangen, ved å kalle Prigozjin en forræder, mane til samhold mot alle Russlands fiender og så videre. For oss klinger dette hult. For det var jo Putin som bygget Prigozjin opp som klient, og dermed var ansvarlig for hva han holdt på med.

En mer ledig trone

Den russiske eliten ser også dette. De ser en mann på toppen som er blitt utfordret, og som har handlet for sent. De vet da at alle andre omkring Putin nå vil intensivere anstrengelsene for å bli den som tar over, og de vet at de selv må gjøre det samme om de vil forbli i gamet.

Jerntronen ser nå enda ledigere ut enn den gjorde i slutten av februar 2022, da det ble åpenbart at Putin hadde tatt Russland inn i en angrepskrig uten å ha oversikt over hva som ventet. Prigozjin lyktes ikke, kanskje fordi klientene hans i Moskva trakk støtten han hadde trengt for å gjennomføre kuppet da Prigozjin trengte dem som mest. Hvem vet?

Maktkamp

Hvem er det så som kjemper om makten? I første rekke står Putins nærmeste. De skylder Putin sine posisjoner, men lojaliteten til Putin er ikke enerådende for noen av dem. Hver og en av dem må veie sin lojalitet mot en leder på vei ut mot mulighetene for selv å ryke ut om en av de andre tar over.

Hver og en av dem har sine klienter, og de viktigste har store deler av hele organisasjoner. Spesielt etterretningsorganisasjonene er sentrale her. De er historisk sett sterke i Russland. De har fått styrket sin stilling over de siste 23 årene, mens en mann fra deres egne rekker har tilgodesett dem og støttet seg på dem. Det var helt logisk at en etterretningsmann som Putin ble leder i 2000, for på 1990-tallet var etterretningsorganisasjonene bortimot de eneste statsorganisasjonene som fungerte skikkelig.

I annen rekke finner vi folk som sitter på eller er i umiddelbar nærhet av militære ressurser. Prigozjin var ikke den eneste av disse. En spesielt viktig mann å følge med på i denne sammenheng er Igor Girkin. Han er etterretningsmann og en av de såkalte militærbloggerne, altså kjernen i den hypernasjonalistiske opposisjonen mot Putin.

I tredje rekke kommer folk som sitter på ressurser som kan brukes politisk, det være seg økonomiske, kulturelle eller annet. Til sist kommer den jevne mann og kvinne. Alle disse tenker nå på hva som skal skje med deres klienter og deres patroner. Slikt blir det sosial uro av.

Russland er nå i en ganske antennelig situasjon

Putin kommer så godt som garantert til å svare på sin egen svekkelse og på situasjonen generelt med å skru kontrollen til enda mer. Dermed blir det mer uro og mer usikkerhet. Russland er nå i en ganske antennelig situasjon.

Hva blir resultatet?

Om Russland hadde vært et land av latinamerikansk eller afrikansk type, ville neste steg ha vært at folk som Girkin og andre ville etablere seg som krigsherrer. Vi ville ha fått en periode med svak sentralmakt, mye bruk av væpnet makt på gatenivå og oppover, destabilisering av hele Russland. Vi skal ikke lenger enn til dagens Somalia eller Sudan for å finne varianter av dette temaet.

Et slikt scenario er en mulighet, men erfaringene fra 1990-tallet peker i en annen retning.

Etterretningsorganisasjonene holdt den gang staten samlet selv om det var mye kaos. Nå er det også et element av væpnede styrker i spill, og Russland er i en krig, så det er en mulighet for at etterretningsorganisasjonene ikke er sterke nok til å holde staten sammen denne gangen, men jeg tviler på det.

Neste akt kan bli at en mann omkring de 50 år med bakgrunn fra sikkerhetstjenesten FSB eller etterretningstjenesten GRU seiler opp som Putins etterfølger. Den gode nyheten er at man da får stabilisert oppløsningstendensene. Den dårlige nyheten er at det nye regimet vil bli ganske likt det gamle regimet.