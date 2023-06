Frigjøring av Ukraina fordrer angrep mot russisk territorium

Er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs (bildet) ønske om gjenoppretting av grensene fra før 2014 forenlig med Nato-sjef Jens Stoltenbergs uttalelse om at krigen må slutte ved forhandlingsbordet? spør kronikkforfatteren.

Veien fremover vil bli smertefull, for begge sider.

22.06.2023 19:00

Dersom Ukrainas ønskede fredsløsning skal bli en realitet, må russerne overbevises om at alternativet for dem er enda verre.

Dette vil trolig fordre nye angrep mot russisk territorium.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har gjentatte ganger uttalt at krigen i Ukraina må slutte ved forhandlingsbordet. Han har samtidig lagt til at hva man kan oppnå der, avhenger helt av partenes styrke på slagmarken.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har videre gjort det klart at fred bare er mulig hvis Russland gir fra seg alle de okkuperte områdene, inkludert Krym.

Er Zelenskyjs ønske om gjenoppretting av grensene fra før 2014 forenlig med Stoltenbergs uttalelse om at krigen må slutte ved forhandlingsbordet?

To alternativer

Hvis krigen skal avsluttes gjennom forhandlinger, må begge de krigførende partene se seg bedre tjent med en fredsavtale enn med fortsatte krigshandlinger. Dette er elementær forhandlingsteori.

Skal Russland godta en forhandlingsløsning som gjenoppretter ukrainsk suverenitet over alle de okkuperte områdene, må alternativet for Putin altså være enda verre enn denne løsningen. Det kan i prinsippet skje på to måter:

Ved at Zelenskyjs ønskede forhandlingsløsning gjøres mer attraktiv for russerne.

Eller ved at fortsatt krigføring gjøres mindre attraktivt for dem.

La meg begynne med det første alternativet.

Spørsmålet er da om Zelenskyj og Nato kan tilby russerne noe som kan få Putin til å akseptere en fredsløsning der han oppgir alle de okkuperte delene av Ukraina. Hva slags gulrøtter kunne i så fall være aktuelle?

Tre alternativer peker seg ut:

Annullering av krav om krigserstatninger Heving av vestlige sanksjoner Sikkerhetsgarantier for Russland, for eksempel i form av et løfte om at Ukraina i overskuelig fremtid ikke vil bli Nato-medlem og at Russland får beholde marinebasen i Sevastopol

Det er åpenbart at ingen av disse alternativene i dag ville være akseptable, hverken for Ukraina eller for Nato. De ville derfor heller ikke fremstå som troverdige i russernes øyne.

Hva med det andre alternativet?

Lekkasjer fra Pentagon i april i år viser ifølge Washington Post at Zelenskyj flere ganger har bedt om amerikanernes tillatelse til å okkupere russiske landsbyer. Han har også bedt om langtrekkende raketter som kan nå mål inne i selve Russland. (Rostov er angivelig blitt nevnt som et aktuelt mål.)

Hensikten skal ha vært å gi Ukraina bedre kort på hånden i fremtidige fredssamtaler med russerne. Disse lekkasjene tyder altså på at Zelenskyj anser aksjoner mot russisk territorium som nødvendige for at Putin skal kunne overbevises om å gå med på en fredsavtale der han gir avkall på alle okkuperte områder.

Grenser flyttes

USA har så langt vært tilbakeholdent med å la ukrainerne bruke Nato-våpen til å angripe mål på russisk side av grensen, trolig av frykt for at det ville kunne utløse en direkte konfrontasjon mellom USA og Russland. Imidlertid har USA og de andre Nato-landene gjennom hele krigen stadig flyttet grensene for sin støtte.

For eksempel vil Ukraina trolig snart få vestlige kampfly, noe som var utenkelig den første tiden etter invasjonen. At alliansen på et tidspunkt vil tillate ukrainerne å benytte Nato-våpen også til å ramme mål inne i selve Russland, kan derfor ikke utelukkes helt.

Hvis Natos nåværende holdning derimot vedvarer (og respekteres av ukrainerne), vil Ukraina måtte stole på egenproduserte våpen til eventuell krigføring på russisk side av grensen. Skulle beholdningen av ukrainskproduserte våpen utarmes, ville russerne altså relativt trygt kunne fortsette krigen fra eget territorium. Det gjelder selv om Ukraina skulle lykkes med å presse de russiske styrkene tilbake til grensene fra før 2014.

Derfor er det vanskelig å se at Natos holdning på dette punktet i det lange løp kan være forenlig med Ukrainas ønskemål for en fredsløsning.

Motargumentet er at bruk av Nato-våpen til angrep mot mål inne i Russland ville bety en kraftig eskalering av krigen, med fare for ytterligere opptrapping fra russisk side.

Imidlertid har Natos «salamitaktikk» med stadig flytting av grensene for sine våpenleveranser hittil ikke medført noen slik opptrapping. Denne erfaringen har videre gjort at mange eksperter nå går langt i å avskrive alle russiske antydninger om atomvåpenbruk som tomme trusler.

En smertefull vei

Kort tid før starten på den siste tidens ukrainske motoffensiv ble Russland rammet av droneangrep mot Kreml og offensive operasjoner på russisk side av grensen.

Umiddelbart ble mistanken rettet mot russerne selv. Men amerikanske tjenestepersoner sier nå at det trolig var Ukraina som sto bak droneangrepet.

Videre er det vanskelig å tenke seg annet enn at Ukraina også hadde en viktig rolle i operasjonene i den russiske Belgorod-regionen, selv om det kan se ut til at de ble gjennomført av personell med russisk bakgrunn.

Det er nærliggende å tolke begge typer aksjoner som forsøk fra ukrainsk side på å utfordre den vestlige frykten for russisk atomeskalering.

Uavhengig av hvor vellykket den pågående motoffensiven måtte vise seg å bli, er det i så fall grunn til å vente flere ukrainske (eller ukrainsk-støttede) angrep inne i selve Russland i de kommende månedene. Det ser også ut til at Putin allerede forbereder seg på slike angrep, blant annet ved å utplassere luftvern på taket av bygninger i Moskva.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har uttalt at en definitiv seier for en av partene i krigen vil måtte ta lang tid og innebære forferdelige konsekvenser. Det har han utvilsomt rett i. På den annen side vil veien frem til en forhandlingsløsning i tråd med ukrainske ønsker også måtte bli smertefull – ikke minst for russerne.