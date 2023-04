Telegram-forbudet svikter den russiske opposisjonen

Telegram er et av de viktigste kommunikasjonsverktøyene i krigen i Ukraina, påpeker kronikkforfatteren. Bildet: Et hus i brann i Kherson etter et russisk militærangrep. Bildet er distribuert via Telegram.

Hvorfor mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) at meldingstjenesten Telegram er en trussel for Norges sikkerhet?

17.04.2023 20:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

I Russland er meldingstjenesten Telegram den eneste gjenværende arenaen for politisk debatt og regimekritikk. I Norge forbys den i offentlig sektor uten offentlig debatt.

De siste ukene har flere land verden over innført restriksjoner mot det kinesiske sosiale mediet Tiktok. Bekymringen er at Tiktok høster inn brukerdata som kan overleveres og utnyttes av kinesiske myndigheter. Norge er ikke et unntak: Før påske fulgte flere offentlige etater opp en anbefaling fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om å slette appen på ansattes tjenesteenheter. I praksis er anbefalingen blitt et forbud.

Norge var derimot det eneste landet som også inkluderte den russiske meldingsappen Telegram i forbudet etter samme risikogrunnlag.

I mediene har anbefalingen utløst en feilaktig fremstilling av disse appene som like aggressive og med like tette bånd til opprinnelseslandenes autokratiske regimer. Siden Telegram er langt mindre brukt i Norge enn Tiktok, har det muligens vært lettere å godta et slikt premiss.

Selv om forbudet er godt ment, bommer Norge på tiltak som er ment å sikre rikets sikkerhet. I stedet signaliserer vi at vi vender ryggen til de siste positive kreftene i Russland og i det russiske eksilmiljøet som jobber for en fremtid uten president Vladimir Putin.

Tynt grunnlag

Ved nærmere ettersyn er NSMs grunnlag for å sidestille Telegram med Tiktok nokså svakt.

NSM viser til Etterretningstjenestens ferske trusselvurdering, «Fokus 2023». Der pekes Russland og Kina ut som de to største statlige trusselaktørene mot Norges sikkerhet. Krigen i Ukraina og de påfølgende sanksjonene har isolert Russland ytterligere fra Vesten og økt risikoen for russiske cyberangrep. So far, so good.

Videre vises det til en generell trend der apper samler inn brukerdata – noen mer enn andre. Ok, ja, det må vi være forsiktige med. Men det bør gjelde de fleste apper, ikke bare Tiktok og Telegram.

Anbefalingen avsluttes med en teknisk vurdering av appen. Der oppgir NSM at «vi har ingen solide kilder, analyser eller observasjoner som særskilt utpeker Telegram som meldingstjeneste i negativ retning ut ifra et teknisk perspektiv».

Det foreligger altså ingen informasjon som tilsier at Telegram samler inn mer brukerdata enn en vanlig «vestlig» app, i motsetning til for eksempel Tiktok. Likeledes finnes det ikke tilstrekkelig informasjon som tyder på at Telegram har gitt russiske myndigheter en bakdør inn til brukernes data.

Regimekritikernes app

At inngrep i den enkeltes handlingsrom kan rettferdiggjøres av et «føre-var-prinsipp», og særlig ett der trusselfaren ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort, er farlig og kan umerkbart skli ut i paranoia.

Ironisk nok er denne formen for «sikkerhetisering» den samme mekanismen som fungerer i Russland, bare med et annet fortegn. Der mistenkeliggjøres alt som lukter av Vesten.

Vel så bekymringsfullt er hvilken signaleffekt et så dårlig begrunnet forbud har for dem som daglig kjemper mot Putins regime.

Da Telegram ble stiftet i 2014 av de russiske brødrene Nikolai og Pavel Durov, ble appen raskt populær blant russiske regimekritikere. Den lot dem sende krypterte direktemeldinger til enkeltindivider, mindre lukkede grupper så vel som åpne grupper til flere tusen medlemmer.

Appen ble regnet som sikker. Den var blant meldingstjenestene som sto imot presset fra den føderale sikkerhetstjenesten FSB – arvtageren til KGB – som ønsket å lage en «bakdør» inn i appen. Telegram var en av de få meldingstjenestene i Russland der opposisjonelle kunne koordinere møter og protester uten innsyn fra myndighetene. Derfor ble den raskt en skyteskive for sikkerhetstjenestene.

I 2018 ble Telegram forsøkt nedstengt av det russiske medietilsynet Roskomnadzor. Det skjedde etter at appen hadde nektet FSB tilgang til brukerdata og brukernes kommunikasjon med hjemmel i russisk anti-terrorisme. For å tvinge gjennom nedstengningen blokkerte FSB over 19 millioner IP-adresser knyttet til appens servere.

Aksjonen utløste en enorm motreaksjon fra den yngre generasjonen i Moskva. De kalte den for «et angrep på fremtiden». Over 7000 mennesker fylte gatene i protest mot russisk nettsensur. Enda flere deltok i nettkampanjen #DigitalResistance.

Nedstengningsforsøket ble avbrutt etter kort tid og avslørte FSBs begrensede tekniske kapasitet til å kontrollere appen. Uten en bakdør til brukernes kommunikasjon har FSB senere forsøkt å sabotere appen ved å redusere dens nettrafikk. Så langt har alle forsøkene på å kontrollere Telegram mislyktes.

Nødvendig for å forstå hva som skjer

Med Telegrams kamp mot det autoritære Russland som bakteppe signaliserer NSMs forbud at Vesten vender ryggen til dem som fortsatt kjemper mot autoritære regimer. I tillegg til i Russland har appen vært sentral i vellykkede masseprotester i Hongkong i 2019, Belarus i 2020 og i Iran i 2022, der vanlige folk har stått opp mot autoritære regimer.

Jo mer disse regimene strammer inn ytringsfriheten, jo vanskeligere er det for dem som står på utsiden, å skaffe seg informasjon om hva som rører seg på innsiden. Apper som Telegram er en livline mellom eksilmiljøene i Vesten og dem som fortsatt bor i de autoritære regimene.

For oss som forsker på autoritære regimer, er Telegram et av de få mediene hvor vi kan skaffe oss et inntrykk av hva vanlige folk er opptatt av, hvordan de omtaler aktuelle hendelser, og hva de tenker om regimene.

Vi må heller ikke glemme at Telegram er et av de viktigste kommunikasjonsverktøyene i krigen i Ukraina. Gjennom Telegram er det mulig for folk i Ukraina og i resten av verden å følge med på – i sanntid – hvilke grusomme krigsforbrytelser som begås av de russiske styrkene, og hvordan ukrainske byer legges i grus.

Uten et sterkere grunnlag som sannsynliggjør at appen samler inn ulovlig brukerdata og infiltrerer kritisk infrastruktur som deles med russiske myndigheter, vil et slikt forbud sende et uheldig signal som underbygger Putins propaganda om at Vesten er «russofobisk» og «russlandsfiendtlig».