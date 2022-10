Verdens rikeste mann har geopolitiske ambisjoner. Derfor bekymrer Twitter-kjøpet.

Elon Musks involvering i ukrainakrigen og samtidige oppkjøp av Twitter reiser en rekke spørsmål og dilemmaer.

Den siste tiden har Tesla-gründer og verdens rikeste mann Elon Musk involvert seg i krigen i Ukraina samtidig som han kjøper opp Twitter. Det er det mange grunner til å problematisere.

Mange har nok fått med seg at Musk nylig la frem konkrete forslag til hvordan krigen i Ukraina kan avsluttes. Ifølge Musk bør en fredsavtale baseres på en FN-kontrollert folkeavstemning i de annekterte områdene øst i Ukraina.

I tillegg foreslår han at Krym offisielt tildeles Russland, at det garanteres for vannforsyningene dit, og at Ukraina forblir et nøytralt land utenfor Nato.

Forslagene fra Musk ble umiddelbart mottatt som et spark i siden til det ukrainske folk.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarte med å stille et spørsmål til følgerne sine: Hvilken Elon Musk liker du best, den som støtter Ukraina, eller den som støtter Russland?

Legger vi den politiske uenigheten til side, er det forumet der ordvekslingene har funnet sted, som er mest oppsiktsvekkende.

Musk kan få full kontroll over Twitter

Dramaet har nemlig utspilt seg på Twitter. Plattformen som Musk, nok en gang, er på vei til å kjøpe opp arrow-outward-link . Han har tidligere i år trukket et bud på selskapet, men i forrige uke ombestemte han seg. Nå tyder alt på at oppkjøpet vil bli gjennomført.

Dette betyr at Musk snart kan ha full kontroll over den populære sosiale medieplattformen. Og Twitter er, sammen med meldingstjenesten Telegram, den viktigste sosiale plattformen for deling av informasjon knyttet til krigen i Ukraina.

Musk sier nå at kjøpet vil bidra inn i arbeidet med den mystiske appen «X». Den skal ifølge ham selv være en «alt mulig-app». Muligens vil denne appen være noe som ligner Kinas ekvivalent WeChat, som kombinerer en rekke tjenester i én.

Tesla-gründeren har forsvart sin interesse for Twitter ved å vise til sin ubetingede støtte til ytringsfrihetens rolle i et velfungerende demokrati. Sånn sett vil en liten, men ikke ubetydelig suksess for Musk være at USAs tidligere president Donald Trump ønskes velkommen tilbake til plattformen – dersom han skulle ønske det.

Videre har han sagt at han ønsker å bruke eierskapet til å bli kvitt de mange falske kontoene som har utfordret demokratiets spilleregler på plattformen. Han vil tette det han mener er store sikkerhetshull, og – som seg hør og bør – øke inntektene til selskapet.

En mann med større vyer enn kompetanse

Twitter er allerede i dag et privateid selskap med en rekke mektige aktører på eiersiden og i styrerommet. Og at geopolitikken delvis drives frem av, og responderes på, av private aktører, er i grunnen ikke noe nytt.

Statens monopol på verdenspolitikken har altså vært utvannet lenge. Men Musks involvering i ukrainakrigen og samtidige oppkjøp av Twitter reiser en rekke spørsmål og dilemmaer.

Det er tross alt snakk om verdens rikeste mann. En som har klare politiske vyer og en vilje til å bruke sin stemme langt utenfor sin egen kompetanse og sine bedrifters hovedinteresser.

Twitter er, sammen med meldingstjenesten Telegram, den viktigste sosiale plattformen for deling av informasjon knyttet til krigen i Ukraina

Tidligere i år annonserte Musk at han ville sende selskapet SpaceXs Starlink-terminaler for satellittkommunikasjon til de ukrainske militærstyrkene. Terminalene har hjulpet droneoperatører med å identifisere mål mot Russland. Disse har, ifølge den ukrainske visestatsministeren og minister for digital utvikling i Ukraina Mykhailo Fedorov, vært en suksess.

Musk sørget for å minne oss på dette i etterkant av forrige ukes spetakkel på Twitter. Sånn sett var Musk en helt da han sto på Ukrainas side, mens det er blitt langt mer støy etter at han talte imot Ukrainas uttalte mål.

Twitter, Musk og Kina

Fordi Musk er en privatperson, har han ikke noe politisk program som omverdenen kan ta stilling til. Derfor må vi vurdere hans handlinger og interesser for å forsøke å danne oss et bilde av de mulige politiske konsekvensene av Twitter-oppkjøpet.

Ett sted å stoppe opp er Musks relasjon til Kina. Kina er Teslas nest største marked, etter USA. Spørsmål bør derfor stilles: Kan Kina bruke sitt forretningsforhold til Musk for å utøve indirekte kontroll ved å påvirke sin profilering på internett i Vesten? Den profileringen er Twitter en betraktelig stor del av.

Interessekonflikter kan oppstå når verdens rikeste mann gang på gang viser at han er interessert i å påvirke geopolitikken

Et annet moment er i hvilken grad Musk vil bruke plattformen til å spre sine politiske visjoner til et stort, globalt publikum. Og samtidig hvor mye han vil gjøre for å gi sitt syn fordelaktige veier til offentligheten gjennom Twitters algoritmer.

Det er ikke i utgangspunktet noe galt med at privatpersoner har interesser i internasjonale forhold. Men interessekonflikter kan oppstå når verdens rikeste mann gang på gang viser at han er interessert i å påvirke geopolitikken.

Omverdenen bør følge nøye med

Samtidig er det krevende å komme frem til en løsning. Hvordan kan en håndtere utfordringene med privat eierskap og påvirkning i internasjonal politikk?

Hvem skal definere spillereglene for de møteplassene hvor samfunnsdebatten finner sted? For sterk styring fra statenes side kan bli møtt med anklager om sensur.

Det viktigste er økt bevissthet om den makten eierne av globale digitale plattformer har. Man må være bevisst hvordan geopolitikken påvirkes av dem, blant annet gjennom kontroll av hvilke narrativer som slipper til.

Etter alle solemerker skal Musk nå eie store deler av Twitter, et av de viktigste globale og sosiale mediene for informasjon om krigen i Ukraina og politikk for øvrig. Da bør omverdenen følge nøye med på hvordan han bruker plattformen til å involvere seg i geopolitikken.