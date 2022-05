Grådighet og naivitet tvinger Europa til å finansiere Putins invasjon

Thomas Strømstad

10 minutter siden

Vi må slutte å lete etter venner i brutale diktaturer, skriver Thomas Strømstad. Bildet: Russlands president Vladimir Putin på besøk hos Kinas president Xi Jinping i Beijing 4. februar i år.

Nå går vi i samme felle med Kina.

Både i Norge og Vesten pågår det nå en debatt om hvordan man skal få en slutt på krigen og forholde seg til «fremtidens Russland». Det reflekteres rundt hvordan vi endte opp der vi nå er. Jeg mener vi må innse at vi befinner oss i en ny geopolitisk virkelighet.

Noen vestlige ledere og kommentatorer mener Ukraina må gi opp territorier og befolkning for å få en slutt på krigen. De hevder at vi en gang om ikke lenge igjen må få et «vanlig» forhold til Russland.

En kontroversiell New York Times-leder er et godt eksempel på dette synspunktet.

Også president Emmanuel Macron i Frankrike og rikskansler Olaf Scholz i Tyskland har uttrykt sympati for dette synspunktet.

Mens de fleste store europeiske selskapene har trukket seg helt ut av Russland med store tap, gambler noen på en normalisering og blir værende.

Fakta Thomas Strømstad Thomas Strømstad er junioranalytiker og jobber for tiden for Anders Fogh Rasmussen, som ble utnevnt av president Volodymyr Zelenskyj til å lede en komité med mål om å utarbeide sikkerhetsgarantier for Ukraina. Rasmussen har vært generalsekretær i Nato og statsminister i Danmark. Strømstad har også deltatt aktivt i Free Ukraine Task Force, en gruppe satt ned til å finne praktiske måter å hjelpe Ukraina gjennom krisen på. Han er utdannet i Sikkerhets- og risikoledelse (MSc Security Risk Manegement ved Københavns Universitet) og MA International Relations ved Universitet i Edinburgh. Vis mer

De som ville samarbeide med Russland, fikk alltid viljen sin

En annen som ser ut til å dele dette synet er Russland-forsker Fabian Heffermehl. I hans innlegg «Norge trenger sine russiske venner», som tar russiske Anna Jevsejeva i forsvar, skriver han:

«Russland er i den rollen vi alltid har sett dem i: som et tyranni og en pariastat. Politikere som siden murens fall har lagt til rette for samarbeid med Russland, blir beskyldt for naivitet.»

Altså mener han at dagens situasjon er forårsaket av at Russland ikke er blitt behandlet bra nok siden Sovjetunionens fall. Det antydes at krigen kan avsluttes om vi lytter til russiske bekymringer.

Jeg mener det er omvendt. Problemet har aldri vært at de som ville samarbeide med Russland, ble anklaget for å være naive, men heller at de alltid fikk viljen sin.

Russland kjempet en brutal borgerkrig i Tsjetsjenia der titusenvis av sivile ble drept. Kort tid etter sto president Vladimir Putin og snakket om demokrati i Tysklands Bundestag til stående applaus.

Etter at russisk etterretning brukte nervegass på britiske gater i Salisbury, ble russiske diplomater utvist. Men penger fra oligarker fortsatte å flomme til i London.

Under president Medvedevs periode, i sin tid trukket frem som en mulig «liberaler», invaderte Russland sitt naboland Georgia.

I 2014 ble Krym ble annektert, og Russland startet en borgerkrig øst i Ukraina. I årene etter ble de belønnet med historiske gassleveranser til Europa.

Mens opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj lå på sykehus i Berlin, forsøkt drept av agenter på oppdrag for Putin, jobbet Tyskland med å ferdigstille gassrørledningen Nord Stream 2 i Østersjøen.

Brutalitet mot egne borgere

Nå betaler vi – eller rettere sagt ukrainere – prisen. Putin kan starte en krig som han tvinger oss til å finansiere. Priser på olje og gass går opp som følge av krigen. Det gjør opp for at en reduksjon i eksport gjennom saktegående utfasing ikke påvirker krigskassen. Kort sagt tvinger grådighet og naivitet Europa til å finansiere Putins invasjon.

Og nå går vi i samme moralske og økonomiske felle med Kina.

Vi ser brutaliteten Kina er villig til å påføre egne borgere. De seneste bildene og videoene fra interneringsleirer i Xinjiang er nok et bevis på at flere hundre tusen vanlige mennesker utsettes for fangenskap med brutal behandling og indoktrinering. De nyeste avsløringene bekrefter at det er beordret fra øverste hold i det kinesiske kommunistpartiet.

Avhør av kinesiske fanger skjer i en såkalt «tigerstol», der fangen lenkes fast. Mange vitner har beskrevet at de er blitt sittende i dagevis i slike stoler. Dette bildet er fra en politiøvelse.

Vi tier om det vi ser

Kina truer stadig sitt demokratiske naboland Taiwan. «Gjenforening», lenge sett på som et teoretisk scenario, er blitt en helt reell trussel mot øystaten.

Selv om dette har vært kjent i en årrekke, har Europa, og spesielt Norge, ført en politikk der vi tier om det vi ser, i bytte mot handelsavtaler og markedstilgang. Av norske utenrikspolitikere har kun Guri Melby (V) sterkt fordømt de seneste avsløringene.

Vi må slutte å lete etter venner i brutale diktaturer som gang på gang viser at de er villige til å utnytte oss for å styrke sin totalitære agenda

I årene etter at Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010 havnet Norge i Kinas «diplomatiske fryseboks». Da jobbet røde og blå regjeringer iherdig bak kulissene for å blidgjøre Kina. De hemmelige forhandlingene kulminerte i et dokument som eksemplifiser Norges kortsiktige og umoralske politikk overfor Kina.

I uttalelsen fra 2016, signert av norske og kinesiske myndigheter, står det blant annet at:

Norge påtar seg skylden for konflikten rundt fredsprisen.

At Norge «respekter Kinas utvikling og sosiale system», og at «den norske regjeringen roser sterkt Kinas historiske og enestående utvikling».

Videre bekrefter Norge at vi støtter deres Taiwan-politikk, og at vi ikke vil støtte handlinger som undergraver Kina suverenitet eller kjerneinteresser.

Ingen tilsvarende garantier eller hyllester ble gitt til Norge.

Men i retur fikk vi i gjenåpnet forhandlinger som en handelsavtale som Kina hadde avlyst etter fredsprisen. Vi belønnet kinesisk press ved å gi dem akkurat hva de ønsket.

Nå må vi våkne

Også Australia har opplevd dette. I 2020 kuttet Kina importen av australske varer og kom med en liste med anklager mot Australia.

Litauen fikk smake det samme da de åpnet et taiwansk representasjonskontor som de faktisk våget å kalle nettopp det. Kina svarte med å kutte handel, som også påvirket en rekke bedrifter i EU.

Nå må vi våkne og innse at denne politikken ikke funker. Og ikke bare fordi det er dypt uetisk å knytte sterkere bånd til et stadig mer brutalt regime. Det gjør oss sårbare.

Kina har gang på gang vist at de er villige til å bruke asymmetrisk økonomisk makt for å tvinge andre stater til å følge Beijings ønskede politikk. Dette vet vi altfor godt.

Vi belønnet kinesisk press ved å gi dem akkurat hva de ønsket

Vi må begynne å tenke at samarbeid med brutale stater ikke lønner seg over tid. At det har en vedvarende moralsk og økonomisk kostnad.

Vi gjør oss avhengige av dem som ikke deler våre moralske eller økonomiske verdier. Vi vil måtte velge mellom å holdes som politisk gissel eller å se verdikjeder fordufte. Mest sannsynlig grunnet en konflikt vi ikke var med på å starte. Norske bedrifter kan på et øyeblikk tvinges ut av Kina mens deres verdier blir ekspropriert av Kommunistpartiet.

Vi må planlegge for en ny økonomisk og geopolitisk epoke der billige varer fra Kina og sikkerhetsgarantier fra USA ikke kan tas for gitt, og der vi ikke kan spille for begge lag uten å betale prisen.

Vi må slutte å lete etter venner i brutale diktaturer som gang på gang viser at de er villige til å utnytte oss for å styrke sin totalitære agenda.

