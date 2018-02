Norske idrettsutøvere reiser snart til Pyeongchang og Sør-Korea for de vinterolympiske leker.

Som foran alle store idrettsarrangement, er det dopingdiskusjoner. Vil noen teste positivt? Vil nordmenn være involvert? Hvor mange utøvere er egentlig dopet? Sotsji-historien med russisk systemdoping har aktualisert temaet. Skeptikerne spissformulerer: Er det fortsatt mulig å vinne uten doping?

Mitt svar vil være et klart ja. Faktisk mener jeg at doping er overvurdert som seiersstrategi i toppidrett. La meg utdype:

Kan øke prestasjonsevnen

Det er ikke tvil om at forbudte metoder og medikamenter kan øke fysisk prestasjonsevne.

Hormonpreparater gir kortere restitusjon etter trening og raskere muskelvekst.

EPO øker hematokritverdier og blodets evne til å frakte oksygen og dermed utholdenheten.

Noen EPO-forsøk har vist over 5 % forbedring på utholdenhetstester.

På en totimers femmil på ski vil det kunne gi flere minutters forbedring. Så kanskje har skeptikerne rett? Dersom noen utøvere er dopet, vil «rene» konkurrenter ha små muligheter til å ta gull.

Les også:

Komplekse, menneskelige prestasjoner

Men dette synet blir for enkelt. Idrett er ikke et laboratorieforsøk. Det er ikke et en-til-en-forhold mellom hematokritverdi og prestasjon i utholdenhetsidrett, eller mellom muskelstyrke og seire i styrke- og hurtighetsøvelser. Idrett handler om komplekse, menneskelige prestasjoner.

Tilbake til femmila: I løpet av to timer tar utøvere beslutninger kontinuerlig. Når staker jeg? Når slår jeg over i dobbeldans? Når legger jeg inn rykk? Hvordan posisjonerer jeg meg i feltet?

Mentale kvaliteter

Utholdenhet er et avgjørende grunnlag, men resultatet avhenger av teknisk-taktiske valg, følelse med underlag og terreng og ikke minst: mentale kvaliteter.

Lagidretter som ishockey er enda mer komplekse. Utøvere må samspille og forholde seg til konstant endring i kamp med et annet lag i tre ganger 20 minutter.

Styrke og utholdenhet er nødvendig, men det finnes ikke noe medikament som styrker teknikk eller taktisk innsikt. Slike ferdigheter lærer spillere kun gjennom trening og egeninnsats. Eventuell forbedring grunnet doping utgjør små og marginale forskjeller.

Ingen quick fix

Så er innvendingen at det nettopp er de marginale forskjellene som avgjør seieren. Doping tipper vektskålen mot gull. Til det er svaret tja.

Doping er ingen quick fix, men har kostnader. Utøvere som blir underlagt dopingregimer, vil bli enda mer avhengige av ekstern ekspertise enn tilfellet er i dag. Det setter utøvere i en sårbar situasjon.

Som vi har lært av historien i tidligere Øst-Tyskland og nå i Russland: I tunge, medisinsk-tekniske støtteapparater som tjener eksterne interesser, blir mange utøvere umyndiggjort. Idrettspsykologer er tydelige på betydningen av utøverselvstendighet og tillit til egen prestasjon. De beste utøvere er selvbevisste individer som jakter mestringsfølelsen.

Hemmelighold og fordømmelse

En annen kostnad er knyttet til at doping må foregå i hemmelighet. I de fleste tilfeller vet dopede utøvere at de er en del av ulovlig virksomhet. De vet at de jukser.

Noen kan kanskje håndtere situasjonen og få en placeboeffekt i troen på at midlene er effektive. Men trusselen om avsløring ligger der konstant. Selv små brudd på dopingreglene kan gi tøffe sanksjoner, noe norske utøvere har fått merke.

I tillegg kommer belastningen i offentligheten. Å bli dopingtatt er et utøvermareritt. Det vanker lange straffer og ikke minst offentlig fordømmelse.

I dag lagres dopingprøver i ti år og kan testes igjen med bedre tester. Det er lett å forestille seg at stresset kan gå ut over prestasjonen. En dopet utøver kan aldri føle seg trygg. I det store regnskapet, også sett fra prestasjonsperspektivet, er det slett ikke sikkert at doping lønner seg.

Legalisere doping?

Men hva om vi legaliserer doping? Da tar vi bort følelsen av å jukse og utryggheten knyttet til å bli tatt. Dersom alle utøvere får tilgang under medisinsk kontroll: Kan ikke dopingen være med å finjustere utøveres fysiologi og øke prestasjonene ytterligere?

Et første svar er at legalisering av doping vil komplisere livet i toppidretten. Utøvere må underlegge seg utførlige medikamentregimer med de kostnader og den risiko det innebærer. Hvem vil sende sine barn og unge til systemer som krever medikamentbruk blant friske mennesker?

Videre er forslaget naivt i forhold til drivkreftene i toppidretten. Utøvere, trenere og støtteapparat lever av resultater. Noen utøvere er villige til å ta stor risiko for å nå sine mål. Ikke alle støtteapparat opptrer ansvarlig. Utøvere er i en sårbar situasjon. Igjen vil et motargument være faren for umyndiggjøring og utnytting. Antidoping handler om å beskytte utøveren.

I tillegg vil legalisering bryte med det de fleste finner å være meningen med konkurransene. Idrettens regelverk kultiverer prestasjoner basert på systematisk og hard utvikling av eget talent. Menn konkurrerer ikke med kvinner der menn har åpenbare, biologiske fordeler. I de fleste idretter er det en viss standardisering av utstyr. De avgjørende marginene skal ikke handle om hvem som har den beste medisinske ekspertisen.

Dehumanisering av idretten

Manipulerte prestasjoner er ikke i samme grad uttrykk for utøveres egenart og historie. Doping beskrives ofte som ’kunstig’ prestasjonsfremming. Den amerikanske dopingforskeren John Hoberman snakker om en 'dehumanisering’ av idretten. Med utstrakt doping kan idretten miste sitt menneskelige ansikt og dermed sin tiltrekningskraft på både utøvere og publikum.

For å oppsummere:

Doping kan være effektivt, men er ingen quick fix.

Doping har kostnader og gir ikke automatisk prestasjonsfremgang.

Doping truer idrettens verdier slik vi kjenner dem.

Utøvere bør reise til OL med en klar forestilling om at de kan vinne uten doping.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også: