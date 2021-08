Prostitusjon i rusmiljøene: En politisk blindsone?

Astrid Renland Kriminolog og rapportforfatter

Salg og bytte av sex er en sentral del av økonomien i de gatenære rusmiljøene, skriver Astrid Renland.

Usynliggjort og utsatt. Det mangler systematisk kunnskap om sårbare sexselgere.

Mennesker som befolker de gatenære rusmiljøene, har fått hedersplass i årets valgkamp. De politiske partiene kives om hvorvidt den politiske tilnærmingen skal være tuftet på helse eller straff.

Men til tross for oppmerksomheten handler de ruspolitiske partidebattene forsvinnende lite om samfunnsmessig marginaliserte stoffbrukeres levde liv. For det er ikke bare et spørsmål om straff eller hjelp.

Det er også et spørsmål om hvordan populasjonen i de gatenære rusmiljøene håndterer en marginalisert og krevende livssituasjon, om ressurser og mestringsstrategier, og om risiko og utsatthet for vold, skader og traumer.

Sexsalg og bytte av sex mot dop

I juni i år kom rapporten Ute av sinn, ute av syne? Om rusfeltets håndtering av salg og bytte av sex i rusmiljøene. Pro Sentret peker der på at sexsalgserfaringer, som er et sentralt element i rusøkonomien, hverken er et tema i politikkutformingen eller i arbeidet som gjøres i rusfeltets tjenestetiltak.

Rapporten bygger på intervjuer med ansatte i rusfeltets tjenestetiltak og representanter fra brukerorganisasjonene. Bakgrunnen for undersøkelsen var Pro Sentrets bekymring for manglende kunnskap om og innsikt i den rusrelaterte prostitusjonen. For et par tiår siden utgjorde den en stor del av gateprostitusjonen, og var hovedgruppen av Pro Sentrets brukere.

Å selge sex eller bytte sex mot rusmidler er stigmatisert, påpeker kronikkforfatteren.

I rapporten avdekkes det at sexsalg og bytte av sex mot rusmidler utgjør en viktig del av rusøkonomien for populasjonen i rusmiljøene. Ifølge informantene benytter rusfeltets brukere digitale medier, opererer med kundenettverk eller har faste kunder.

For noen er gateprostitusjonen fortsatt en arena, selv om de ikke er synlige for tiltak som jobber oppsøkende. Ikke minst er det økt salg og bytte av sex innad i rusmiljøene.

Overraskende fordømmende holdninger

Det er spesielt utstrakt bytte av sex mot dop som bekymrer informantene.

Det er ikke nødvendigvis et uttrykk for makt og overgrep. Bytterelasjoner kan være pragmatiske kjæresteforhold, og bruk av sex som kapital kan være en veloverveid strategi og beste alternativ for å finansiere eget rusmiddelbehov.

Men hvor frivillig er det for dem som ikke har andre alternativer enn å betale for dopet med seksuelle tjenester? Ifølge informanter er det tegn som tyder på at grupper av dopselgere kontrollerer sexsalget i rusmiljøene.

Bruk av sex som kapital kan være en veloverveid strategi

Selv om det er mange personer av alle kjønn som finansierer stoffbruken med salg eller bytte av sex, er det overraskende fordømmende holdninger i rusmiljøet.

Å selge sex eller bytte sex mot rusmidler er stigmatisert. Å selge sex betyr at man har brutt med alle normer, inkludert egne standarder for kontroll over egen situasjon og moral. Å bytte sex mot dop er like ille – ingen vil være «pulverhore».

Ekstremt eksponert for vold og overgrep

Prostitusjon var tidligere anerkjent som en viktig del av rusøkonomien. Sexsalg var forbundet med økonomisk selvstendighet og autonomi. Selv for menn var det å ha en kjæreste som sørget for stabil inntekt med sexsalg, forbundet med sosial status. Blant kvinnene i den rusrelaterte prostitusjonen var det samarbeid og fellesskap.

Det er ingen grunn til å romantisere den rusrelaterte prostitusjonen. Som samfunnsmessig marginalisert gruppe er populasjonen ekstremt eksponert for vold og overgrep.

Da denne gruppen var synlig i gateprostitusjonen, var de synlige både for hverandre og for hjelpeapparatet. I dag er de totalt usynlige. Prostitusjonserfaringer holdes skjult både for andre i rusmiljøene og hjelpeapparatet.

Problematisk utformet politikk

Rapporten avdekker at det har skjedd en forskyvning av den rusrelaterte prostitusjonen fra gateprostitusjonen til andre arenaer. I Fafo-rapporten Et mangfoldig marked (2008) advarte man mot at gruppen kunne bli usynlig for hjelpeapparatet. I Pro Sentrets rapport fremheves to viktige faktorer som bidrar til usynliggjøring:

Den ene er rusfeltets mannsdominans.

Det er problemstillinger knyttet til den mannlige stoffbrukeren som dominerer, og prostitusjon er ikke blant dem. Kvinner er i mindretall og antas å ha en passiv rolle i rusøkonomien. Det er mannen som ordner med penger og dop, ender i trøbbel og i fengsel.

Den andre faktoren er politikkutformingen i prostitusjonsfeltet.

Siden midten av 2000-tallet har den politiske tilnærmingen utelukkende dreid seg om problemstillinger knyttet til migrasjon og menneskehandel. Løsningene er migrasjons- og kriminalitetskontroll.

Det er ikke noe nytt. Den dominerende rollen den rusrelaterte prostitusjonen fikk på 1980- og 90- tallet, kan ikke ses uavhengig av datidens strafferettslige opprustning mot narkotikabruk og brukere.

Prostitusjon er forbundet med stigma, fordømmelse og skam. Taushet sementerer skammen.

Men politikkutformingen uttrykker ikke bare hva politikerne bekymrer seg mest over. Politikkutformingen er et uttrykk for den politiske definisjon av «prostitusjonsproblemet», og derfor også politisk styring av feltet.

Politikkutformingen har mye å si for graden av oppmerksomhet, synlighet og ressurser som rettes mot og settes inn i et felt. I dagens politikkutforming på prostitusjonsfeltet er det ikke rom for samfunnsmessig marginaliserte stoffbrukere som finansierer rusproblemet med sexsalg.

Tankevekkende mangel på kunnskap og synlighet

Salg og bytte av sex kan være mestringsstrategier, og et uttrykk for ressurser i håndtering av rusavhengighet, rusøkonomi og marginalisert livssituasjon. Det kan også handle om manglende handlingsrom, erfaringer med grenseoverskridende seksuell adferd og vold.

Uansett om man har funnet sexsalg som beste løsning eller man føler seg tvunget til det, er prostitusjon forbundet med stigma, fordømmelse og skam. Taushet sementerer skammen. Usynliggjøring og fraværet av systematisk kunnskap om sårbare grupper av sexselgere er derfor tankevekkende.

Pro Sentrets rapport indikerer at det er et stort behov for kunnskap om hvordan sexsalg inngår i rusøkonomien. Politikkutformingen både i prostitusjons- og rusfeltet bør løfte og drøfte problemstillinger relatert til salg og bytte av sex i rusmiljøene.