De fire neste årene er det Sverigedemokraterna og Jimmie Åkesson som kommer til å holde i taktstokken.

Hva er ditt «Jimmie-øyeblikk»? spør Sverigedemokraterna (SD) på sine valgplakater i Stockholms tunnelbane. Er det flyktningkrisen i 2015? Koranbråket i påsken? Eller er det noe hver dag som får deg til å tenke på SD som en løsning?

Moderaterna foreslår at barn i utsatte områder skal hurtigutredes for ADHD. Liberalerna vil innføre språktest på toåringer. Kristdemokraterna vil forby bønnerop. Partilederne deres undrer seg over hvorfor politiet ikke skyter islamister som kaster stein.

I et intervju i Dagens Nyheter sier statsminister Magdalena Andersson at Socialdemokraterna ikke vil ha noen «somalitowns».

Det svenske valget 2022 har vært det hardeste og skitneste jeg noensinne har opplevd, men så er det også mye som står på spill.

Ikke politisk, for forskjellen mellom blokkene er mindre enn partiene later som.

Det som ligger i vektskålen, er makten i seg selv, men også noe mye større: hele Sveriges identitet. Skal vi, som ikke for lenge siden kjekket oss med at vi var verdens mest progressive land, «en moralsk stormakt», snart bli omtalt som nykonservatismens og høyrepopulismens sterkeste forankring i Europa?

Kriminaliteten definerer Sverige

I 2018 gjorde Socialdemokraterna sitt dårligste valg siden valgretten ble innført (28,3 prosent). I målingene den siste måneden balanserer partiet på de samme katastrofale sifrene. Og det til tross for at 60 prosent av velgerne har stor eller svært stor tillit til Magdalena Andersson.

Socialdemokraterna og Sverige kan nok ledes av den mest respekterte politikeren, men det er høyresiden som eier sakene.

Kriminaliteten dominerer dagsordenen, og slik må det være. Hittil i år har 254 personer blitt skutt, og 47 har dødd av skuddene.

I de timene det har tatt meg å skrive denne teksten, har en mann i Göteborg skutt fire skudd, en sprengladning er funnet på en parkeringsplass i Malmö, og en mann med et automatgevær er funnet død i en bil nord for Stockholm.

Det er det som definerer Sverige.

I sine åtte år i regjeringsposisjon har Socialdemokraterna innskjerpet 70 straffer, og enda skytes det mer enn noensinne. Socialdemokraterna sier at det kreves langsiktig sosial innsats for å bryte gjennom segregasjonen, men det eneste som bryter gjennom, er løfter om strengere straff og 50.000 flere politifolk.

Sosialdemokratisk mageknip

Det andre store spørsmålet – hvis velgerne får bestemme – er helse. 215.000 personer står i kø for en operasjon, mangelen på jordmødre er akutt, og samtlige kommuner i landet blir kritisert for store mangler i eldreomsorgen.

Socialdemokraterna kjemper fortsatt med samme problem: De vil ha mandat til å løse noe de allerede har hatt ansvaret for i åtte år. Andersson påpeker gjerne at statsfinansene er «kjempesterke» - og likevel ser situasjonen ut som den gjør.

Det er det samme med profitten i velferden. Sverige har flere milliarder pr. capita enn USA. Mange har tjent pengene sine på at Sverige har privatisert skolen på en måte som ikke noe annet land har gjort.

I de siste tre valgene har Socialdemokraterna sagt at de skal begrense profittmuligheten for disse skattefinansierte, børsnoterte utdanningskonsernene, men de har ennå ikke løftet en finger.

Alle andre enn SD har nok angst i denne stund

Til listen av sosialdemokratisk mageknip kan man også legge klimaet. Sverige har høy sigarføring i den saken, men likevel har Socialdemokraterna valgt å prioritere andre saker i valget. Til forvirringen hører at Socialdemokraterna for tre uker siden var et parti som var sterkt kritisk til kjernekraft, for siden å snu uten riktig å erkjenne at de har gjort det.

Det er ikke rart at Jimmie Åkesson smiler fornøyd når SDs hovedfiende oppfører seg slik. I alle debatter og utspørringer sitter han bakoverlent med et smilende svar på det meste.

Følelsen av utenforskap

Sverigedemokraterna tar velgere over hele linjen.

I 2018 ble de like store som Socialdemokraterna blant LO-medlemmene. Etter det har de til og med vunnet de selvstendig næringsdrivende, som tradisjonelt har stemt på Moderaterna.

De er også sterke blant de yngre pensjonistene, de som har det nye, magrere pensjonssystemet. De vinner dessuten de arbeidsløse og de syke som ikke er utredet, det vil si alle som er blitt tvunget til å forstå at sosialforsikringssystemet ikke er som før.

Og selvsagt er de best på å gestalte det utenforskapet som mange føler. Det er alt fra den nye teknikken, nye ansikter i bybildet og nye kjønnsroller til bortglemte bygder og den utbredte følelsen av at ingen lytter til dem.

Men kvinnene har de ennå ikke lykkes i å fange. De forsøker å lokke «det andre kjønn» med et nytt slags formspråk i solvarmt gult, rosa, grønt og moderlig typografi. Så enkelt kan de ikke kamuflere at de ikke har en eneste kvinne i en fremtredende posisjon.

Alt tyder på at Sverigedemokraterna på søndag vil bli Sveriges nest største parti. Det vil være et mareritt både for Socialdemokraterna og Moderaterna, skriver Åsa Linderborg.

Når ut til mange

Sverigedemokraterna maser og maser om flerkulturens baksider, men ingen kan lenger si at det er et ensaksparti. De har vært i rikspolitikken tilstrekkelig lenge til å ha program på alle områder. Og interessant nok vokser de til tross for at Sverige har relativt lave forekomster av rasisme og fremmedfiendtlighet (Pew Research Analysis).

Svaret på SDs fremgang må man med andre ord lete etter litt overalt og ikke, som antirasistene gjør, i «de hvite krenkede mennenes» sjelsliv.

En viktig forklaring kan man finne i SDs formidable satsing på å nå ut i egne kanaler.

Nettstedet Riks.se har over én million besøkende om dagen. De byr på et miksmaks av ungdommelig, pratsom morgen-TV, raske kommentarer og oppsiktsvekkende nyheter. Og de er smarte nok til å lenke til etablerte medier når det passer formålet deres.

De er dobbelt så dyktige som Aftonbladet, Nordens største avis, på å fange klikk til videoklippene sine.

Det betyr mer enn alle trollhærer som breier seg eller blåser opp SDs innlegg på sosiale medier.

Holder i taktstokken

Hvordan møter da Socialdemokraterna dette partiet som spiser seg frem blant arbeiderbevegelsens kjernevelgere? De forsøker å ha to ansikter samtidig. Ett repressivt som fisker blant alle dem som er misfornøyd med asylinnvandringen og dens virkelige eller innbilte konsekvenser. Og ett dypt opprørt, antirasistisk ansikt som advarer mot alt SD står for.

Når det ikke hjelper, sammenkaller de til pressekonferanse der de sier at SDs fremmarsj truer både demokratiet og den nasjonale sikkerheten.

Alt tyder på at SD på søndag vil bli Sveriges nest største parti. Det vil være et mareritt både for Socialdemokraterna og Moderaterna. Det var ikke det Moderaterna så for seg da de bestemte seg for å slippe SD inn i varmen.

Alle andre enn SD har nok angst i denne stund. Det er helt jevnt mellom blokkene, men uansett hvem som vinner, er det SD som holder i taktstokken.

De neste fire årene kommer til å være Jimmies øyeblikk, i et land som må begynne å lete etter en helt ny nasjonal identitet.

Oversatt fra svensk av Bjørg Hellum.