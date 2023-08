Derfor kan elektrifisering av Melkøya være en politisk kortslutning

Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Terje Aasland (Ap) møtte pressen foran et solid piggtrådgjerde for å fortelle at Melkøya skal elektrifiseres. Piggtråden symboliserer den politiske floken beslutningen kan skape for regjeringen, skriver Lars H. Gulbrandsen. Vis mer

Konfliktene står i kø.

Publisert: 11.08.2023

Det skulle være en politisk gladsak. Regjeringen sier ja til å elektrifisere gassanlegget på Melkøya og lover et «historisk kraft- og industriløft» for Finnmark.

Anlegget for mottak og prosessering av gass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet drives av et gasskraftverk. Dette er Norges tredje største punktutslipp. Det skal erstattes av strøm fra strømnettet.

Elektrifisering vil kutte 850.000 tonn CO₂ pr. år. Et fremtidsrettet prosjekt som kutter klimagassutslipp, samtidig som det bidrar til verdiskaping, arbeidsplasser og kraftutbygging i nord.

Hvordan ble nyheten mottatt? Det mangler ikke på kraftuttrykkene i nord: «Voldtekt av en hel landsdel» (Dagfinn Olsen, stortingsrepresentant, Frp), «folk i nord er drittlei av å bli ranet for ressurser» (Christian Torset, fylkesråd for kultur, klima og miljø, SV), «at dette fremstilles som en gladnyhet, gjorde meg ikke annet en kvalm» (Maja Kristine Jåma, Norske Samers Riksforbund).

Senterungdommen ber partiet vurdere å bryte regjeringssamarbeidet med Arbeiderpartiet.

Opposisjonen svært kritisk

Med unntak av Høyre er også opposisjonen på Stortinget svært kritisk til prosjektet. De ønsket at utslippene fra gasskraftverket håndteres gjennom karbonfangst og -lagring istedenfor elektrisering.

Reaksjonene er mildt sagt paradoksale, skriver Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim. Finnmark skal få mer kraft, nett og industri, samtidig som utslippene kuttes. Equinors søknad om elektrifisering av Melkøya viser at klimapolitikken virker, og at utslippskutt er blitt bedriftsøkonomisk smart, påpeker Alstadheim.

Hva som er samfunnsøkonomisk smart, er imidlertid et helt annet spørsmål.

Elektrifisering av Melkøya medfører høye kostnader knyttet til samfunnets utbygging av nett og kraft, negative virkninger for reindriften og naturkostnader. Det kan også bety høyere strømpriser og økende kraftunderskudd i nord.

Ingen av disse samfunnskostnadene inngår i Equinors regnestykker, bortsett fra et anleggsbidrag til en ny kraftlinje for å forsyne Melkøya med strøm.

Krever mye kraft

Forklaringen på de kraftige reaksjonene er enkelt sagt at elektrifiseringen krever mye kraft. Inntil 3,6 terawattimer årlig trengs for å erstatte gasskraftverket på Melkøya med strøm fra land.

Det tilsvarer mer enn den samlende årsproduksjonen fra alle vindkraftverkene på Fosen – Europas største landbaserte vindkraftutbygging – eller omtrent 20 prosent av Norge årsproduksjon fra vindkraft.

Den dypere forklaringen er at det er en rekke ulike konfliktlinjer og interesser knyttet til klima-, energi- og arealpolitikken.

Elektrifisering av Melkøya handler i utgangspunktet om klimapolitikk.

«Det største, enkeltstående klimagasskuttet noensinne besluttet av en norsk regjering», sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen ved anlegget 8. august.

«En forutsetning for å nå Norges klimamål», skriver NRKs Tone Sofie Aglen samme dag.

Det er imidlertid en misforståelse at prosjektet er påkrevd for å nå det juridisk bindende målet om 55 prosents utslippskutt innen 2030, fastsatt i Klimaloven og Parisavtalen.

Det er en misforståelse at prosjektet er påkrevd for å nå det juridisk bindende målet om 55 prosents utslippskutt innen 2030

Det er fordi utslipp fra olje- og gassutvinning håndteres gjennom EUs system for klimakvotehandel. Utslipp fra Melkøya inngår ikke i Norges utslippsregnskap til Parisavtalen.

Derimot er det ingen vei utenom elektrifisering av Melkøya dersom regjeringen skal nå målet i Hurdalsplattformen om å ta alle utslippskuttene hjemme.

Prosjektet er også nødvendig for å nå målet om å halvere utslippene fra petroleumssektoren fra 2005 til 2030. Dette målet fastsatte stortingsflertallet da de grønnmalte den omdiskuterte oljeskattepakken. Denne ble vedtatt for å stimulere investeringer i oljenæringen og leverandørindustrien under covid-19-pandemien i juni 2020.

Konflikter i kø

Lokalpolitikere og næringsdrivende i nord frykter at strømforbruket på Melkøya skal gå ut over næringsutvikling og fremtidige arbeidsplasser i regionen.

Allerede i dag er det mangel på nett og kraft for bedrifter som ønsker å koble seg på strømnettet i Finnmark. Både i fiskeindustrien og i nye næringer har mange bedrifter fått nei til å koble seg på strømnettet.

Regjeringen hevder at elektrifisering av Melkøya ikke vil medføre høyere strømpriser og kraftunderskudd i nord. Det er fordi de forutsetter at det bygges ut minst like mye ny kraft som anlegget vil bruke, innen 2030.

Det er en utopi å bygge ut minst tre terawattimer ny årsproduksjon i nord innen 2030

Regjeringen har også lagt inn en sikkerhetsventil: Dersom det ikke er bygget ut nok kraft og nett innen 2030, kan gasskraftverket stå inntil 2033.

Ny kraftproduksjon i nord betyr mer vindkraft på land. Alle som har innsikt i norsk vindkraftdebatt, vet at det er en utopi å bygge ut minst tre terawattimer ny årsproduksjon i nord innen 2030.

Konfliktene står i kø. Berørte reinbeitedistrikter har allerede varslet rettslige skritt mot den nye kraftlinjen som skal bygges fra Skaidi til Hammerfest for å forsyne Melkøya med strøm.

Reinbeitedistriktene viser til sine rettigheter i henhold til Fosen-dommen. Det har snart gått to år siden Høyesterett fastslo at utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen er i strid med reindriftens rettigheter etter artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politisk rettigheter.

Regjeringen har fortsatt ikke løst det som blir kalt et pågående menneskerettighetsbrudd.

Politisk floke

Ny kraftproduksjon og nett krever konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Regjeringen har gitt NVE instruks om å prioritere behandlingen av konsesjonssøknader i nord. Samtidig erkjenner olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at regjeringen ikke kan forskuttere utfallet av konsesjonsbehandlingen.

Er det noe som Fosen-dommen har lært oss, må det være at det kan gå riktig galt dersom myndighetene ikke vurderer alle hensyn grundig i konsesjonsbehandlingen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og ministrene Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Terje Aasland møtte pressen foran et solid piggtrådgjerde for å fortelle at Melkøya skal elektrifiseres. Himmelen bak ministrene og Melkøya var skyfri, men piggtrådgjerdet symboliserer bedre den politiske floken beslutningen kan skape for regjeringen.

Bare tiden vil vise om beslutningen står seg i det lange løp, eller om den vil bli husket som en politisk kortslutning.