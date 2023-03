Døden på Oslo (Økern) S

08.03.2023

Helhetlig byutvikling? Slik ser et sammenstilt Økern område ut med nesten halvparten av de 19 ulike detaljreguleringer sammenstilt i hvite volumer. Løren i grått i bakgrunnen. Illustrasjon fra saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten.

I Oslo er behovet overmodent for bedre prosesser og større grad av felles planlegging. Den manglende helhetsvisjonen er uholdbar.

Leder James Stove Lorentzen (H) i byutviklingsutvalget i Oslo har forstått poenget: Fjellet av gigabygg som foreslås rundt Oslo S, er en grell konsekvens av manglende styring på byutviklingen i Oslo.

Forslag til høyhus fremlegges og diskuteres enkeltvis. Helheten er fraværende.

Trusselen som høyhusene utgjør

Eiendomsutviklerne overgår hverandre med høyhusforslag rundt Oslo S. Vi tror at Lorentzen har lest Riksantikvarens innsigelse mot høyhus rundt Oslo S når han nå ber om at det dras i bremsen for videre planer for høyhus i byen.

Riksantikvarens bekymring for trusselen som høyhusene utgjør mot «lesingen» av de nasjonale monumenter, må tas på alvor. Konsekvensene av den samlede høyhusutbyggingen må vurderes samlet slik at bylandskapets identitet bevares.

Oslos nasjonale monumenter – Stortinget, slottet, universitetet, domkirken og kunstinstitusjonene – er i kraft av sin høyde og plassering i landskapet representative for verdiene samfunnet vårt er bygget på: et samfunn med relativt små forskjeller.

Ikke minst er dette viktig: Gatene rundt høyhusene må være trivelige steder, ikke kun forblåste rom i skyggen av giganter.

Kappløpet om Økern

Mye av Oslos stadig økende boligunderskudd skal dekkes inn i det tidligere industriområdet Økern. Som for Oslo S er den manglende helhetstenkningen et savn. Utbyggerne kappes om maksimal tetthet og høyder på sine isolerte tomteflekker rundt knutepunktet Økern stasjon.

Kritikken har haglet mot de nye boligområdene i Oslo Øst. Debatten har dreid seg rundt årsaken til lav kvalitet i offentlige rom, fellesarealer og arkitektur.

Erfaringene fra det som allerede er bygget på Løren og Ulven, innbyr ikke til tillit når høydene nå skal skrus betraktelig mer opp på boligbyggene rundt det nye Økern sentrum.

Resultatet av fragmentert byutvikling er en lite tiltalende byform, dårlige bymessige sammenhenger og manglende helhetlig byutvikling.

Manglende verktøy for å se helheten

Utover en strategisk plan er det overordnede styringsverktøyet for Økern og Hovinbyen fra kommunens side såkalte Veiledende planer for offentlig rom.

Disse veiledende planene er fulle av luftige og gode intensjoner, men uten juridisk bindende virkning: Tanken er at de skal være fleksible og ikke låse prosessene. Konsekvensen er tautrekking om høyest mulig utnyttelse pr. tomt og langdryge, utmattende og ekstremt ressurskrevende runder med forhandlinger og debatter rundt de enkeltstående tomtene.

I Oslo er behovet overmodent for bedre prosesser og større grad av felles planlegging. Den manglende helhetsvisjonen er uholdbar som strategi for styring av en bærekraftig byutvikling.

Sammen om en visjon for Oslo

Et bærekraftig Oslo betyr å motvirke segregerte nabolag, fremme like muligheter og styrke stedsidentitet. Oslo bør være Europas fremste miljøby. Gode lysforhold og tilgang til gode utearealer må være en selvfølge. Gode og varierte boliger kan man også ønske seg!

For å nå disse målene må planmyndighetenes rolle styrkes. Rammene for byutviklingen må bli tydeligere. Ikke minst må det bedre dialog og prosesser til.

Initiativet for den fremtidige byutviklingen må i større grad ligge hos det offentlige på bekostning av private utviklere. Både private utviklere og brukerne av byen er tjent med at offentlige planmyndighetene tilføres størres ressurser slik at helheten i byutviklingen ivaretas.

Vi tror at dersom innspill fra private aktører i Oslo hadde skjedd ut fra klart kommuniserte rammer, så kunne arkitektenes kreative arbeid blitt ledet i en mye mer samfunnsnyttig retning.

Så: Hvordan får vi dette til å skje?

Grep for en bedre byutvikling

1. Byens politikere må raskt sørge for at Oslo får på plass en byarkitekt som skal styrke dialogen mellom befolkningen og offentlige og private aktører i byutviklingsprosessene.

Byarkitektens rolle vil være å forvalte overordnede og politisk vedtatte strategier. Visjonene og verdiene som byen bygges etter, må kommuniseres på en oversiktlig, engasjerende og tydelig måte. Slik har folk flest en reell mulighet til å delta i debatten.

Byarkitekten bør ha en uavhengig rolle fra Plan- og bygningsetaten (PBE). Da kan hen være en konstruktiv kritiker og bidra til bedre prosesser og samarbeid mellom aktører ved tidlig involvering og avklaring av rammer. I Bergen og Trondheim fungerer byarkitekten som en slik figur.

2. Politikerne må gi PBE i oppdrag å utarbeide tydelige rammer med forpliktende overordnede planer som verktøy for å ivareta romlige sammenhenger på tvers av de enkelte grunneiernes tomter.

Vi trenger tydeligere planer for høyder og tetthet og bevaring av bygg og natur. Oslo trenger mer bruk av felles planleggingsprosesser for å lykkes med å lage gode helheter, ikke kun diskusjon om enkeltprosjekter!

Mangel på bakkekontakt

Det er noe science fiction-aktig over alle planene for bygg med grensesprengende høyder som ligger illustrert på tegnebrettene rundt i noen av Oslos arkitektkontorer, og som vi ser illustrert i Aftenpostens debattartikler.

Men god byutvikling er ikke rakettforskning. God byutvikling kan og bør med fordel skje i samspill mellom offentlige og private slik den gjør i dag. Man bør likevel ha klart for seg at det er en vesentlig forskjell mellom eiendomsutvikling og byutvikling – og at den manglende helheten vi ser nå, kan ende i en langt mindre fungerende fremtid enn vi ønsker oss for byen vi er så glad i.

Området rundt Oslo S er et knutepunkt for hele landet. For lille Norge er det fascinerende storbyurbant og samtidig sosialt hardt belastet. Forfatteren Ingvar Ambjørnsens skjellsettende ungdomsroman fra 1988 settes opp som teaterstykke på Økersenteret med urpremiere 9. mars. Om noen år vil Økern være ett av flere viktige knutepunkt i Oslo. Dystopisk byutvikling kan inspirere til god kunst, men kan ikke være strategi for morgendagens Oslo!