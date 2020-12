Menn i kvinneidrett er juks

Frode Saugestad Forfatter, utdannet trener for barn og ungdom

16 minutter siden

Laurel Hubbard (bildet) hadde tidligere den nasjonale juniorrekorden i styrkeløft for menn på New Zealand og er en av de største favorittene til OL-gull i Tokyo. Denne gang i dameklassen, skriver Frode Saugestad. Bildet er fra Commonwealth Games i 2018. Foto: Mark Schiefelbein / TT NYHETSBYRÅN

Døren til kvinneidrett må lukkes for biologiske menn.

Aldri før i historien har det vært viktigere at vi menn står frem som feminister. Kvinners rettigheter som likeverdige er under større press enn noen gang.

Jeg tenker ikke på at stadig flere land undergraver kvinners rett til å bestemme over egen kropp og retten til selvbestemt abort. Jeg tenker på den stadig mer aktive og økende transbevegelsen.

Biologisk kjønn er ikke mangfoldig

Sunn fornuft forteller oss at verdens realiteter ikke forsvinner om man lukker øynene, langt mindre om man stikker hodet i sanden. Det hjelper heller ikke å endre navn på et fenomen.

Det er ikke slik at biologisk kjønn plutselig blir et stort mangfold om man bytter ut hun og han med hen.

Kvinner produserer fortsatt eggceller og menn sædceller. Kvinner og menn er binære biologiske realiteter. Kvinner spesielt har menneskerettigheter som er basert på slike biologiske realiteter.

Blant disse rettighetene finner man retten til å delta i idrett.

Allerede i 2016, da lov om juridisk kjønn ble vedtatt, advarte professor Gerd von der Lippe om utfordringene ved kjønnsskifte i idretten.

Biologiske menn inntar kvinneidretten

Ikke hørt om Laurel Hubbard, Veronica Ivy, Hannah Mouncey, CeCé Telfer, Andraya Yearwood eller Mary Gregory?

De er alle biologiske menn som nå identifiserer seg som kvinner. Og som «kvinner» dominerer de sine respektive idretter og vinner internasjonale og nasjonale medaljer i kvinneklassen.

Hubbard hadde tidligere den nasjonale juniorrekorden i styrkeløft for menn på New Zealand og er en av de største favorittene til OL-gull i Tokyo. Denne gang i dameklassen.

Da Mouncey spilte på det australske herrelandslaget i håndball, het han Callum. Nå heter han Hannah og har spilt på damelandslaget!

Det er stadig flere biologiske menn som nå krever å få delta i kvinneklassen fordi de føler seg som og identifiserer seg som kvinner.

Men nå kommer også protestene, og de blir mer og mer høylytte.

Andraya Yearwood (t.v.) i et løp i 2019. Foto: PAT EATON-ROBB / AP

Idretten leder an

Helt siden idrettens spede begynnelse har den speilet samfunnets generelle verdier.

Frem til nå nylig har idretten hatt som premiss at så lenge du har gjennomgått en testosteronreduserende behandling, så kan biologiske menn konkurrere i kvinneklassen (i noen tilfeller som i Norge er det nok å endre kjønn juridisk). En fin tanke, om man bare tenker på en meget tran(g)synt forståelse av inkludering.

Men det var bare inntil helt nylig. For noen uker siden kom det internasjonale rugbyforbundets store evaluering som handlet om biologiske menns muligheter til å stille i kvinneklassen.

Rugby er den første av de større idrettene som har nærmet seg debatten på en seriøs og vitenskapelig måte. Alle sider ble invitert inn og alle perspektiver hørt. Konklusjonen var enstemmig og klar: Biologiske menn kan ikke delta i kvinnerugby. Det er hverken rettferdig eller trygt.

Dette er nytt og bra med rugbyforbundets regelendring: Der man tidligere åpnet opp for deltagelse for biologiske menn i kvinneklassen under en forestilling, basert på følelser og ikke fakta, om at det kanskje kunne være rettferdige og trygge vilkår, kreves det nå vitenskapelige bevis og dokumentasjon på dette før biologiske menn får delta.

Og pr. dags dato finnes ingen slik dokumentasjon.

Fakta og vitenskap

Menn er fra naturens side større, sterkere, mer utholdende og raskere enn kvinner. Det er det ikke noen som helst vitenskapelig uenighet om.

I puberteten blir testosteron en slags vidunderkur som gjør at guttene skiller seg klart ut på alle fysiologiske parametre.

Døren til kvinneidrett må lukkes for biologiske menn. Det er fordi oppdelingen i kvinner og menn nettopp er det som skaper likhet og rettferdig idrett.

Kvinner har kjempet lenge for å få lik tilgang til idrett som menn. Skal vi nå bli den generasjonen som ofrer kvinneidrett - på inkluderingens alter?

Beveggrunnen og målet her er ikke å stenge ute eller diskriminere transpersoner fra idretten. Men det er helt umulig å balansere kolliderende rettigheter hvis vi ønsker en idrett som er rettferdig, trygg og inkluderende. Samme logikk ligger bak inndelingen mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede utøvere.

Absurd realitet

For å beskrive hvor absurd denne situasjonen er: Jeg kunne endret kjønn i Folkeregisteret, deltatt i NM i friidrett og, uten å skryte for mye, vunnet tre gull!

Men det er jo ingen som vil se en middels god, 46 år gammel mann konkurrere med seriøse kvinnelige utøvere som satser hardt og trener godt for å bli best blant sine like(menn).

Biologisk kjønn ikke kjønnsidentitet

Allyson Felix, den mest suksessrike friidrettsutøveren i VM-historien, ville bare i 2017 blitt slått av over 15.000 biologiske menn! Mange av dem tenåringer.

Norske kvinner som Hedda Hynne, Amalie Iuel og Karoline Bjerkeli Grøvdal seiler opp som medaljekandidater til OL i Tokyo. Men de vil aldri få muligheten til å stå på startstreken i fremtidige mesterskap om vi tillater at denne utviklingen får fortsette. Og vi ville aldri hatt forbilder som Grete Waitz, Ingrid Kristiansen, Marit Bjørgen, Cecilia Brækhus eller håndballjentene.

De som ønsker et nærliggende eksempel, kan se siste etappe på mix-stafetten under VM i friidrett fra 2019. Der valgte Polen å stille med en kvinne på siste etappe og USA med en mann. Det er to helt forskjellige idretter. Absolutt ingen med sunn fornuft kan med hånden på hjertet si at det er slik vi ønsker å ha det, hverken i idretten eller i samfunnet generelt.

Kvinners tapte muligheter

Spørsmålet blir derfor dette: Hvordan er det mulig å ville ønske å gi en gruppe menn(esker) muligheter og rettigheter og samtidig frata en enda større gruppe de samme mulighetene og rettighetene?

Det er abc i diskriminering.

I Norges idrettsforbunds nye kampanje sier de #Stopp til blant annet «kjønnshets» uten å avklare om dette gjelder transkvinner eller kvinner?

For meg er det helt ubegripelig at Norges idrettsforbund med Berit Kjøll i spissen ikke klart og tydelig går ut og forsvarer kvinners legitime plass til rettferdig og trygg deltagelse i all idrett.

Fra USA hører vi flere hjerteskjærende historier, for eksempel om tenåringsjenta Selina Soule. Det handler ikke bare om tapte medaljer og heder og ære. Det er også en historie om tapte muligheter til utdanning og jobb, til en trygg og god fremtid, bare fordi det er åpnet opp for at biologiske gutter deltar i kvinneklassen i amerikansk idrett.

Løperen Selina Soule (i midten). Foto: PAT EATON-ROBB / AP

Sosial konstruksjon og ideologi

Dette er ikke noe angrep på transpersoner som sådan. Ønsket om å inkludere personer med kjønnsinkongruens i idretten er bra.

I teorien kan påstanden «transkvinner er kvinner» høres solidarisk og inkluderende ut. Dessverre er den bare en sosial konstruksjon og en ideologi hvis mål er å hjelpe biologiske menn å få innpass på kvinners domener.

For i den virkelige verden er det kun ett eneste kriterium for å være transkvinne: at man er mann.

Vi må bevare trygge rom for kvinner

Det er derfor forbilledlig at internasjonal rugby nå garanterer rettferdig og trygg idrett for kvinner. Men dét er kun mulig ved å lukke (garderobe)døren for biologiske menn.

Kvinneidrett forbeholdt hunkjønn sørger også for at heder, ære og ikke minst økonomiske muligheter ikke frarøves halve befolkningen.

Vi som samfunn må derfor hente inspirasjon fra idretten. Vi må sørge for å bevare andre trygge rom for kvinner, på treningssentre og i garderober, på sykehus, krisesentre og i fengsler.

Verdier og rettsprinsipper

Trenere har et ansvar for å ta vare på og beskytte alle utøverne sine. Som utdannet trener for barn og ungdom risikerer jeg i dag å bli anmeldt for diskriminering og hatprat om jeg nekter gutter å delta på jentelag.

Jenter og kvinner har dog internasjonale lovfestede rettigheter som vi som trenere må være garantister for.

Svikter vi trenere her, fører det til urettferdige konkurransevilkår og fare for fysiske skader.

Hva skal vi som trenere gjøre i slike juridiske gråsoner hvis det å beskytte kvinnelige utøvere kan medføre straff?

Med oss eller mot oss

Som pappa, bonuspappa, kjæreste, onkel, storebror og samfunnsborger er jeg og alle vi andre menn forpliktet til å sørge for at de mulighetene og rettighetene jenter og kvinner har i de kommende årene, forsvares og bevares.

Hvis norsk og internasjonal idrett ikke selv tar grep, spiller vi jentene våre ut på sidelinjen.

Så Berit Kjøll og alle andre ledere i idretten: Her er stafettpinnen.

