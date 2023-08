De som brenner Koranen, er nazismens arvtagere

I brenning av Koranen ligger det en Äpenbar oppfordring til vold, mener Carsten Jensen. Bildet er fra Stockholm i juni, da det ble truet med Ä sette fyr pÄ Koranen. Vis mer

Det starter med bokbrenning. Og ender med drap.

Publisert: 09.08.2023

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten stÄr for skribentens regning. Hvis du Þnsker Ä sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Er det et knefall overfor islamister hvis man forbyr koranbrenning fordi man er redd for terrorangrep?

Ja, det er det.

Er det et knefall overfor autoritĂŠre regimer i MidtĂžsten eller andre steder hvis man forbyr koranbrenning fordi man ikke tĂžr Ă„ vĂŠre uvenner med dem?

Ja, det er det.

Men det er ikke et knefall overfor noe som helst hvis man forbyr koranbrenning med henvisning til at det er en trussel mot demokratiet. For det er hva det er. Bokbrenning har ingenting med ytringsfrihet Ä gjÞre. Det har alt Ä gjÞre med nazistenes bokbrenning pÄ 1930-tallet.

Ender med drap

Da forfatteren Salman Rushdie ga ut romanen «Sataniske vers», oppfordret Irans ayatollah Khomeini til drap pÄ ham i form av den sÄkalte fatwaen. Bokbrenning er i familie med fatwaer.

Forfatterens verk skal ikke finnes. Det neste steget er ikke stort: Forfatteren skal heller ikke finnes. Det starter med bokbrenning. Og det ender med drap. Det viser utallige eksempler i historien, fra middelalderens religiĂžse forfĂžlgelser til nazistenes utryddelseskampanjer mot annerledes tenkende.

To vidt forskjellige kriser

Det er mange som mener at vi nÄ stÄr overfor en Muhammed-krise nummer to.

De tar feil.

Den fþrste Muhammed-krisen fant sted i 2005–2006, da avisen Jyllands-Postens karikatur av profeten Muhammed utlþste voldsomme demonstrasjoner og en internasjonal krise.

Det starter med bokbrenning. Og det ender med drap.

Koranbrenningene i Sverige og foran den irakiske ambassaden i Danmark er i ferd med Ă„ utlĂžse en lignende krise, hevder politikere, medier og meningsdannere.

Men de to krisene er vidt forskjellige. Satire og kritikk har en hederlig status i ethvert demokrati. Det er en viktig, ja, uunnvĂŠrlig del av hvordan et demokratisk samfunn fungerer, tester sine synspunkter, tradisjoner og skikker for enten Ă„ korrigere eller forsvare dem.

Carsten Jensen er dansk journalist og forfatter. Vis mer

Men brenning av Koranen har ingenting med satire eller kritikk Ă„ gjĂžre. Den springer ut av en helt annen tradisjon enn satiren og ytringsfriheten.

Inspirasjonen er fra nazistenes bokbrenninger pÄ 1930-tallet. Tusenvis av forfattere mÄtte den gang se bÞkene sine bli brent pÄ bÄl pÄ offentlige steder. Tradisjonen gÄr helt tilbake til middelalderen, hvor kjetterne og jÞdene fikk sine hellige skrifter offentlig brent.

Kun et Ăžnske om utryddelse

Den tyske dikteren Heinrich Heine advarte allerede i 1823 mot bokbrenninger: «Der hvor man brenner bÞker, ender man med Ä brenne mennesker.»

Ingen profeti kunne vÊre mer skremmende nÞyaktig. Ingen av de tusenvis av forfattere som mÄtte se sine verker bli brent rundt om i tyske byer, overlevde nazismen, med mindre de klarte Ä flykte fra Hitler-Tyskland.

Flammene taler sitt eget sprÄk. Asken taler sitt eget sprÄk. I bokbÄlet er det ikke snakk om satire, ikke engang om forakt, hÄn eller latterliggjÞring. Her er det snakk om et Þnske om utryddelse.

Verket skal ikke eksistere, og i en dÞdbringende smitteeffekt sprer Þnsket om utryddelse seg til verkets opphavsmenn eller -kvinner, som, hvis de fÄr lov til Ä leve, vil fortsette Ä produsere nye, uÞnskede ideer.

Det er denne tradisjonen Koran-brennerne fĂžlger. Det har ingenting med ytringsfrihet Ă„ gjĂžre.

Satire bĂžr ikke forbys

Den fÞrste Muhammed-krisen handlet om satire innenfor ytringsfrihetens rammer. Men satire kan ogsÄ kritiseres, og det var det mange gjorde, inkludert meg selv. Jeg syntes at Kurt Westergaards humÞrlÞse tegning av profeten med en bombe i turbanen reduserte islam til en drapsreligion, og jeg motsatte meg det.

Det har i flere land vĂŠrt store protester mot koranbrenning i Sverige. Her utenfor Sveriges ambassade i Teheran i Iran. Vis mer

Jeg Þnsket ikke av den grunn at satire skulle forbys. Jeg stÞtter til og med rettigheten til Ä fornÊrme hvem som helst. For hvis de fornÊrmede fÞler seg urettmessig forhÄnet eller anklaget, kan de jo bare svare.

Ytringsfrihet er for opplysning, debatt og kritikk, men ogsÄ for Ä utfordre, hÄne og latterliggjÞre. Den offentlige debatten kan vÊre hard og hjertelÞs, og det bÞr den ogsÄ vÊre fra tid til annen.

Under Muhammed-krisen ble jeg og mange andre, som forsvarere av en absolutistisk ytringsfrihet, stemplet som motstandere av ytringsfrihet. Vi ble dermed mistenkeliggjort som fiender av demokratiet.

For Jyllands-Posten var ikke Muhammed hellig. For meg var ikke Jyllands-Posten hellig. Jeg ville ikke sensurere. Jeg ville bare kritisere. Men det siste var det illegitime standpunktet.

Statsministeren nĂžler

I Danmark setter bokbrennerne fyr pÄ mer enn bare sidene i en bok. Debatten brenner ogsÄ. Paradoksalt nok er det Danmarks utenriksminister Lars LÞkke Rasmussen (Moderaterne) som inntar det kontroversielle standpunktet at korankrenkerne er «skammelige». Det til tross for at den samme politikeren en gang har ment det motsatte. Utenriksministeren fÞlger opp med et forslag om forbud.

Statsminister Mette Frederiksen (Socialdemokratiet), som ellers stortrives med kriser, kommer sent pÄ banen og uttaler seg nÞlende.

Frederiksen legemliggjĂžr et stort problem for de europeiske demokratier: sentrumspartienes opportunistiske overbĂŠrenhet overfor det populistiske hĂžyre.

Vi har sett det i Danmark, hvor sosialdemokratene har overtatt Dansk Folkepartis diskriminerende politikk overfor innvandrere og flyktninger.

Vi ser det i Sverige og Finland, og resultatet er, med unntak av Spania, alltid det samme. Det ytterste hĂžyre styrkes, og rasismen blir legitim, inntil de autoritĂŠre kreftene vinner, som de har gjort i Ungarn, Polen og Italia.

Frederiksen virker plaget av frykt for Ă„ stĂžte fra seg populistiske hĂžyrestemmer, som alle andre sentrumspartier i Europa. Likevel ender hun opp med Ă„ stĂžtte et forbud mot brenning av Koranen. Ikke fordi hun er bekymret for det danske demokratiet, men fordi hun er bekymret for Danmarks rolle i de globale maktkampene.

Hva blir det neste?

Jusprofessor Steen Schaumburg-MĂŒller fordĂžmte straks statsministeren i avisen Politiken. Brenning av Koranen er en handling, og en handling er ogsĂ„ en uttalelse og hĂžrer derfor hjemme under ytringsfriheten, hevder jusprofessoren.

Er det da ogsÄ en ytring hvis jeg tvinger en motstander ned fra talerstolen? Og skal jeg derfor vÊre beskyttet av loven?

Hva blir neste skritt, hvis vi i lovens navn skal beskytte de som brenner Koranen? Hvor gÄr grensen mellom ytringsfrihet, hÊrverk og vold?

Hvor gÄr grensen mellom ytringsfrihet, hÊrverk og vold?

I brenning av Koranen ligger det en Ă„penbar oppfordring til vold. SĂ„ har vi ikke noe annet svar enn juridiske spissfindigheter?

Opposisjonen i Danmark, bÄde til hÞyre og venstre, er imot et forbud mot Ä brenne Koranen. Pressen er ogsÄ imot det. Kun fÄ steder i den danske debatten finner man referanser til nazistenes bokbrenning, selv om det er i den sammenhengen figurer som Rasmus Paludan og de sÄkalte Danske Patrioter skal sees.

Jeg synes det er politisk naivt og dypt historielÞst nÄr de som brenner Koranen, i ledere i danske aviser som Politiken og Information, trivialiseres som en samling avvikende idioter.

De er nazismens arvtagere, ikke ytringsfrihetsaktivister eller sĂŠre avvikere.

Plass pÄ bunnen av Middelhavet

Er jeg for et forbud mot Ă„ brenne Koranen?

Dersom den danske eller svenske regjeringen innfÞrer et forbud, vil jeg ikke fordÞmme dem. Jeg vil heller ikke betrakte det som sensur eller et angrep pÄ ytringsfriheten.

Men det hjelper lite hvis det bare er jusen som taler, eller som i Danmark en opportunistisk statsminister som mumler. Det jeg savner, er en klar, offentlig stillingtagen, fra politikere og medier, men ogsÄ fra befolkningen.

Det ytterste hÞyre er i ferd med Ä forberede seg, og hvis de vinner i Europa, som de har gjort i Polen, Ungarn, Sverige, Finland og Italia, bÞr vi ikke vÊre i tvil. Da vil brenning av Koranen bli nasjonale samlingssymboler, og kontinentets godt 25 millioner muslimer bÞr forberede seg pÄ en folkevandring.

Man kan seile begge veier i Middelhavet, og de nye hÞyreregimene stiller nok gjerne en armada av synkeferdige plimsollbÄter plimsollbÄterPlimsoller er en folkelig betegnelse pÄ et ikke sjÞdyktig fartÞy (Snl.no). til rÄdighet. Det er nok plass pÄ bunnen av Middelhavet.

Og ytringsfriheten? Det vil vÊre det fÞrste barna lÊrer pÄ skolen: ikke lesekyndighet, men hvordan man setter fyr pÄ Koranen.

Det er ikke en Mohammad-krise nummer to vi stÄr overfor.

Det er en krise for demokratiet vi er midt i.

For det er demokratiet bokbrennerne setter fyr pÄ.

Teksten er oversatt fra dansk av debattredaksjonen ved hjelp av ChatGPT.