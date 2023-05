Kunstig intelligens har en utjevnende effekt på arbeidslivet

I tillegg til å eliminere mange jobber kan generativ KI føre til at de med minst erfaring nå kan konkurrere med dem med mest erfaring, skriver kronikkforfatteren. (Illustrasjonsfoto)

Generativ KI truer de flinkeste og løfter de minst flinke. Her er tre råd til hvordan man best kan benytte KI fremover.

28.05.2023 10:45

Det er 25 år siden siste episode av situasjonskomedien Seinfeld kom ut. Noe av det beste med serien var at den gjorde narr av det absurde med voksenlivets alvor, og særlig kontorjobber.

I en episode blir Jerry Seinfelds venn Kramer feilaktig tatt for å være en ansatt etter å ha gått inn i et kontorbygg. I kjent Kramer-stil velger han å komme tilbake igjen og igjen, som om han faktisk jobber der. Iført dress og svingende på en veske som bare inneholdt tørre kjeks, var han som et barn som leker kontor.

Det morsomme var at Kramer kunne valse inn og fungere rimelig godt blant erfarne, utdannede folk som hadde strevd seg til en stilling. Kramer ble imidlertid gjennomskuet fordi kvaliteten på rapportene han skrev, var for dårlig.

Hva hvis Kramer hadde hatt tilgang til dagens KI?

Men forestill deg at han på magisk vis hadde hatt tilgang til ChatGPT. Ville han da blitt avslørt? Svaret på dette spørsmålet kan få stor betydning for fremtidens arbeidsliv.

For ifølge Harvard-professor Karim Lakhani er generative KI-tjenester (kunstig intelligens) som ChatGPT i ferd med å endre spillereglene på arbeidsplassen og bidra til en utjevning som tidligere var utenkelig.

Generativ KI skiller seg fra tidligere generasjoner med KI ved at teknologien gjør det mulig å skape nytt innhold fremfor kun å prosessere eksisterende innhold.

I tillegg til å eliminere mange jobber kan generativ KI føre til at de med minst erfaring nå kan konkurrere mot dem med mest erfaring.

Ny studie viser en utjevnende effekt ved bruk av KI

En nylig studie utført ved prestisjetunge Massachusetts Institute of Technology (MIT) viser noe av denne utjevnende effekten. Studien tok utgangspunkt i en stor gruppe skribenter med ulikt ferdighetsnivå hvor en tilfeldig utvalgt halvpart fikk tilgang til ChatGPT, og de øvrige skrev uten.

Resultatet viste at ChatGPT ga dem med lavest skriveferdigheter en større kvalitetsheving i sitt arbeid enn skribenter med høyere ferdighetsnivå. Med andre ord skapte ChatGPT en generell utjevning ved å løfte dem med lavest ferdigheter opp mot dem med middels ferdigheter.

En annen studie utført ved Stanford University viste at kundeservicemedarbeidere som fikk tilgang til generativ KI, ble 14 prosent mer produktive enn dem som ikke hadde tilgang. KI hadde størst innvirkning på nybegynnere og lavt kvalifiserte arbeidere og minimal innvirkning på erfarne og høyt kvalifiserte arbeidere.

Dette tyder på at KI-modellen hjelper nyansatte og dem med lavest ferdighetsnivå å komme opp på samme nivå som de mer erfarne.

KI kan senke nivået til de flinkeste

Men hvis generativ KI er til størst hjelp for dem med lavest ferdighetsnivå, hva så med dem som har høyest ferdighetsnivå? Forskningen her er enda mer spennende.

Ifølge professor Lakhani kan generativ KI true dem med høyest ferdighetsnivå. Når kvaliteten på generativ KI øker, vil eksperter få stadig mindre grunn til å anstrenge seg i arbeidet. En nylig Harvard-studie viser at økende kvalitet i KI fører til at eksperter «sovner ved rattet» og overlater tankearbeidet til KI-en.

I en ny verden av muligheter blir det viktig å agere på tross av intuisjon og lære hvordan KI kan hjelpe deg å mestre jobben bedre

Siden høyt kvalifiserte ansatte trenger kontinuerlige utfordringer for å holde sine ferdigheter ved like, kan dette på sikt bidra til en utjevnende effekt. Resultatet blir at de med lengst erfaring og høyest ferdighetsnivå «synker» ned mot dem med lavest erfaring og ferdigheter.

Tre relevante tips for å ta i bruk KI

Gitt at denne utjevnende effekten er i ferd med å treffe arbeidslivet, hva kan du som medarbeider gjøre? I Deloitte har vi utviklet en rekke tips for virksomheter hvor tre er spesielt relevante.

Det første er å ta et kurs i hvordan man skriver spørsmål og ledetekst til ChatGPT og lignende tjenester. KI-ekspertene Isa Fulford og Andrew Ng har nylig publisert et slik kurs i såkalt «effektiv instruksjonsutforming» (eller «prompt engineering»), som nylig har gått viralt på nettet. Det andre er å benytte maler for å få mest mulig ut av generativ KI innenfor ditt arbeidsfelt. Hvis du for eksempel ofte bruker regneark i jobben din, finnes det gode maler for hvordan ChatGPT kan hjelpe deg. Til slutt: Ikke vær redd for trene med KI. Forskning utført av Deloitte viser at den største begrensingen vi som arbeidstagere har, er manglende tillit til KI. Om du er skeptiker, bør du faktisk gjøre det omvendte av hva intuisjonen din forteller deg.

I den ikoniske Seinfeld-episoden «The Opposite» velger Seinfelds nevrotiske venn, George Costanza, å endre sin tilnærming til problemløsning på jobb. Dette etter å ha innsett at alle hans tidligere beslutninger har ledet til problemer. Han velger å gjøre det motsatte av det hans instinkter forteller ham at han skal gjøre – med stor suksess. Teknologiskeptikere kan lære mye av George.

I en ny verden av muligheter blir det viktig å agere på tross av intuisjon og lære hvordan KI kan hjelpe deg å mestre jobben bedre.