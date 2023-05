Troen på kroningens hellighet begynte å slå sprekker rundt reformasjonen

Hvorfor holder britene fast ved kroningsritualet?

Kong Charles skal krones og salves med nærmest middelaldersk mystikk. Det er det flere grunner til, skriver Trond Norén Isaksen.

En gang i tiden var kroning og salving nærmest uunnværlig. Slik er det ikke lenger.

«En konges kroning og salving er det mest høytidelige øyeblikket i nasjonens liv. Den når i dette sekund så å si helt opp til himmelen.» Det skrev den vordende historikeren Jacob S. Worm-Müller da kong Haakon VII og dronning Maud ble kronet i 1906. Slik hadde det vært i århundrer, men i 1906 var det ikke lenger mange som lot seg forføre av kroningsritualets middelalderske mystikk.

Kroningen i 1906 ble oppfattet som selve kronen på det nasjonale gjenreisingsverket. Men det var en utbredt oppfatning at det burde bli siste gang. To år senere strøk Stortinget – mot bare to stemmer – grunnlovsparagrafen som påbød at kongen skulle krones.

Røtter i Bibelen

Når St. Edwards krone lørdag settes på Charles IIIs hode i Westminster Abbey, er nesten 70 år gått siden sist den vestlige verden var vitne til en kroning av en verdslig monark. I dag er det kun Storbritannia som holder fast ved ritualet. Men en gang i tiden var kroning og salving nærmest uunnværlig.

En ukronet konge var ikke fullt ut konge. Men var han først kronet, var han for alltid blitt en del av det hellige.

«Guds nåde har i dag gjort deg til en annen mann og gitt deg del i sin guddommelighet», het det i en gammel tysk kroningsliturgi. En salvet konge kunne bare dømmes av Gud, for Bibelen forbød å legge hånd på herrens salvede.

Både kroning og salving har røtter i Bibelen. I Europa var vestgoterne i Spania på 600-tallet trolig de første som salvet monarker. Det første kjente eksempelet på en monark som mottok kronen fra en prelats hender, var den østromerske keiseren Leo I i 457.

Til Norge kom skikken i 1164, da Magnus Erlingsson ble kronet i Bergen.

Et dukketeater?

Gjennom store deler av middelalderen var kroning nødvendig for å bli oppfattet som en legitim, ubestridt monark, og i senmiddelalderen var kroning forutsetning for at kongen skulle få full myndighet.

Men troen på kroningens hellighet begynte å slå sprekker rundt reformasjonen. Ved Christian IIIs kroning i 1537 understreket den forrettende prelaten at ritualet ikke var påkrevd, men en tradisjonell og symbolsk handling.

I opplysningstiden begynte folk virkelig å sette spørsmålstegn ved kroninger. Tanken om kongedømmet av Guds nåde lot seg vanskelig forene med folkesuverenitetstanken.

Troen på kroningens hellighet begynte å slå sprekker rundt reformasjonen

En krone var bare en hatt som slapp inn regnet, sa Friedrich den store da han besteg den prøyssiske tronen i 1740.

Han skrev til filosofen Voltaire at han ville la seg hylle «uten hjelp av en kolbe med hellig olje og de andre ubrukelige og tomme seremoniene som er innført på grunn av ignoranse».

En kroning var lite annet enn dukketeater, skrev Horace Walpole noen dager etter kong George III av Storbritannias kroning i 1761.

I Frankrike ble det også stilt kritiske spørsmål rundt kroningen av Louis XVI i 1775. «Fra et liturgisk officium hadde den i det sekstende og syttende århundre forvandlet seg til en seremoni, og i 1775 til slutt til en teaterforestilling. Mysteriet var blitt til opera», skriver historikeren Jacques Le Goff.

Da Charles X ble kronet samme sted 50 år senere – etter revolusjonen og napoleonskrigene – spurte forfatteren og diplomaten François de Chateaubriand seg om Charles husket at han hadde sett sin giljotinerte bror bli salvet på samme sted. «Vil han tro at en kroning gir beskyttelse mot ulykke?»

Avvikeren Norge

Av de nye kongerikene som ble opprettet eller gjenopprettet på begynnelsen av 1800-tallet, avsto så godt som alle fra kroninger. Avvikeren var Norge, som i 1814 grunnlovsfestet at kongen skulle krones i Nidarosdomen.

I Sverige ble kroningsritualet utover 1800-tallet i stadig større grad kritisert som et utdatert, middelaldersk, meningsløst pengesløseri, men i Norge hørtes det knapt kritiske røster mot kroninger.

I utlandet var det mange som ikke forsto at Norge ikke var en del av Sverige, og det at kongene ble kronet både i Trondheim og Stockholm ble dermed en verdifull demonstrasjon av Norges status som et eget kongerike.

Den funksjonen forsvant med unionsoppløsningen i 1905, og tre år senere ble altså kroningsparagrafen strøket fra Grunnloven.

Kong Olav vedgikk på sine eldre dager at han godt kunne ha tenkt seg å bli kronet. I 1947 rådet kong Haakon ham til å forlange kroning når han besteg tronen. Nidaros-bispen Arne Fjellbu mente for sin del at «bare det tradisjonsmettede engelske folk» fortsatt var i stand til å fordøye en kroningsseremoni. I stedet ble det funnet opp et nytt signingsritual.

Dronning Elizabeths kroning i 1953.

Etter kong Haakons og dronning Mauds kroning i 1906 er det bare blitt holdt fire kroninger i Europa om kroninger av paver holdes utenfor.

I 1922 ble kong Ferdinand og dronning Marie av Romania kronet med nærmest bysantinsk prakt etter at landets grenser var blitt betydelig utvidet i kjølvannet av første verdenskrig. De tre øvrige kroningene har funnet sted i Storbritannia i 1911, 1937 og 1953.

Men det var ingen selvfølge at den britiske kroningstradisjonen skulle overleve. I 1821 gjennomførte kong George IV en usedvanlig praktfull og påkostet kroning, men ti år senere ville broren hans, William IV, helst droppe hele kroningen. Det fikk han ikke gjennomslag for, men han gjorde den så enkel som mulig.

Forkjærlighet for pomp og prakt

Det er flere årsaker til at det er blitt tatt for gitt at kong Charles skal krones og salves med nærmest middelaldersk mystikk lenge etter at alle andre europeiske monarker har satt strek for det hele.

En av årsakene er statsrettslig. Mens andre europeiske monarker avlegger ed i statsråd eller i parlamentet, sverger den britiske monarken fortsatt eden under kroningsseremonien.

En annen årsak er nok britenes forkjærlighet for pomp og prakt – i mange tilfeller med langt kortere røtter enn britene tror, men i dette tilfellet med røtter som går over tusen år tilbake i tid.

En tredje årsak er at siden Walpole kalte kroningen i 1761 et dukketeater, er det fra både et historisk og liturgisk perspektiv blitt arbeidet med å gjøre kroningsritualets dypere innhold klarere. Det er for å synliggjøre at det for en kristen monarks del ikke bare er teater, men en dypt personlig handling.

Slik Elizabeth II så det, inngikk hun ved kroningen en pakt med Gud som bare døden kunne løse henne fra.

Kong Charles har snakket åpent om sin kristne tro, men har arvet et kongerike hvor de kristne er i mindretall og kirkegjengerne blir stadig færre.

Storbritannia er i dag et helt annet land enn det var da Elizabeth II ble kronet i 1953, og seremoniellet for dagens kroning har gjennomgått flere endringer med mål om å gjøre det mer passende og relevant for vår tid.

Det måtte nok til om ikke Charles III skal bli den siste kronede kongen.