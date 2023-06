Donald Trump står på randen av tidenes comeback

Donald Trumps appell er basert på det samfunnsforskeren Max Weber karakteriserte som karismatisk autoritet, skriver kronikkforfatteren.

En av Trumps utfordrere må snart overta ledelsen. Ellers blir Trump renominert som Republikanernes presidentkandidat.

10.06.2023 07:00

Kampen om nominasjonen i det amerikanske presidentvalget de siste 50 årene har alltid stått mellom etablissementskandidaten og utfordreren. Etablissementskandidaten er en profilert partiveteran, utfordreren det opprørske alternativet med grasrotappell.

Donald Trump har kapret begge rollene. For de republikanske velgerne er han president i eksil, partiets moralske leder og den forargede og forurettede grasrotens røst. En slik dominerende posisjon har ingen annen presidentkandidat hatt i moderne tid.

Trumps triple trumf

Vi ser dette komme til uttrykk på tre vis.

For det første har han ligget på over 50 prosents oppslutning på meningsmålingene i hele vår, som er nokså uvanlig.

De tilsvarende eksemplene er Bob Dole i 1996, George W. Bush og Al Gore i 2000 og Hillary Clinton i 2016, som alle vant nominasjonen. De to unntakene på republikansk side er John McCain i 2008 og Trump selv i 2016, som slo forhåndsfavorittene Rudy Giuliani og Jeb Bush.

For det andre har han høstet desidert flest støtteerklæringer fra partifellene, med Florida-guvernør Ron DeSantis på en fjern annenplass.

For det tredje dominerer Trump både på hjemme- og bortebane: Han har solid ledelse over rivalene i deres hjemstater.

Primærvalgenes historiske lærdom er da at republikanerne nominerer Trump for tredje valg på rad.

Tidenes comeback

Beseirede presidenter får normalt et taperstempel som sender dem ut av amerikansk politikk for godt. Herbert Hoovers halvhjertede comeback-forsøk i 1940 var det siste.

Trumps appell er imidlertid basert på det samfunnsforskeren Max Weber karakteriserte som karismatisk autoritet: affektbestemt hengivelse til lederens nådegaver.

Det republikanske partiet – ett av verdens eldste og mest etablerte – er nå blitt et deinstitusjonalisert parti under Trumps personlige dominans.

Dessuten har Trump en nøkkelressurs nummer to: celebritet. Celebritet er en enorm kulturell kraft i amerikansk politikk og samfunnsliv og den viktigste årsaken til at Trump vant i 2016.

I en så asymmetrisk situasjon har Trumps interne utfordrere nå kun tre muligheter til å endre dynamikken i valgkampen.

1. Den første sjansen: TV-debattene

Selve valgkampen starter ikke på ordentlig før den første og viktigste TV-debatten i august. Seertallet er høyest, og medienarrativet for de neste debattene settes.

Som retorikkprofessor Jens Kjeldsen har påpekt, kan det velgerne ser i debatten, være viktigere enn det de hører. Politikk kan være vanskelig å forstå og lite engasjerende, men alle kan følge med på og mene noe om det de ser.

Debatten vil naturlig favorisere Trump. Han er fysisk større og har en dypere røst enn de andre kandidatene. Aggressiviteten er hans største styrke for de republikanske velgerne som vil se lederen sin dominere og ydmyke sine politiske motstandere.

Skal DeSantis gjøre innhugg i Trumps velgerbase, må han vise aggressivitet som for velgerne er synonymt med ureddhet og viljestyrke.

2. Nye tiltaler mot Trump

Trump etterforskes av det nasjonale justisdepartementet for ulovlig oppbevaring av hemmeligstemplede statsdokumenter og for å ha forhindret myndighetenes arbeid med å hente tilbake disse dokumentene.

Trump etterforskes også av justisdepartementet for forsøket på å omstøte valgresultatet i 2020, som kulminerte i stormingen av Kongressen.

Tiltale er varslet i den første saken, men ikke ventet i den siste.

Den tredje torpedoen i vannet er etterforskningen i delstaten Georgia av forsøket på å presse de lokale valgmyndighetene til å omstøte 2020-valgresultatet. Tiltale mot Trump og/eller medhjelpere er ventet i løpet av august.

Situasjonen og følgene av flere tiltaler er uoversiktlig, men alle disse sakene er i sin natur langt mer alvorlige enn tiltalen i hysjpengesaken i New York.

Sannsynligvis er ingen av Trumps motkandidater sterke nok til å vinne for egen maskin, men avhengige av en force majeure-hendelse som setter Trump ut av spill. Den kan være nær forestående.

3. Den siste muligheten: nominasjonsvalgene i Iowa og New Hampshire

Men en meningsmåling i april viste at syv av ti republikanere tror etterforskningene er politisk motiverte forsøk på å stoppe Trump fra å bli president igjen. Flere tiltaler kan styrke Trump fordi de kommer fra institusjoner som republikanerne ser som kontrollert av demokratene.

I så fall vil nominasjonsvalgene i Iowa og New Hampshire på nyåret være 2024-kandidatenes siste mulighet til å stagge Trump. De to delstatene har vanligvis en avgjørende effekt på nominasjonskampens videre forløp.

Barack Obama satset med hell alt på Iowa i 2008. Seieren i New Hampshire i 2016 viste at Trump var en seriøs utfordrer.

Nyhetsreportasjer fra felten i Iowa tyder på at Trump er mer politisk sårbar enn de nasjonale målingene tilsier. Et tap i enten Iowa eller New Hampshire vil knuse forestillingen om at han er uslåelig.

Derfor ser vi at både tidligere visepresident Mike Pence og DeSantis investerer store valgkampressurser der.

Det gamle republikanske partiet kommer ikke tilbake

En Pence- eller DeSantis-seier forutsetter imidlertid at Det republikanske partiet ønsker å vende tilbake til en tradisjonell konservativ politikk i motsetning til Trumps celebritetsdrevne performative provokasjonspolitikk.

Det er det ingenting som tyder på.

Den tradisjonelle konservative bevegelsen i USA ligger med brukket rygg. Den såkalte fusjonismen – den politiske og ideologiske alliansen mellom sosialkonservative og økonomiske liberalister bak Ronald Reagan – er forlatt både på grasrot- og eliteplan.

Trump har omformet Det republikanske partiet til et høyreradikalt parti av europeisk merke, definert av populisme, en ekskluderende nasjonalisme og autoritære tilbøyeligheter. Ungarns statsminister Viktor Orban er nå en viktigere politisk ledestjerne for republikanerne enn Ronald Reagan.

Derfor vil den neste republikanske presidentkandidaten – Trump eller hans overmann – videreføre trumpismen. Trump er fortsatt den største stjernen i partiet, og ingen har ennå funnet ut hvordan drive effektiv valgkamp mot ham.

Men Trumps 30 prosentpoeng store ledelse på meningsmålingene er misvisende, fordi den interne oppslutningen kan skifte fortere og mer i et partiinternt valg enn i hovedvalget.

I 2020 flyttet demokratene seg brått som en skremt fiskestim inn bak Joe Biden. Har ikke det samme skjedd i Det republikanske partiet innen februar 2024, vil Trump bli renominert som presidentkandidat.