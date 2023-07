Vil oppdrettsfisken tåle årets ekstremvarme?

Kronikkforfatteren bruker noen eksempler fra merdkanten for å illustrere hvordan klimakrisen brått kan snu livet vårt på hodet. Bildet er av et oppdrettsanlegg med laks, regnbueørret og ørret ved Aukrasanden. Vis mer

Artene vi lever av, tåler ikke klimaforandringene vi er ansvarlige for. Det er så alvorlig som det kan bli.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Det er vanskelig ikke å få med seg de apokalyptiske scenarioene som utspiller seg i verden for tiden: Tørke i Spania, skogbranner i Canada og varmerekorder i India er bare noen eksempler. Lokalt har vi i enkelte deler av landet vanningsrestriksjoner, brunsvidde plener og tørre skoger.

Alvorlig krise

Klimaet overgår nå de verst tenkelige klimaprojeksjonene, og signalene på at vi er i en alvorlig krise er omfattende.

Fortsatt bugner butikkhyllene våre av nydelige matvarer, isbitmaskinene kan kjøpes på nærmeste elektrobutikk, og ferieplanene skal snart realiseres. Kanskje er det derfor vanskelig å ta innover seg alvoret i situasjonen?

Som forsker på oppdrettslaksens ve og vel i over 15 år er det nærliggende for meg å bruke eksempler fra merdkanten merdkanten Flytekragen med gangbane og rekkverk på en merd, området der mannskap og besøkende på matfiskanlegg kan oppholde seg.for å illustrere hvordan klimakrisen brått kan snu livet vårt på hodet.

Ekstremvær påvirker matproduksjonen

Artene vi bruker i matproduksjon, er spesialtilpasset klimaet der de produseres.

Makrellen, blåskjellene og torsken har allerede flyttet seg lenger nordover og forsvinner fra de sørlige delene i landet vårt som følge av varmere vann. I motsetning til sine ville frender har oppdrettsfisken ingen mulighet til å forflytte seg dersom forholdene blir ulevelige. Den har heller ikke mulighet til å rope ut dersom den skulle kjenne at omgivelsene den lever i, er litt utenfor komfortsonen.

Derfor er det vårt ansvar å følge med på at de har det bra, og tilpasse produksjonen slik at dyrene ikke lider nød. I tillegg er det i vår interesse at dyrene overlever. De er mat.

Laks er en kaldtvannsart som liker seg best i temperaturer under 15 grader. Bare to grader mer og den blir mer sårbar og mindre rustet til å overleve manetinvasjoner, lite oksygen, parasitter og livet i produksjonssystemene generelt. For få uker siden skyllet titusenvis av fisk opp på stranden i Texas. Dødsårsaken var varmt vann uten oksygen. Lignende ekstreme hendelser har tatt livet av oppdrettslaks tidligere.

Mange har nok mye å si om havbruksnæringen, men gjøres det riktig, kan den produsere god, sunn og bærekraftig mat til mange. I tillegg kan havbruk lette trykket på pressede ville bestander som også lider under klimaforandringene. Næringen er ikke der ennå, men den kan komme dit hvis vi vil. Den kan bli en av de viktigste kildene våre til mat fremover.

Det er derfor bekymringsfull å se at temperaturen i havet nå øker eksplosivt som følge av klimaendringer og ekstreme værfenomener. For meg som forsker blir det mer enn interessant å følge temperaturene i norske fjorder denne sommeren og hvordan fisken vi har i merdene, reagerer på dem. Vil fiskene tåle årets ekstremvarme? Og ikke minst: Er vi rustet til å hjelpe dem?

Tørke i Spania

Havbruk i Norge har så langt vært skånet for alvorlige klimaforandringer. Men Norge varmes raskere enn resten av verden, og verken fisken, oppdretterne eller myndighetene virker spesielt klare for å håndtere kommende situasjoner.

Vil fiskene tåle årets ekstremvarme? Og ikke minst: Er vi rustet til å hjelpe dem?

Bøndene i Spania har fått kjenne på klimaforandringenes ubønnhørlige kraft i flere år. Spania er igjen rammet av tørke. Avlinger går tapt, og bøndenes oppsparte midler er brukt opp.

12. mai kunne vi lese i VG om en bonde i Spania som forventet at kun to prosent av avlingen ville være egnet for salg på grunn av vannmangel. Avokadoprodusenter i landet anslår at avokadoproduksjonen ville falle med 25 prosent i år. I tillegg ble flere bønder arrestert for ulovlig bruk av offentlige vannressurser.

De spanske bøndene sier forandringene kom brått, og at de er overrasket over omfanget. Tilsvarende utsagn har kommet fra lakseoppdrettere i Canada og New Zealand som sier de forventet å få klarere advarsler.

Klimaendringene er her

Med over 50 år med klimaforskning og konsekvensanalyser er det merkelig at vi ikke er mer forberedt. Det som skjer i verden nå, er akkurat slik det er beskrevet i klimascenarioene: Det tørre blir tørrere, det våte blir våtere, temperaturene stiger. Vi vil ikke få klarere advarsler.

Spanske myndigheter har tilsynelatende ingen tilpasningsstrategier eller teknologi klare for å møte det nye klimaet. Nye vannreservoarer, teknologi for gjenbruk, rensesystemer og reduksjon av klimagassutslipp hadde vært på sin plass. I stedet er reaksjonene overfor bøndene strenge vannrestriksjoner, kraftige bøter ved brudd og arrestasjoner for ulovlig bruk av offentlige vannressurser.

I visse områder utenfor Skottland har en hetebølge økt temperaturene i havet med 5 grader. Hvor mye nærmere må de alvorlige klimaeffektene komme før vi for alvor setter i gang med både kutt og tilpasning?

Vi må sørge for at norsk havbruk ikke ender opp som de spanske bøndene når klimaeffektene smeller hos oss.

Ikke industriens eneansvar

Om klimagassutslippene fortsetter, vil forholdene for matproduksjon først bli komplisert, så tilnærmet umulig. Utslippene må ned om skal vi greie oss gjennom klimakrisen. Alle må gjøre sitt for å få produktene sine klimanøytrale. For laksenæringen omfatter dette alt fra soyaproduksjon i pressede regnskogsområder til frakt av fileter til resten av verden. Incentivene for kutt er innlysende.

Om klimagassutslippene fortsetter, vil forholdene for matproduksjon først bli komplisert, så tilnærmet umulig.

Samtidig som vi hindrer at klimaforandringene kommer helt ut av kontroll, må vi erkjenne at vi kjemper mot tiden og forberede oss på vanskelige tider. Beredskapsplaner, teknologi, kunnskap og forståelse av hva forandringene innebærer, er avgjørende for fremtidens matproduksjon.

Utfordringen er absolutt ikke industriens eneansvar. De nødvendige tiltakene er komplekse og må skje på flere nivåer.

Appell

I 2023 kan ikke effektene av klimakrisen komme som et sjokk. Tiden for ubehagelige sannheter må være over. Reduksjon av utslipp og tilpasning til klimaforandringer må gjennomsyre alle interessetageres tankesett fra og med nå og frem til krisen er over.

Artene vi lever av, ville eller oppdrettet, tåler ikke klimaforandringene vi er ansvarlige for. Det er så alvorlig som det kan bli.

Grafene som viser temperaturøkningene i havet, bør henges opp på alle offentlige rom. Til skrekk, advarsel, inspirasjon og kamplyst.