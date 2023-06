Hvordan stoppe narkosalget på Grønland?

I flere år har det foregått narkotikasalg i området rundt Olafiagangen. Å flytte slike problemer er enkelt. Å stoppe dem er vanskelig, mener kronikkforfatteren.

Hastemøter og kortsiktige tiltak etter medieoppslag er ikke veien å gå.

19.06.2023 19:00

Det skrives igjen om narkotikasalg på Grønland i Aftenposten.

Borgervern nevnes, mislykket byfornyelse kritiseres, og politiet beskriver området som «eid» av narkotikaselgere.

Men hva er egentlig problemet? Og hva kan gjøres med det?

Ny bølge, gammelt nytt

Politimesteren har «hasteinnkalt» byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til et møte. Men med den historien området har, er det vanskelig å forstå at noen er overrasket.

Her har narkotika vært solgt i årtier. Det vet både politiet og Oslo kommune godt. Det eneste nye er de siste ukers skriverier i avisene, men det er heller ikke noe nytt, egentlig.

De som kjenner området, vet at pressens fokus går i bølger.

Noen ganger følger det politioppmerksomhet i kjølvannet, som regel går det over etter en stund, og salget fortsetter som før.

Siden «snifferne» «snifferne»Uttrykk brukt om dem som sniffet lim, maling, bensin eller andre løsemidler oppsøkte området på 1960-tallet, har stoffbruk, vold og marginalitet vært et kjennetegn ved nedre del av Akerselva og Grønland T-banestasjon. Samfunnets utstøtte trenger også et sted å være.

Sveinung Sandberg er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

For nesten 20 år siden gjorde jeg et omfattende feltarbeid med de unge minoritetsguttene som solgte narkotika her. Sammen med professor Willy Pedersen skrev jeg boken «Gatekapital». Vi oppsummerte bakgrunnen til selgerne:

De var unge menn med minoritetsbakgrunn

Hadde opplevd mye diskriminering og rasisme

Følte seg satt utenfor samfunnet

Slet på skolen og i arbeidslivet

Var fra vanskeligstilte og fattige familier

Hadde ubehandlede traumer og en opphopning av sosiale problemer

Få av dem var stolte av å selge narkotika på gaten

Underliggende årsaker gjelder fortsatt

For noen år siden organiserte jeg på nytt et feltarbeid i samme område – denne gangen med forsker Sébastien Tutenges. Vi ventet å finne store endringer. Bortsett fra at salget hadde flyttet seg nedover og nå var konsentrert rundt Olafiagangen, var likhetene slående.

Religion spilte en litt annen rolle, men ellers var det meste som før. De unge mennene hadde den samme bakgrunnen og problemene, og de samme motivene for salg. Vold, marginalisering og rusproblemer dominerte. Kundene var ofte hvit middelklasse, selgerne befant seg på andre siden av samfunnets hierarkier.

Både mediene og forskning er drevet av jakt på nyheter og endringer, men noen ganger er ikke problemene nye. Det betyr ikke at de er mindre viktige.

Når det gjelder narkotikasalget på Grønland, er det underliggende sosialpolitiske og sosioøkonomiske grunner til at unge menn oppsøker slike byrom. Slik har det alltid vær,t og slik kommer det til å fortsette å være.

De finner seg til rette i en gatekultur hvor sosialisering til vold og vanskelig bakgrunn er en fordel. De utvikler en gatekapital som gir dem penger og respekt.

Flytting er lett, endring er vanskelig

Det er fullt mulig å flytte miljøer for narkosalg – økt politiinnsats er som regel nok.

Noen ganger er det gode grunner til å gjøre det, men som regel vil gatesalget dukke opp andre steder. Kriminolog Hilgunn Olsen har vist (2017) hvordan det tunge rusmiljøet har beveget seg rundt i byen, fra Slottsparken, til Plata og til Kvadraturen.

Gentrifisering, byfornyelse og politiinnsats har flyttet narkosalget på Grünerløkka og Grønland gradvis lengre og lengre nedover langs Akerselva. Det kunne sikkert forsvunnet helt fra dette området òg – men så lenge det finnes etterspørsel etter illegale stoffer, er sannsynligheten stor for at problemene dukker opp et annet sted.

Dersom man virkelig vil ta tak i problemet, må man se på årsakene til at slike miljøer utvikler seg. Vanskelige familieforhold og tung marginalisering over mange år ligger bak. Ofte spiller rusproblemer og vonde opplevelser fra barndommen inn.

Mye av den voldelige og kriminelle gatekulturen som driver salget, er kroppsliggjort på måter som er vanskelig å endre.

Det er likevel håp

Sammenlignet med mange andre steder er miljøene i Norge små og oversiktlige. I motsetning til sosiale problemer andre steder i Oslo, som kan være skjulte og vanskelige å finne, så vet vi hvor disse guttene er, og hvilke problemer de har.

Mange kommunale og frivillige organisasjoner er allerede tungt involvert. Spesielt den forebyggende og oppsøkende tjenesten Utekontakten har i årtier gjort en stor innsats i området. Uten deres kontinuerlige og solide sosialfaglige arbeid hadde problemene vært mye større enn det de er nå.

Politi eller byfornyelse er ikke den eneste løsningen. I verste fall blir det kortsiktig brannslukking

Dersom man ønsker å stoppe narkosalget på Grønland, er ikke politi eller byfornyelse den eneste løsningen. I verste fall blir det kortsiktig brannslukking som forflytter problemet til andre like lite egnende områder. I beste fall kan det gjøre området tryggere og bedre, men det tar ikke bort det grunnleggende problemet.

Det viktigste er derfor å forstå og arbeide mot de underliggende grunnene til at ungdom ender opp i kriminelle og voldelige miljøer. Dette er tungt endringsarbeid som krever mye ressurser og vilje til å stå i det over en lengre periode.

Støtt lokale initiativer og fungerende tiltak

Det er stor vekst i salg av narkotika gjennom digitale og sosiale medier, men det synes fremdeles å være et marked for gatesalg i Oslo. Å flytte slike problemer er enkelt, men å stoppe dem er vanskelig.

Gode krefter er allerede i gang, hos Utekontakten, frivillige organisasjoner og i politiet. Bak dem jobber barnevern, skoler, sosialarbeidere og ildsjeler i idrettslag og kulturorganisasjoner. Disse bør støttes og tilføres ressurser gjennom langvarige og faglig gjennomtenkte planer.

Dersom man ønsker å stoppe narkosalg, er dette veien å gå, ikke hastemøter og kortsiktige tiltak etter medieoppslag.