Men hva er det som koster, da? Og hvem skal betale?

Kan vi finne en mer effektiv og inkluderende måte å ettergi betaling for familier som ikke har råd? spør kronikkforfatteren.

Fotball er jo i utgangspunktet en rimelig idrett.

30.03.2023 19:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

I vinter har det vært flere saker i mediene om økonomiske barrierer i idretten. Søkelyset har vært på hva det koster å være med på idrett, og da spesielt fotball. Dette er bra, vi er glade for at vårt arbeid blir debattert.

For hva er det egentlig som koster i fotballen? Og hvem betaler for hva?

Ulik tilgang på baner

I Oslo er de aller fleste anleggene eid av Oslo kommune. Klubbene gjør driftsavtaler med kommunen, og kommunen dekker sommerdrift av banen.

Klubbene velger selv om de vil betale for å holde banene åpne om vinteren, men dette er kostbart. Veldig kostbart.

Heldigvis er det to baner i Oslo som kommunen også vinterdrifter, Kaldbakken og Caltexløkka. Hvilke klubber som får banetilgang her, styres av fotballkretsen. I tillegg er det en rekke klubber som ikke har tilgang på bane i det hele tatt.

De klubbene som må betale for vinteråpne baner selv, eller må leie bane av andre, må videresende regningen til foreldrene. Naturlig nok er det færre kostnader å sende til foreldrene når disse kostnadene alt er dekket.

Krevende å sammenligne

De siste årene har det vært en positiv utvikling i bygging av flerbrukshaller knyttet til skolene i Oslo. Bra for idretten, men en utfordring for fotballen. For de barnelagene som tidligere fikk treningstider i gymsalen på sin lokale skole, får ikke lenger trene i flerbrukshallen.

Dette fordi retningslinjene til Oslo idrettskrets stopper fotball fra å få treningstid innendørs. Så da må klubbene ut på leiemarkedet for å skaffe treningstider til barne- og ungdomslagene sine.

Å sammenligne kostnadsnivået i klubbene som må betale for anlegg, og dem som ikke må betale, blir derfor krevende og litt urettferdig for klubbene som legger ned utallige dugnadstimer og egenbetaling for å kunne tilby gode treningsforhold for barn og unge.

Så er det trenerkompetanse og betalte profesjonelle trenere.

Ut med foreldre, inn med proffe?

Etter Islands suksess med EM i 2016 og VM i 2018 var det flere som satte søkelyset på talentutviklingen i Norge. Aftenposten laget en egen artikkelserie hvor man viste til hvordan det gjøres i andre deler av Europa.

Underforstått: Det er sånn vi må gjøre vi også. Eller som avisen skrev: Vi har reist Europa rundt for å finne ut hvor norsk fotball kan lære noe.

Profesjonalisering og selektering er stikkord. Men også lenge før 2018 ble det etterlyst i mediene en større profesjonalitet og kompetanse i barne- og ungdomsfotballen.

Eirik Bakke uttalte i 2014 til Aftenposten: «De beste trener med de dårligste, og alt på trenersiden er foreldrestyrt. Da blir det deretter.»

Selvfølgelig er klubbene blitt berørt av disse debattene og uttalelsene. Med press fra både foreldre og mediene ble det nesten en etablert sannhet at foreldretrenere bør ut og profesjonelle bør inn hvis man skal lykkes. Svært få stilte spørsmål om hva det ville koste hvis alle skulle gjøre dette, og enda færre spurte hvem som skulle betale.

Marked for private aktører

Klubbene måtte dermed se seg om etter måter å finansiere dette på.

Flere klubber startet da opp etter skoletid aktiviteter som alternativ til AKS/SFO. Noen klubber tok helt over ansvaret for den lokale skolens AKS-tilbud. De kunne dermed motta betalingen, samtidig som de kunne tilby trenere en større stillingsbrøk. Det igjen kunne gjøre det mulig for flere å ta arbeid som trener. En vinn-vinn-situasjon vil noen si, mens andre da begynte å tenke på kostnaden for å spille fotball.

De siste 15 årene har det samtidig vokst frem et stort marked av private aktører som tilbyr ekstratreninger, PT-timer og akademi for de unge og lovende som kan betale.

Foreldre med ambisjoner for sine håpefulle betaler gladelig tusenvis av kroner for å gi barna ekstra treningsøkter. Det er naturlig at enkelte klubber også har ønsket å kunne gi dette tilbudet i sin klubb for at spillerne ikke må gå til private aktører.

Aktiviteter og utstyr koster

Klubbene og lag ønsker å gi barn og unge gode opplevelser og fellesskap. Cuper, turer og treningsleir. Men dette koster også, og da mer enn flere kan være med på.

Her hviler det et stort ansvar på klubbene til ikke å være for ambisiøse på foreldres vegne. Samtidig må vi ikke hindre klubbene i å arrangere slike opplevelser for barna. Skoleturer er jo også i stor grad løst ved dugnadsinnsats og salg av doruller. Det må idretten også få lov til.

Så er det utstyr. Reglene sier at du må har like drakter med nummer på ryggen og sko på beina. Virkeligheten er at det florerer med overtrekk og bager, jakker og vester, 3000-kroners fotballsko til barn og så videre.

Det er utvilsomt enhver forelders rett å kjøpe det man vil av utstyr. Jeg forstår at lag synes det er flott å stille i likt utstyr, og at det skaper gode fellesskapsfølelser.

Det klubbene bør gjøre, er å ha gode rutiner for kostnadsnivået på dette, og sikre at det gjelder for alle i klubben, og at alle blir inkludert. I tillegg bør det legges til rette for en gjenbrukskultur i klubben. Idretten må i langt større grad tenke bærekraft også på utstyrsområdet.

Høy kvalitet, men lav pris?

Fotball er i utgangspunktet en rimelig idrett. Med noen få unntak har de aller fleste klubber lave medlemsavgifter og lave aktivitetsavgifter sammenlignet med andre idretter. De aller fleste klubber har også støtteordninger som ivaretar deltagelse for dem som ikke har råd til dette.

I artikkelserien i Aftenposten i 2018 viser de til finansieringsmodellen på Island. Der får klubbene tilgangen til anleggene og foreldre får kompensert sine utgifter fra kommunen. De som trenger økonomisk hjelp i Oslo, må i dag søke om støtte. Kunne vi løst det på en annen måte så noen slipper å stå med lua i hånden? Kan vi finne en mer effektiv og inkluderende måte å ettergi betaling for familier som ikke har råd?

Aftenposten har også nå kartlagt de faktiske kostnadene hos en rekke Oslo-klubber.

Spennet er stort, men tilbudet i klubbene har også store forskjeller. Vi i Norsk fotballforbund (NFF) Oslo vil nå ta debatten med våre klubber. Hvordan påvirker kostnadsnivået muligheten for deltagelse? Hvilke tiltak kan vi og klubbene gjøre for å opprettholde kvaliteten i tilbudet til en så lav pris som mulig?

Sammen med NFF vil vi også utfordre både myndigheter og næringsliv med hva de kan bidra med.

Jeg er umåtelig imponert av innsatsen klubbene gjør i dag for å lage en økonomisk plattform for å levere et så godt produkt som mulig til barn og unge i byen vår. Vi må støtte klubbene i dette arbeidet, ikke lage hindringer for dem.