Den amerikanske presidenten viser oss et ubehagelig speilbilde. Vi ser frykt og forakt. Hatprat og sterk vilje til å dømme.

Er vi vitne til «rasjonalitetens» endelige fall? Kan det være grunn til å feire?

Født med negativitetstendens

Vi mennesker står ved et veiskille, godt hjulpet av Facebooks polariserende algoritmer og Donald Trumps fryktbaserte retorikk.

Aldri før har vi sett hvor lett påvirkelige vi er. Hvor lette å manipulere. Særlig når vi er redde.

Privat

Det er ikke noe rart, for menneskehjernen er ikke skapt for å holde oss glade og rolige. Den er skapt for å holde oss redde og mistenksomme. Vi er født med en såkalt negativitetstendens, som gjør oss årvåkne for farer.

Derfor er det så fortvilende enkelt for politikere å bruke fryktbasert retorikk på oss. Derfor er det altfor effektivt å gå til personangrep i debatter.

«Han er rasist!» «Hun er naiv!» «Han er homofob.» «Hun er irrasjonell.» Så enkelt er det å få en samtale til å spore av. Det svartner for oss, og vi går i kampmodus – eller stikker av.

Kanskje er det på tide å innse at ryktene om menneskets rasjonalitet er betydelig overdrevet?

Det spiller liten rolle hvor mange mastergrader vi har. Kuppes vi av ubehagelige følelser, kan reptilhjernen hugge til. Gamle traumer blir som nye. Selv professorer i nevrovitenskap er pattedyr. Langt fra rasjonelle.

Rasjonalitetens død

Disse tendensene spiller seg nå ut for åpen scene, med personangrep, trusler og polarisering, også i den norske samfunnsdebatten. Nettavisen har nylig stengt kommentarfeltet på grunn av hatprat og grov sjikane.

PST igangsatte nylig Operasjon hat – en kartlegging av trusselbildet mot lokal- og ungdomspolitikere.

I møtet med alt dette ufyselig menneskelige har vi et valg. Vi kan løfte armene i avmakt og sukke «Er det mulig!?!?», eller vi kan være undrende og offensive: Hva skal vi lære her? Hva kan vi gjøre? Hvor går veien vår videre som mennesker og medmennesker?

Vår frie vilje

Historiker Yuval Noah Harari, forfatter av megasuksessene Sapiens og Homo Deus, stiller spørsmål ved om vi mennesker i det hele tatt har en fri vilje, nettopp fordi vi er så lett manipulerbare.

«Hva skjer når du innser at du er et hackbart dyr? (..) At din neste tanke kanskje er resultatet av en algoritme som kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv?» spurte han nylig i avisen The Guardian.

Ja, vi er hackbare dyr, men vi har også en fri vilje som bor i de små og store valgene vi tar hver dag. Når vi hjelper naboen, som spinner med bilen i snøen, selv om vi har liten tid. Hvordan vi svarer kollegaen på jobben som spør om det samme for tredje gang. Hvordan vi røkter vårt eget indre klima.

Tilhørighet og glede

Nettopp her ser vi konturene av veien videre, for kunsten å røkte eget «inneklima» har vi fått solid viten om i løpet av de siste 15 årene. Vi vet hvordan vi reiser oss sterkt etter nederlag og skuffelser. Vi vet hvordan vi kan fremme glede og utholdenhet.

Vi vet at indre ro, pågangsmot og omtenksomhet er en slags muskulatur som kan trenes opp. Vi vet også at dette øker opplevelsen av livskvalitet. Det er også nærliggende å anta at god livskvalitet reduserer behovet for å hate intenst i sosiale medier.

Det er denne innsikten som settes i system når Yale-universitetet avholder sitt mest populære kurs noensinne, The Science of Wellbeing. Studentene står i kø for å lære hvordan de kan bedre relasjonen til seg selv og til andre.

Hva fungerer best?

Norske skoler følger etter og ruller ut «livsmestring» som en av tre hovedretninger for norsk skole fra høsten 2020. Det samme gjør britene, som nylig annonserte at faget «tilstedeværelse» skal testes ut på 370 skoler. Hva fungerer best for unge i en verden i rask endring, spørres det i studien, som løper frem til 2021 og er en av verdens største i sitt slag.

«Barna vil lære avslapningsteknikker, pusteøvelser og andre metoder som vil hjelpe dem med å regulere følelsene sine», skrev New York Times nylig i en reportasje.

Det kommer til å ta tid å utvikle hjerner som holder oss glade og rolige, men det er mulig.

Til slutt kan Nettavisen kanskje åpne kommentarfeltet sitt igjen?

Viktor Frankls rom

«Mellom stimulus og respons finnes det et rom. I det rommet finnes vår makt til å velge vår respons. I vår respons ligger vår vekst og vår frihet», sa Victor Frankl, Holocaust-overlevende professor i nevrologi og psykiatri.

Vi vet hva slags «stimuli» han var utsatt for, og vi vet at han, så langt han maktet, valgte barmhjertighet som respons.

Kan det være nettopp her vår frie vilje bor? I sekundene mellom det som trigger oss emosjonelt og vår respons til det? Her reguleres følelsene. Her trenes smidigheten. Her utvikles det personlige ansvaret og friheten til å velge. Inne i Frankls rom kan vi bearbeide fordommer og raske antagelser om oss selv og andre.

«Vi trenger en ny ytringsfrihetskommisjon», skrev Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda nylig i VG. Det er en strålende god idé! Måtte den ta høyde for at ryktene om menneskets rasjonalitet er betydelig overdrevet. At ytringsfriheten og ansvaret går hånd i hånd.

Vi står ved et veiskille, takket være den fortvilelsen og det raseriet som vekkes i kjølvannet av Donald Trumps splittende lederskap. Det går an å takke ham for rollen som høylytt vekkerklokke.