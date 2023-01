Djerv ny verden

14.01.2023 08:00

Tiden er overmoden for en ny norsk utenrikspolitisk strategi, skriver Asle Toje.

Et svekket USA velger en overambisiøs strategi. Hva med Norge?

2022 var et dårlig år for alt unntatt vestlig sikkerhetssamarbeid. I 2021 hadde et tjueårig humanitært felttog i Afghanistan endt i et farsepreget tilbaketog. Indre uro over idiotiske kriger og løgnene vi fortalte oss selv, er erstattet av president Joe Bidens nye strategi: å demme opp for autoritære stater.

Få ville trodd dette var mulig. Biden kom til makten med tynt mandat og en hatsk opposisjon. Men etter å ha forutsett Russlands angrep på Ukraina har USA kraftsamlet sine allierte. Med vestlig støtte har krigslykken begunstiget Kyiv. Uten å føre Nato ut i krig med den svekkede stormakten Russland.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn