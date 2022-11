Den norske nynazismen forteller noe om en kultur som har et mørke i seg

Anne Bitsch Forfatter og samfunnsgeograf, PhD

Nå nettopp

35 personer av dem som demonstrerte i Oslo 29. oktober, ble pågrepet. Demonstrasjonen varte i cirka 40 minutter før politiet fikk kontroll på demonstrantene.

Maskerte og iført mørke klær og støvler marsjerte 35 medlemmer av den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen i Oslos gater forrige helg. Blant dem var Tommy Olsen, lederen for den norske grenen, og Østlandets redesjef Richard Eide.

Flere demonstranter tok seg opp på Løvebakken utenfor stortingsbygningen og holdt en tale. Der ble politikere omtalt som «folkeforrædere» som ikke «bryr seg om nordmenns ve og vel». Egentlig er politikerne styrt av en internasjonal elite som vil erstatte den hvite andelen av befolkningen med «rasefremmede», hevdet de.

Er ikke et importert problem

I mediedekningen arrow-outward-link ble det fremhevet at brorparten av deltagerne var tilreisende fra Sverige og Danmark. Det er velkjent at Sverige har flere organiserte nazister enn Norge. Av samme grunn tolkes overvekten av svenske aktivister under lørdagens marsj av flere som et positivt tegn på at bevegelsen står svakt i Norge.

En fare ved en slik tolkning er at det kan feste seg en historieløs fortelling om at nynazismen i Norge er et ubetydelig og importert problem. Det er det ikke.

Det går en brun tråd fra lørdagens markering på Løvebakken til drapene på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen i 2019 og Benjamin Hermansen i 2001.

Leder Tommy Olsen har vært med i nynazistmiljøet fra han var tenåring. Bare 19 år gammel ble han avbildet i brun uniform med hakekorsarmbind foran Folkets Hus i Nittedal. Det var i forbindelse med en nyttårsfest for flere titalls nynazister fra inn- og utland. På hans høyre side sto Ole Nicolai Kvisler i bar overkropp. Tre år senere ble begge dømt for grov, rasistisk motivert vold. Kvisler for drapet på Benjamin Hermansen. Olsen for å ha knivstukket en afrikaner åtte ganger i ryggen.

Han fikk en ubetinget fengselsstraff på 14 måneder arrow-outward-link , en straff som åpenbart ikke bidro til rehabilitering. Tvert i mot fortsatte Olsen sin «karriere» i det nynazistiske miljøet. I 2019 var han den som tok imot arrow-outward-link Philip Manshaus’ søknad om medlemskap i Den nordiske motstandsbevegelsen.

Anne Bitsch

Mennesker som faller utenfor

Men hvordan kan vi egentlig forklare hvorfor disse mennene flokker seg under nazismens faner?

Den første store studien av såkalt autoritære personligheter ble utført rett etter andre verdenskrig. Det var sosiologen og filosofen Theodor Adorno og et tverrfaglig forskerteam som forsket på datidens antisemittiske ideologi og antidemokratiske bevegelser. De ville finne ut om man kunne identifisere noen bestemte personlighetstrekk hos autoritære personer, og om dette blant annet hadde sammenheng med familierelasjoner og oppvekstforhold.

Forskernes konklusjon er tankevekkende: «De [autoritære] informantene føler seg generelt «glemt», som ofre for en urett, som ikke har fått det de selv har fortjent. Derfor har de en tendens til å være bitre på andre, spesielt utgrupper, som de betrakter som invaderende og som en trussel mot deres rettigheter og privilegier.»

Denne konklusjonen er treffende også for en norsk kontekst. I likhet med mange andre nynazister er fortellingen om Tommy Olsen fortellingen om et menneske som i svært tidlig alder falt utenfor.

Hos nazistene finner de et fellesskap som deres egne familier og samfunnet ikke tilbyr

Ifølge dommen fra Stavanger byrett var oppveksten «kaotisk og ustabil». Det fremgår videre at han fra åtte-årsalderen var plassert i ulike barne- og fosterhjem.

En slik oppvekst er en betydelig risikofaktor for psykologisk skjevutvikling og radikalisering. I samtlige draps- og terrorsaker som involverer dømte nynazister fra 1980-tallet og fremover, finnes det elementer av en dysfunksjonell oppvekst. Man ser større eller mindre grad av fysisk eller emosjonelt fravær fra nærstående omsorgspersoner – noen ganger i kombinasjon med fysiske overgrep. Altfor ofte har skole, barnevern og psykiatri feilet.

Dette er naturligvis ingen unnskyldning for å begå grov kriminalitet. Men det er et ledd i en komplisert årsakskjede som delvis kan forklare hvorfor den nazistiske ideologien appellerer til dem.

Hos nazistene finner de et fellesskap som deres egne familier og samfunnet ikke tilbyr.

Følelse av å være isolert og malplassert

I bøkene «Den norske skyld» og «Brorskapet» skriver jeg om drapene på Benjamin Hermansen og Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og om angrepet på Al Noor-moske i 2019. Her dokumenteres sammenhengen mellom ulike former for omsorgssvikt og radikalisering grundig.

Ifølge den amerikanske psykologen James Garbarino arrow-outward-link er det emosjonelle bakteppet bak massedrap og soloterror ofte drapsmennenes følelse av å være isolert og malplassert: «De ideologiske ideene løser på en måte problemene deres; de forflyttes over på noe annet.»

Ifølge Garbarino bestemmer kulturen til en viss grad hvem hatet og sinnet forflyttes til. Hvis offentlige personer fremmer ideen om at de du skal skylde på, er immigranter, så blir aggresjonen forflyttet dit, mener han: «Hvem som blir målet, synes å være, i det minste delvis, et sosialt og kulturelt spørsmål.»

Omsorgssvikt som risikofaktor

Selv om høyreekstremister er fanatiske og ensrettede individer, kan de ikke handle uten å være motivert av følelser og en overordnet fortelling om hva som er galt i samfunnet. En slik fortelling vil alltid være en kollasj av samtidens mer eller mindre etablerte fiendebilder og sentimenter.

Ifølge en holdningsundersøkelse (HL-senteret) arrow-outward-link tror så mye som en tredjedel av befolkningen at muslimer ønsker å ta over Europa. Hver femte nordmann ønsker ikke å ha en muslim i sin omgangskrets.

Hva forteller dette egentlig om samfunnet vårt? Jeg tror det forteller en god del om frykt og fordommer.

Om dette ikke er tilstrekkelige forutsetninger for vold, er de i alle fall nødvendige. Slik sett er de siste tiårenes grove, rasistiske vold beretninger om en kultur som har et mørke ved seg som mange av oss enten ikke kan eller ikke vil ta på alvor.

Skal vi lykkes med å bekjempe trusselen fra den militante høyrefløy, må vi hverken være historieløse eller undervurdere omsorgssvikt av barn som risikofaktor for radikalisering.