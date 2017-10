Ikke la barna ta halloween-regien | Owren og Frimand-Anda

Enten du hører til gruppen som elsker eller hater små monstre og hekser som kommer på døren din og spør etter godteri; halloween har tatt sin plass i den norske kulturen og er kommet for å bli.

I fjor kunne vi lese at det blir vanligere med storstilte og foreldreorganiserte halloweenfester, spesielt i deler av Norge med inntektsnivå over gjennomsnittet.

Dette er ikke nødvendigvis negativt, fordi i aktiviteter hvor foreldre er på banen og tar ansvaret for organisering vil det i de fleste miljøer være større sannsynlighet for at det ikke utøves selektert invitasjon, men at alle barna får være med i fellesskapet.

Den gode nyheten er at dette trenger man ikke overklasseinntekt for å få til. Man kommer langt med å være litt bevisst og å ha noen felles kjøreregler.

Felles feiring

Mange barnehager og skoler har dyktige foreldreutvalg og engasjerte foreldregrupper som sammen med de ansatte jobber for at ingen barn skal oppleve å bli utestengt eller ekskludert. Dette kan for eksempel være gjennom avdelingsfødselsdager – hvor alle barna på barnehageavdelingen skal inviteres – eller gjennom klassebursdagsfeiringer hvor man er enig om at alle, eller jentegruppen eller guttegruppe, skal inviteres.

Barna skal ikke få mulighet til å sile ut enkeltpersoner som de ikke vil invitere og som risikerer å være den eneste i klassen som mangler en invitasjon i sekken på vei hjem fra skolen.

Skjult mobbing

Men nettopp her vet vi at halloween, gjennom sitt amerikaniserte og glorete inntog i norsk høstmørke, skaper grobunn for nettopp slike utestengelser og krenkelser av enkelte, rett og slett fordi barna tar regien som et resultat av skeptiske eller likegyldige foreldre som synes halloween er noe sludder. Foreldre som sukker oppgitt over alle gresskarene i butikkene mens de mimrer tilbake til egen barndom og julebukk.

Dette skaper arenaer for skjult mobbing. Det er like vondt å ikke bli bedt på halloweenfest som det er å ikke bli invitert i bursdag.

Ingen barn er født til å mobbe eller utestenge andre; det er ikke en egenskap man har i seg naturlig. Mobbing er et resultat av konteksten skapt rundt, og i, miljøet barna befinner seg i. I en barnegruppe preget av skjevfordeling av makt, der deltagerne kjemper om sine sosiale posisjoner, vil mobbing kunne oppstå som en konsekvens av manglende voksenregi fordi barna alene tillegges ansvaret for å bygge opp og styre sitt eget miljø. Likeså vil mobbing oppstå i et miljø med voksne rollemodeller som tillater utestengelse og krenkende adferd overfor andre.

Vi må jobbe på samme lag

Det er lov å ikke like halloween. Det er lov å glede seg til 1. november når vingummihodeskallene byttes ut med julemarsipan i butikken. Det er lov å idyllisere julebukk og det er lov å være skeptisk til nye tradisjoner. Men det er aldri lov å skape et miljø for barna hvor det er tillatt å utestenge andre. For å få til dette må vi – alle foreldre – jobbe på samme lag:

Bruk FAU og klassekontaktene. Be om at dette tas opp som tema på foreldremøtene. Hvordan arrangeres halloween i vår barnegruppe på en måte som sikrer at ingen blir utestengt? Spør barna, vær nysgjerrig og ikke gi deg før du får svar. Hva er planlagt? Hvem er invitert? Ha lav terskel for å kontakte andre foreldre. Dette er lettere å gjøre om dere har opprettet kontakt på foreldremøtene og snakket om temaet på forhånd.

Og til lærere på småskole- og mellomtrinnet: et par dager før halloween er det lurt å sende ut en felles sms til alle foresatte, eller skrive et lite notat på ukeplanen, hvor dere minner om at å bli utestengt fra fester i forbindelse med halloween er like ubehagelig som å bli utestengt fra bursdager, og at dere forventer at foreldregruppen tar ansvar for å sørge for at ingen i klassen blir holdt utenfor. I mangel på en god, norsk oversettelse: Happy halloween til både barn og foreldre i hele Norge.

Lag trygg halloween feiring for barn mellom 5–11 år

Dato: Halloween feires én dag i året, 31. oktober. I år faller det på en tirsdag. Vi feirer ikke halloween hverken helgen før eller helgen etter.

Påkledningsfest: Gå sammen med andre foreldre om å arrangere eller legge til rette for samlinger for barna hvor de kan sminke seg og ta på kostymer før man går knask eller knep, sørg for at det ikke er noen som står igjen uten invitasjon. Husk at de man vegrer seg for å invitere hjem ofte er de som trenger det mest.

Kostymer: Alle har ikke økonomisk mulighet for å investere i dyre utkledningsklær. Kan dere samle sammen kostymer som barna kan velge fra? Hva med pysj-halloweenfest? De fleste av de minste barna har en eller annen superhelt- eller prinsessepysj som kan brukes som kostyme. Ellers gjør ansiktsmalingen mye. Svarte klær og maling i ansiktet er mer enn godt nok.

Barn elsker når også foreldre kler seg ut! Tør du utfordre deg selv i år?

Servering: Enkel fingermat, pølser eller popcorn, eller bare noe å drikke (de får i seg nok sukker senere).

Knask eller knep: Vær sammen med barna når dere går ut. Om dere er en stor gruppe, kan dere dele dere opp og fordele voksenansvaret på hver gruppe. Du kan gjerne holde deg i bakgrunnen, men hold barna under oppsyn. Det er en spesielt god trygghet for barn som tidligere har opplevd utestengelse og mobbing å kjenne at i denne gruppen er det en tydelig voksen som passer på oss. Og så er det veldig koselig for både barn og voksne å gjøre noe sammen.

Avslutning: Ta barna med tilbake til startstedet for en kort, men hyggelig avslutning på kvelden. Noen barn synes det er morsomt å bytte godteri, noen vil spare, andre vil spise. Snakk om hva som var det beste med kvelden. Sørg for at alle får eiendelene med seg hjem når de går, og si takk for en hyggelig kveld sammen.

Skikk og bruk:

• Ikke ring på der utelyset er skrudd av.

• Lær barna å vise respekt for dem som ikke gir ut godteri. Det er aldri lov å vandalisere eiendom eller å si stygge ting til de som ikke feirer halloween. • Vent med å spise godteriet til man er ferdig med å gå knask eller knep.

• Uansett hva man får når man ringer på, om det er godteri, rosiner eller epler, så skal man si tusen takk og ha det bra når man går.

• Til deg som ikke liker halloween: Det er helt greit! Men vær snill og grei mot de små spøkelsene og monstrene du støter på i løpet av kvelden. Gå foran som et godt eksempel og vis at man kan være uenige og samtidig ha respekt for hverandre.

