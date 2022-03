Selv uten et kupp ser dette ut som begynnelsen på slutten for Putin

Iver B. Neumann Direktør, Fridtjof Nansens Institutt

Det som skaper folkelige oppstander er ikke til stede i dagens Russland, skriver kronikkforfatteren.

Putin har malt seg inn i et hjørne som han vanskelig kan komme seg ut av.

Den sene militære fremgangen i Ukraina, brutaliteten i krigføringen og effekten av Vestens økonomiske sanksjoner fører til spekulasjon om folkelig oppstand, palassrevolusjon, militærkupp og så videre.

Hvor trygt sitter Putin?

Folkelig oppstand? Neppe nå.

Folkelige oppstander kommer som følge av nød og/eller revolusjon. Oppstanden i 1905, som viste seg å bli begynnelsen på slutten for det russiske tsar-regimet, begynte i en brødkø.

Oktoberrevolusjonen i 1917 ble en revolusjon fordi det forelå et alternativ for hvordan staten skulle brukes.

Noe lignende skjer neppe nå. Fra 2012 av har Putin og hans regime støttet seg på arbeiderklassen i byene og landsbygda.

Plakater av Vladimir Lenin (til venstre) og Josef Stalin da kommunistpartiet markerte at det var 100 år siden revolusjonen i 1917.

Begge grupper har det materielt dårlig, men er super-patriotiske. De likte krigene mot tsjetsjenerne, de liker Russlands politikk i Syria, og de later så langt ikke til å stusse over at Putin nå bruker de samme metoder mot det angivelige broderfolket i vest. Jo mindre utdannet, jo eldre og jo mer landsens man er, jo sterkere støtter man Putin og hans krig.

Disse gruppene har lav levestandard, som regimet ikke trenger veldig store ressurser for å opprettholde. Det er borgerskapet i byene, som allerede er skeptiske til Putin, som vil lide under sanksjonene.

At dette er den eneste gruppen som kan bygge en kunnskapsøkonomi, betyr at krigføringen og isolasjonen fra Vesten er et kjempeproblem for Russland på lang sikt, men slikt velter ikke regimer.

Det finnes ikke noe klart alternativt program til Putins religiøse turbonasjonalisme i dagens Russland, og det som finnes, kommer ikke til orde.

Putin-regimet brukte det siste året før angrepskrigen startet, på å fjerne den eneste fremstående opposisjonspolitikeren i landet, Aleksandr Navalnyj, og hans organisasjon. Den generelle undertrykkelsen og sosiale kontrollen ble hardere. Etter at krigen brøt ut, har dette nådd nye dybder. Resultatet er at de sosiale driverne og de kanaliserende kreftene som skaper folkelige oppstander, ikke er til stede i dagens Russland.

Palassrevolusjon? Neppe.

Mangt et regime har falt som følge av misnøye ved hoffet. Kan det tenkes at en gruppe av dem nær Putin slår seg sammen for å fjerne ham?

Etter 22 år ved makten, skylder så godt som alle disse menneskene Putin personlig sine stillinger og sine formuer. De fleste er menn på Putins alder, med mye å tape og lite å vinne.

De pengesterke oligarkene har ikke noen selvstendig maktbasis i samfunnet, slik økonomiske nøkkelaktører har det i Vesten. Lederne av statsapparatene er valgt på grunn av sin lojalitet, ikke sin dyktighet. I kretsen omkring Putin er det dermed neppe noen som vil se seg tjent med et kupp.

De væpnede styrker? Ingen tegn til uro.

I en rekke land, både i Latin-Amerika og annet steds, følges folkelig uro og/eller dårlig krigslykke gjerne av militærkupp. Så ikke i Russland.

Det er to århundrer siden sist russiske offiserer forsøkte seg, og de mislyktes grundig. Selv ikke da Stalin renset ut store deler av toppoffiserene på 1930-tallet, førte det til noe kuppforsøk.

Det at ting ikke har skjedd før, betyr selvfølgelig ikke at de ikke kan skje nå.

Man kunne kanskje tenke seg at det dårlige utstyret hæren fikk til krigføringen i Ukraina, den dårlige planleggingen og særlig den utstrakte (og ifølge russiske konstitusjonen ulovlige) bruken av vernepliktige kunne ha redet grunnen for et militærkupp.

Likevel er det, i alle fall for oss som støtter oss på åpent tilgjengelige kilder, ingen tegn til uro hverken i de væpnede styrker eller i den 360.000 mann sterke paramilitære garden.

Etterretningstjenestene? Ting kan skje.

Det stedet der man er best underrettet om verden i sin alminnelighet, om hvor dårlig krigen går og om hvor ødeleggende sanksjonene vil være for å bygge en ordentlig russisk økonomi, er hverken i offentligheten, i kretsen omkring Putin eller i de væpnede styrker. Det er i etterretningsorganisasjonene.

Da Sovjetunionen falt sammen på begynnelsen av 1990-tallet, var det etterretningsorganisasjonene som var mest intakte, og som bar staten. Det er ingen tilfeldighet at Putin selv har sin bakgrunn i KGB, som var den statsorganisasjonen som satt mest sentralt plassert gjennom hele 1990-tallet.

I etterretningstjenestene kan man nå om dagen umulig være spesielt fornøyd med Putins politikk. Om angrepskrigen ble startet uten deres medvirkning, har de god grunn til å være forbannet.

Ditto dersom etterretning som viste at dette ville bli vanskelig, ble føyset til side av Putins indre krets eller av Putin selv. Om etterretningen som ble fremlagt, var for dårlig, vil etterretningen neppe ta selvkritikk, men snarere legge skylden på for små bevilgninger og for dårlige arbeidsvilkår.

Uansett hva som faktisk skjedde det siste året, vil altså etterretningstjenestene ha gode grunner til å sette spørsmålstegn ved Putins dømmekraft.

Toppene i etterretningen skylder Putin sine karrierer, formuer og stillinger, og de vil dermed neppe foreta seg noe. Om yngre etterretningsoffiserer skulle bestemme seg for å ta affære, og særlig om de får med seg en eller to eldre og sentralt plasserte, vil imidlertid ting kunne skje.

For hver uke med ineffektiv krigføring som går, øker sjansene for at noe slikt vil skje.

Slitasje

Vi må imidlertid regne med at Putin, som selv er etterretningsoffiser, også vil vite dette. Det ryktes allerede at utrenskningene i efteretningen er i gang, hvilket må kunne tenkes å ha en del med dette å gjøre.

Om Putin, på riktig eller feilaktig grunnlag, får det for seg at et kupp er under oppseiling, vil han få enda dårligere tid enn han allerede har. Resultatet vil lett kunne bli enda mer brutal krigføring i Ukraina og enda mer håndfast undertrykkelse i Russland.

Problemet for Putin og hans regime er imidlertid at enda mer brutalitet vil skape enda mer slitasje i forhold til befolkningen, uro i den indre krets, misnøye i de væpnede styrker og enda mer skepsis i etterretningsorganisasjonene.

Etter som krigen trekker ut, vil derfor de riktignok nå ganske små mulighetene for at Putins regime står for fall, øke.

Putin har malt seg inn i et hjørne som han vanskelig kan komme seg ut av. Dersom han fortsetter krigføringen i Ukraina, vil slitasjen bare bli større og større.

Dersom han nøyer seg med å besette Donbas og landbroen mellom Donbas og Krim, og får en konsesjon fra Ukraina om at landet vil holde seg nøytralt, vil han likevel få store problemer med å lette på undertrykkelsen hjemme og få økonomien på fote igjen.

Selv uten et kupp ser dette derfor ut som begynnelse på slutten for Putin-regimet.