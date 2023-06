Er Putin fortsatt Russlands sterke mann?

Mye tyder på at Putin i de kommende månedene vil prøve å vise at han fortsatt er sterk. Det må han gjøre for å forbli leder, skriver Pål Røren.

Deler av støtten til Putin kom først etter at opprøret var avverget. Det forteller noe viktig.

28.06.2023 19:30

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Både i medier og i sosiale medier hevdes det at Vladimir Putin kom styrket ut av helgens opprør. Tilhengerne av en slik analyse vil si at det mulige kuppforsøket ligner det som skjedde i 2016 mot president Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia.

Da slo Erdogan brutalt ned på kuppmakerne. Og i etterkant konsoliderte den tyrkiske presidenten makten i landet. På samme måte ble kuppmakerne fra Wagner-gruppen stoppet før de nådde Moskva. Lederen av kuppet, Jevgenij Prigozjin, ble stoppet og sendt i eksil i Minsk. 1–0 til Putin.

Men der stopper også likhetstrekkene. I Tyrkia viste tusenvis av demonstranter sin støtte til Erdogan under kuppforsøket i 2016. Nærmest ingen gjorde det samme under det som fremsto som et mulig kuppforsøk i Russland.

Folk i storbyen Rostov holdt seg stort sett innendørs. Og videoer på meldingstjenesten Telegram viser at Prigozjin og bandittene hans fikk applaus, klapp og klem av noen av byens innbyggere. Delvis av beundring, delvis av frykt.

Brutale vinnere

Helgens opprør ligner derimot mer på 20. juli-attentatet mot Hitler i 1944 og august-kuppet i 1991 mot Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov. Begge forsøkene mislyktes, og både Hitler og Gorbatsjov ble riktignok sittende ved makten. Men det er et faktum at begge kuppforsøkene svekket de sittende regimene i Berlin og Moskva.

De var begge symptomer på vaklende regimer. Hverken Gorbatsjov eller Hitler satt ved makten ett år etter kuppforsøkene.

Hverken Gorbatsjov eller Hitler satt ved makten ett år etter kuppforsøkene

Grunnen til at Prigozjin fikk fritt leide til utkanten av Moskva uten motstand fra politi, militær eller befolkning, er ikke at han eller hans leiehær representerer noe annet enn Putin. Som Putin er både Prigozjin og Wagner brutale, voldelige, kyniske og autoritære. Men Prigozjin og hans hær representerer kanskje det eneste som har fungert sånn passe siden Putin eskalerte krigen i Ukraina i fjor.

Seierherrer vinner status og legitimitet i Russland. Sånn var det også da Putin annekterte Krym i 2014. Befolkningen var strålende fornøyd, og Putin svevde høyt på meningsmålingene. Men det er langt fra Krym til Kyiv. Etter at Putin satte inn regulære styrker i Ukraina i februar 2022 har Russland stort sett bare tapt.

Isolert sett hadde derimot Wagner og Prigozjin noe suksess på kampfronten. Sånt gir status og prestisje. Russland må, ifølge mange russere, ledes av en sterk mann. Og Prigozjins autoritære stil kombinert med hans mange utblåsninger mot den russiske forsvarsledelsen gjør at han blir sett på som sterk. I hvert fall sammenlignet med Putin.

Amnesti som straff

Under det som fremsto som et mulig kuppforsøk, fikk Putin støtteerklæringer på meldingstjenesten Telegram og i lokale nyhetskanaler fra ymse ledere fra Russlands delstater, distrikter og provinser. Også den ortodokse kirken gikk ut med støtte til presidenten. «Vi støtter Putin», sa de.

Men hvis Putins makt virkelig var ubestridt, ville det ikke vært nødvendig å si noe. I tillegg er det også avslørende at deler av disse erklæringene først kom etter at det var klart at Prigozjin hadde sagt ja til å reise til Minsk. Hvis Putin hadde hatt et minimum av støtte i det politiske og religiøse landskapet, ville lederne valgt side før utfallet var klart.

Sannheten er at Putin ikke er så sterk som han en gang var

Sannheten er at Putin ikke er så sterk som han en gang var. Til tross for at han prøver å vise at han fortsatt er nettopp det. Under lørdagens opprør gikk Putin hardt ut mot Prigozjin og hans leiehær. «De som bevisst har forrådt fedrelandet», sa en tydelig sint Putin, «vil møte en unngåelig straff».

I talen etter at opprøret var avverget, gikk Putin igjen tilsynelatende hardt ut mot dem som hadde forrådt Russland til fordel for «naziregimet i Kyiv» og «deres vestlige støttespillere». Men i samme tale, og nærmest i samme åndedrag, hedret Putin også Wagner-gruppens patriotisme og heltemot i krigen mot Ukraina.

Den «uunngåelige straffen» ble også utvannet: Forræderne fikk valget om å bli en del av det russiske militæret, dra hjem til sine familier eller reise med Prigozjin til Belarus.

Putins neste trekk

Russlands innbyggere heier altså forsiktig frem blodtørstige leiesoldater. Militæret og politiet lar de mulige kuppmakerne kjøre til utkanten av Moskva. Belarus’ diktator må drive telefondiplomati basert på gammelt vennskap med Prigozjin for å stoppe opprørerne. Og som straff gir Putin dem amnesti. Dette viser ikke mye styrke.

Putin har nå også et valg mellom to onder. Han har sannsynligvis lovet Prigozjin å kvitte seg med forsvarssjef Gerimasov og forsvarsminister Shoigu for å stoppe opprøret. Hvis han gjør det, gir han etter for en annen sterk mann, Prigozjin, og gjør med det seg selv enda svakere. Hvis han ikke sparker forsvarsledelsen, risikerer han mer misnøye og i verste fall et nytt mulig kuppforsøk.

Mye tyder derfor på at Putin i de kommende månedene kommer til å prøve å vise at han fortsatt er sterk. Gjerne i Ukraina, men også i Belarus og Russland. Det må han gjøre for å forbli leder.

Nå er det ikke bare Russlands stormaktsstatus som står på spill, men også Putins egen prestisje. Dette kan bli mer blodig.