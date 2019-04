Nylig ble den internasjonale ateistdagen feiret for første gang. Etter tusener av år med menneskeskapte guder, dogmer, helligdager, ritualer, straff og undertrykkelser har vi endelig fått vår egen merkedag. Denne dagen er for ateistene. De frie menneskene. De gudløse!

Ytringsfriheten er under hardt press, og aktivister her i Vesten som er kritiske til islam, blir utsatt for hat, beskyldninger og no-platforming-kampanjer. Likevel er vi heldige fordi vi fortsatt har den verdifulle friheten til å være åpne om vår manglende tro på Gud. Millioner av mennesker i den muslimske verden har ennå ikke denne friheten.

Mange blir fortsatt drept

Vi ateister kan stå frem på grunn av dem som har tatt kampen mot religion og dogmer før oss. Vi vet at mange frafalne er blitt drept opp igjennom historien, men vi må ikke glemme de som fortsatt blir drept.

Å avvise Allah er blasfemi. Apostasi og blasfemi knyttes sammen i islam. Driver du med blasfemi, blir du også frafallen (apostate). Derfor kan det å være en eks-muslim, ateist og aktivist være en farlig kombinasjon – uansett hvor man befinner seg i verden.

I 13 muslimske land kan frafall fra islam straffes med døden, i beste fall bøter og fengsling. I mange tilfeller har en rasende mobb tatt livet av den «farlige» ateisten før vedkommende har rukket å møte i retten.

Her er noen eksempel fra noen av de såkalte mest sekulære muslimske land: For to uker siden ble en 22 år gammel mann i Malaysia dømt til ti år i fengsel for å fornærme islam og profet Muhammad på Facebook.

For ikke veldig lenge siden fikk en Twitter-bruker ti måneders fengselsstraff i Tyrkia fordi han publiserte et tusen år gammelt blasfemisk dikt.

En annen Twitter-bruker som hadde brukernavnet «Allah», er blitt dømt til 15 måneders fengsel i Tyrkia.

Våre venner Abdul Waheed og Rana Nauman har vært fengslet siden mars 2017 i Pakistan på grunn av blasfemi på Facebook.

Myter og røverhistorier

Mange ateister, spesielt i det muslimske miljøet, opplever å bli utstøtt, forfulgt eller diskriminert av egen familie og samfunnet på grunn av deres manglende tro på en overtro. Også mange politikere må lyve om religiøse forhold for å unngå politisk selvmord.

Jeg mener det er urovekkende at over tusen år gamle tekster fortsatt opprettholder stor makt over mange mennesker og samfunn, hvorpå mange individer har havnet i status quo. Det er uheldig både for den kulturelle og humanistiske utviklingen.

La oss si det som det er: Mange baserer livsgrunnlaget sitt på myter og gamle røverhistorier. Det har ikke mye å si om historiene er fortalt av en analfabetisk gjeter i ørkenen eller en jomfrufødt møbelsnekker, eller rett og slett en brennende busk – poenget er at man lar seg styre av historier skrevet ned før man visste at pingviner fantes.

Frykter demonisering

I land hvor man ikke kan fengsle, drepe eller bøtelegge ateister, har man funnet nye, effektive måter for å stoppe kritikken – man demoniserer ateistene.

Ateistene har gjennomført mange tøffe tak opp igjennom historien. Vi skal ikke mer enn 100 år tilbake i tid før man til og med kunne blitt beskyldt for å spise spedbarn, eller i litt nyere tid hvor Monty Python ble kalt for blasfemi. Tenk å synge motiverende sanger når man henger spikret til et kors – du store verden! Jeg kjenner mange ateister som unngår å kalle seg for ateist nettopp på grunn av denne type demonisering, spesielt fra de religiøse. Jeg som er eks-muslim og ateist, kjenner meg også igjen i dette.

Jeg føler at det er veldig krevende å debattere islam og gjøre opplysningsarbeid her i Vesten. Alt handler om hvordan islam-debatten stoppes før den har begynt. Det finnes ikke islam-debatt i Norge. Enhver debatt blir forsøkt kneblet gjennom beskyldninger om islamofobi, muslimhat, rasiststemplinger, høyre- og venstrepolitikk, no-platforming og personangrep.

Beskyldes for rasisme

Jeg kan si litt av det jeg blir møtt med på våre seminarer, i diskusjoner på sosiale medier og i meldinger. Jeg blir bedt om ikke å nevne koranen eller hadithene, og for all del må jeg ikke nevne noen av de negative versene, for da sprer jeg hat og rasisme – selv om jeg benytter sitater ordrett fra skriftene. Hvis jeg mot formodning skulle nevne noen av koranversene, må jeg for all del huske å være balansert ved også å nevne bibelvers, korstog og kolonitiden – den vestlige kolonitiden vel å merke.

Det som er mest sårende for meg, er at mange vestlige ateister, spesielt på venstresiden, driver samme kampanje som de religiøse uten å skamme seg. Ateisten som er så stolt av opplysningstiden og idealene her i Vesten, beskylder meg for å hate mennesker når jeg kritiserer islam, bare fordi jeg ikke passer inn i deres politiske ståsted. Jeg hater ikke muslimer, det faller på sin egen urimelighet da hele min tyrkiske familie er muslimsk.

Vi trenger din hjelp

Det finnes tusenvis av ateistiske, vestlige internettsider, og jeg har aldri sett noen av disse vise noe positivt om kristendommen og kristne. Men det forventes at Ex-Muslims Of Norway skal være «nyanserte» og vise frem positive sider av muslimer og islam, selv når de vet at islam ikke har vært igjennom hverken den religionskritikken eller opplysningstiden som man har gått gjennom her i Vesten. Islam er en religion som får eksistere fritt på grunn av dens frykt, tabuer og strenge blasfemilover. Islam trenger kritikk og utfordring, ikke beskyttelse mot kritikk.

Det er på tide å legge vekk ditt politiske standpunkt og hjelpe oss som har forlatt Islam, med å videreføre kreftene i det fredelige opplysningsarbeidet som pågår. Eks-muslimer hever stemmen verden rundt, men vi trenger hjelp. Vi vet at noen religiøse vil bli sinte på oss, noen vil føle seg krenket, noen vil skamme seg, og noen vil påstå at også Mohammed blir krenket. Mannen som døde for 1400 år siden.

Ideer og dogmer trenger ikke beskyttelse, det er menneskene som trenger dette.

Bruk sunn fornuft!

Ateisme handler om individets rett til å leve frivillig uten en gud og retten til å si sin mening om religioner uten at dette skal få alvorlige konsekvenser. Det handler om ytringsfrihet.

I tillegg vil dette med å kritisere, latterliggjøre og utfordre dogmer bidra til å frigjøre flere medmennesker fra indoktrinerte dogmer. Det handler om humanismen.

Ateisme handler om tenkning, vitenskap og kunnskap. Det handler om kritisk tenkning.

Ateisme handler om likestilling, å frigjøre kvinner og å gi samme rettigheter og anerkjennelse til alle mennesker.

Det handler om å skille religionen fra både staten og offentligheten. Troen må bli en privatsak – det handler om sekularismen.

Jeg mener at ateisme handler om å bruke sunn fornuft!

