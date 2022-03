Norges strategi har vært å avskrekke og berolige Russland. Må vi tenke annerledes nå?

Ingeborg Nortvedt Bjur Doktorgradsstipendiat, Institutt for forsvarsstudier

Nå nettopp

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) avbildet i mars i år, under en markering av at de første overvåkingsflyene P-8A Poseidon kom til Evenes militære flyplass.

Det er ikke et mål i seg selv å stryke den russiske bjørnen med hårene. Målet er at bjørnen ikke skal få behov for å røre på seg – og bli liggende.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norsk sikkerhetspolitikk har til hensikt å avverge krig. Strategien vi har benyttet overfor stormaktsnaboen i øst, er å kombinere virkemidlene avskrekking og beroligelse.

Vi vil vise oss så sterke at Russland avstår fra å angripe, av frykt for at det vil koste mer enn det smaker. Men vi forsøker også å få russerne til å være trygge på at vi ikke går til krig først, så de ikke skal ønske å komme oss i forkjøpet.

Før Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina, ble norske myndigheter kritisert for å drive for avskrekkende politikk overfor naboen i øst.

Amerikanske bombefly, atomdrevne ubåter og den militære tilleggsavtalen med USA ble alle trukket frem som eksempler på at Norge nå var i ferd med å legge for mye vekt på å vise oss sterke, på bekostning av beroligelse.

Så kom krigen, og diskusjonen kan ha blitt snudd på hodet.

Skal vi fortsatt avskrekke og berolige?

Kristin Ven Bruusgaard, postdoktor ved Universitetet i Oslo og nestleder av Forsvarskommisjonen, reiser i Dagens Næringsliv spørsmålet om Norge i det hele tatt bør fortsette å berolige et ekspansjonistisk Russland.

Hun konkluderer ikke, men mener diskusjonen om hvordan Ukraina bør påvirke norsk russlandspolitikk, bør starte nå.

Det er klokt. Samtidig bør vi også i en tid preget av høy spenning, frykt og usikkerhet ta oss tid til en nyansert diskusjon. For en forståelig refleks i møte med en nabo som driver uprovosert angrepskrig, er å gripe til alt som måtte gjøre oss sterkere.

Men om vi problematiserer noen ofte forenklede fremstillinger av hva avskrekking og beroligelse dreier seg om, kan vi kanskje avdekke at kombinasjonen av de to ikke er en utdatert strategi likevel.

«Avskrekking og beroligelse» er én strategi

I diskusjonen om avskrekking og beroligelse blir disse to ofte fremstilt som to kategorier av ting vi gjør, enten like mye, parallelt eller i en form for balanse.

At avskrekking og beroligelse blir forstått som forskjellige typer av tiltak, speiles for eksempel i måten det er blitt vanlig å omtale Norges sikkerpolitiske beslutninger i 1949 på: Signeringen av Atlanterhavspakten og det å tre inn i en forsvarsallianse omtales som avskrekking. Forsikringen om at det ikke var aktuelt med allierte baser på norsk territorium i fredstid, omtales som beroligelse.

Men dette kan like gjerne forstås som én helhetlig strategi. Som en spesiell måte å være Nato-medlem på.

Avskrekking og beroligelse er virkemidler. Det er måten vi kombinerer dem på, i møte med omgivelsene, som er strategien.

Hva som er hva, avhenger av kontekst

Å betrakte det slik åpner for å stille andre spørsmål enn hvorvidt vi skal avskrekke eller berolige mer, også i dagens situasjon: Er måten vi er Nato-medlem på den mest hensiktsmessige? Hvilke måter kan vi ruste opp på som virker minst mulig truende?

Begrepene er analytiske merkelapper som vi har en tendens til å klistre på det ene eller det andre. Men det er ikke nødvendigvis slik at noen tiltak alltid er avskrekking mens andre er beroligelse i seg selv.

Hvordan tiltak blir brukt – og eventuelt virker – er helt avhengig av kontekst.

Ofte er det også umulig å si nøyaktig hva som er avskrekking og hva som er beroligelse i et politisk eller militært tiltak. Det kan inneholde begge deler.

Dette er en avgjørende innsikt også i dagens endrede situasjon.

Det er ikke sikkert vi nødvendigvis lar være å berolige bare fordi vi kutter ut ting som vanligvis har vært omtalt som det. Og utnytter vi egentlig potensialet i beroligelse bare fordi vi opprettholder tiltak som man tidligere har omtalt som det?

Målet er ikke å være godhjertet

Det er blitt vanlig å knytte beroligelse til tiltak for samarbeid og godt naboskap. Derfor kan man bli forledet til å tro at målet med beroligelse først og fremst er å være godhjertet overfor vår russiske nabo.

Beroligelse er blitt brukt om tiltak for å holde alliansen på armlengdes avstand, men også om Norges samarbeid østover: alt fra folk-til-folk, fiskerisamarbeid og mekanismer for krisehåndtering, som direktelinje mellom vårt militære hovedkvarter og den russiske Nordflåten.

Det kan være nyttig å forstå disse ulike tiltakene noe mer adskilt, heller enn å sause det sammen til en ensartet kategori.

Et sentralt poeng er uansett at tiltak som er omtalt som beroligelse, også kan være noe gjør vi for å få innsikt i hva Russland holder på med. Eller sørge for at det vi gjør, ikke blir misforstått og eskalerer til konflikt.

Det er ikke et mål i seg selv å stryke den russiske bjørnen med hårene. Målet er at bjørnen ikke skal få behov for å røre på seg – og bli liggende. Det øker vår sikkerhet.

Må tilpasse politikken

For Norge har det altså ikke vært noen motsetning mellom å arbeide langs flere spor for å unngå at konflikt oppstår og samtidig arbeide for å være mest mulig sikker på å få hjelpen vi trenger hvis bjørnen likevel skulle angripe.

Det å fortsette som før – å kombinere avskrekking og beroligelse – må ikke forveksles med et spørsmål om å være tøff eller ettergivende i sanksjonene og håndteringen av Russlands brutale invasjon av Ukraina. Det betyr heller ikke at ingenting skal gjøres i forsvarspolitikken.

På lang sikt innebærer en videreføring av norsk strategisk tankegang tvert imot å foreta kontinuerlig tilpasning av praktisk politikk til rådende omgivelser.

At det vil være spekket av flere typer dilemmaer, er det ingen tvil om. Vil russiske myndigheter se spøkelser på høylys dag uansett hvor rasjonelle vi forsøker å være? Hvem vet. Selv våre skarpeste russlandsanalytikere er usikre på hva slags regime vi står overfor.

Men kanskje er ikke spørsmålet hvorvidt vi bør slutte å berolige Russland. Kanskje dreier det seg heller om å finne tilbake til og tydeliggjøre hva slags strategi avskrekking og beroligelse egentlig er.

På den måten kan vi tilpasse og utnytte alle virkemidlene vi har for å øke egen sikkerhet – også i møte med en ny tid.