Hogne Hongset Styremedlem, Industriaksjonen og rådgiver, Motvind Norge

Direktør i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Ole Erik Almlid snakket under årskonferansen varmt om vindkraft.

NHO krever utbygging av vindkraft. Det vil true både naturen og næringslivet.

På Næringslivets hovedorganisasjons (NHO) årskonferanse 12. mai lanserte direktør Ole Erik Almlid rask bygging av mer vindkraft på land som viktig for å løse strømpriskrisen. Men flere vindkraftverk vil bare utløse en ny bølge rasering av det vi har igjen av urørt natur. Det vil ikke gi oss lavere strømpriser!

Noen dager før Russland invaderte Ukraina 24. februar, skrev redaktør i Avisenes Nyhetsbyrå Kjell Werner en kommentar til strømpriskrisen i nettavisen Fri Fagbevegelse. Den dagen kommentaren ble offentliggjort, var strømprisen rundt 3,5 ganger så høy som snittprisen de siste ti årene. Werners forklaring var enkel: « ... vinterens strømsjokk har vist oss hvor viktig det er at Norge blir mer selvforsynt av strøm.»

En mer kunnskapsløs kommentar er vanskelig å tenke seg. I 2021, samtidig som strømprisene eksploderte, eksporterte vi 17,4 TWh. Det meste i andre halvår, da strømprisen for alvor gikk «sky high». Da Werner skrev sin kommentar, hadde vi allerede på seks uker nettoeksportert nye 1,4 TWh. Hittil i år har eksporten økt til over 4 TWh, omtrent som Bergen bys forbruk.

Statnett tjener stort på kablene

Vi er og har vært mer enn selvforsynt med strøm i over ti år. Strømprissjokket skyldes derfor ikke mangel på strøm, men at Statnett har bygd kabler til høyprisområdene Tyskland og England. Det er kabler vi ikke trenger for å ha strøm nok. Men Statnett opererer i dag som en ren kommersiell aktør, en slags stat i staten, og tjener stort på disse kablene. Konsekvensen av dem er dessverre i ferd med å bli katastrofal for både husholdninger og næringsliv.

At en kommentator i mediene viser at han ikke skjønner hva som foregår, er ikke noe stort problem. Det er langt verre at NHO-sjefen heller ikke ser ut til å skjønne det. Eller ikke vil se det. Hva som er verst, kan diskuteres. På årskonferansen krevde Almlid altså bygging av mer vindkraft på land. Til mediene uttalte han i den forbindelse dette: «Vi må tørre mer i Norge. Og vi må tåle mer om vi skal unngå en energikrise med veldig høye priser for husholdninger og industri.»

Bløff eller kunnskapsmangel?

Til mediene hevdet Almlid også, med referanse til en rapport fra Statnett, at vi vil få underskudd på strøm fra 2026. Dette er enten ren bløff eller mangel på kunnskap om hva Statnett har sagt om tiden etter 2026.

Det er riktig at Statnett i sin kortsiktige analyse av perioden 2021–2026 antar at kraftoverskuddet blir redusert til 3 TWh i 2026. Men Statnetts langsiktige analyse sier at deretter vil kraftoverskuddet stige jevnt, slik at det i 2050 vil være på 9 TWh, uten en eneste ny vindturbin i norsk natur. 9 TWh tilsvarer forbruket i Oslo by.

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) langsiktige markedsanalyse ble sist oppdatert i oktober 2021. Analysen gir omtrent samme overskudd i årene som kommer, som Statnetts analyser, også her uten mer vindkraft på land.

Både Statnett og NVE har store volumer strøm til ny industri og transportformål inne i sine analyser. Økt forbruk fremover blir ifølge Statnett og NVE dekket opp av oppgradert vannkraft, solenergi, energieffektivisering og noe havvind fra omtrent 2030 av. Spesielt solkraft er trolig kraftig underestimert av både Statnett og NVE. NVE sier selv at tallene for både oppgradering av vannkraft og energieffektivisering er lavt anslått, og at de kan økes betydelig hvis incitamentene økes.

Hva er Almlids agenda?

Når Almlid hevder at vi vil få underskudd på strøm om få år, er det altså stikk i strid med de langsiktige markedsanalysene fra både NVE og Statnett.

Så hva er Almlids agenda? Er han advokat for vindkraftbransjen? Han kan umulig tro at økt strømoverskudd i Norge vil få strømprisene ned til det som har utgjort det norske konkurransefortrinnet i over 100 år: lavere strømpriser enn i de landene vi konkurrerer med! Det kan umulig ha unngått NHOs oppmerksomhet at strømprisene i Sør-Norge nå settes utenfor landets grenser.

Skal vi komme tilbake til en situasjon der norske strømpriser blir et reelt konkurransefortrinn, må elefanten i rommet ut i solen: tilknytningen til EUs energiunion.

Der er målet nettopp det vi nå ser utvikle seg: full utligning av strømprisene i alle land. Det betyr adjø til den historiske konkurransefordelen Norge har hatt. Skal vi få tilbake den fordelen, må vi ut av EUs energiunion. Så enkelt – og så vanskelig. For dette utfordrer EØS-avtalen. Den anses av mange som hellig, fordi den gir oss enkel adgang til EUs marked.

En mygg i Europa

Kan løsningen være å ta energi ut av EØS-avtalen? Avtalen beholdes for øvrig, og dermed markedsadgangen.

Eventuelt kan vi ta ut strøm, mens olje og gass reguleres i EUs energimarked som nå?

Landbruk og fiskeri er regulert i egne avtaler mellom EU og Norge. Det kan utvides til også å omfatte elektrisk kraft. Norge er en stormakt på energi, i form av vår eksport av olje og gass. Som eksportør av strøm er vi en mygg i Europa.

Vi har ingen kraftkrise i Norge, og det får vi heller ikke i årene som kommer. Det vi har, er en helt unødvendig strømpriskrise, og den er skapt av Statnett. Den kan vi komme oss ut av – hvis det er politisk vilje til det hos myndighetene.