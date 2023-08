Høyesterett mot Netanyahu

Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å innføre et illiberalt demokrati, skriver Hans Petter Graver.

Motstanderne frykter at religionen vil få et enda sterkere grep over folks hverdag.

Domstolen er den svakeste av de tre statsmaktene, den har hverken penger eller sverd, skrev Alexander Hamilton før den amerikanske revolusjonen.

Så lenge regjeringen og domstolene spiller på lag, har domstolene stor makt. Deres dommer utløser både statens tvangsmakt og bevilgninger. Men når det kommer til konfrontasjon, har domstolene lite annet enn sin autoritet å stille opp med.

En slik konfrontasjon ligger det an til nå i Israel, etter at Høyesterett har bestemt at den vil prøve lovligheten av lovvedtaket om å frata domstolene myndigheten til å kontrollere om myndighetene misbruker sin myndighet. Vil statsminister Benjamin Netanyahu og hans koalisjonspartnere bøye seg for en avgjørelse som går dem imot?

Fullstendig ubalansert

Loven, som flertallet i Knesset (parlamentet) vedtok mens opposisjonen boikottet avstemningen, fratar Høyesterett muligheten til å sette til side et vedtak fra myndighetene hvis det er grovt urimelig. Prøvingen av grovt urimelige vedtak (manifest unreasonable) gir domstolen mulighet til å sette til side en avgjørelse der avveiningen av hensyn har vært fullstendig ubalansert. Hos oss tilsvarer det den såkalte læren om myndighetsmisbruk. Dette er ikke en mulighet som Israels høyesterett har brukt ofte. Den er særlig aktuell ved korrupsjon, misbruk av offentlige midler og usaklige ansettelser og oppsigelser i offentlige stillinger.

Loven ble vedtatt mot store protester og omfattende offentlige demonstrasjoner. Loven er ledd i det Netanyahu sier er en «nødvendig reform» av rettsvesenet.

I januar fremmet regjeringen en pakke av lovforslag. Dette inkluderte regler som skulle sikre det politiske flertallet kontroll over hvem som utnevnes til dommere, forbud mot at domstolene setter til side såkalt «grunnleggende lover», adgang for Knesset til ved simpelt flertall å gjeninnføre lover som domstolen har satt til side som grunnlovsstridige, og politisering av stillingene som juridiske embetsmenn i departementene.

Skal svekke domstolene

Endringene er ledd i en plan som skal svekke domstolene som kontrollinstans og overføre makt til regjeringen. Presidenten i Israels høyesterett, Esther Hayut, gikk umiddelbart skarpt ut mot forslagene og sa at hvis de ble vedtatt, ville det innebære et fatalt slag mot landets demokratiske identitet. Hun mente at forslagene ville undergrave domstolenes uavhengighet og gi Knesset en åpen fullmakt til å vedta lover med ethvert innhold, selv i strid med grunnleggende individuelle rettigheter, uten mulighet for domstolsprøving.

Titusener tok til gatene i demonstrasjoner mot forslagene, og Netanyahu trakk dem tilbake midlertidig. Forbudet mot prøvingen av grovt urimelige vedtak ble så fremmet og vedtatt som ledd i en mer skrittvis strategi. Det førte 174.000 mennesker ut i gatene i Tel Aviv i protest.

Hvorfor annerledes i Israel?

Forsvar for domstolenes uavhengighet og kontroll med folkevalgte organer er ikke noe som ofte vekker stort engasjement i folket eller mobiliserer massene. Hva er det som gjør dette annerledes i Israel?

Mange frykter at nylig innførte rettigheter for LHBT-personer vil bli fjernet, dersom Benjamin Netanyahus reform gjennomføres.

Motstanderne oppfatter at Israels eksistens er truet. Som i andre land hvor et folkevalgt flertall truer domstolene, blant annet i Ungarn og Polen, handler det både om politikkens innhold og om rettsstatens institusjoner.

Koalisjonen som styrer Israel, domineres av ortodokse religiøse på den ene side og ytre høyrekrefter på den annen. Partene forenes i at de opplever at liberale rettigheter står i veien for at de kan sette sin politikk ut i livet.

De vil, som Ungarns Viktor Orban, innføre et illiberalt demokrati, et styre der det folkevalgte flertallet selv setter grensene for hva slags tiltak de kan gjennomføre. Motstanderne er redde for at religionen vil få et enda sterkere grep over folks hverdag, at nylig innførte rettigheter for LHBT-personer vil bli fjernet, og at undertrykkelsen av den palestinske befolkningen vil bli enda mer omfattende og nådeløs.

En skjebnekamp

På grunn av Israels spesielle styresett og utfordringer er kampen om domstolene en skjebnekamp. Israel har ingen skreven grunnlov, og grunnleggende rettigheter kan endres og fjernes ved vanlig lovvedtak.

Rettigheter beskyttes altså ikke, som hos oss, ved regler om at endringer må skje ved kvalifisert flertall eller etter egne prosedyrer. I en slik situasjon blir beskyttelsen domstolene gir, den eneste beskyttelsen rettighetene har. Fjerner man domstolsbeskyttelsen, er rettighetene prisgitt det til enhver tid herskende politiske flertall. Dette er spesielt farlig i et land som er så sammensatt som Israel.

Israel er på langt nær et perfekt demokrati, og mye kan sies om mangel på rettsbeskyttelse, særlig for den palestinske minoriteten og befolkningen på den okkuperte Vestbredden. Men Israel er likevel et land som har klart å opprettholde et demokrati under forhold der statens eksistens er truet av ytre fiender, i en tilstand av mer eller mindre vedvarende krig.

Under pandemien har vi alle nylig opplevd hvor skjøre våre demokratiske spilleregler og grunnleggende rettigheter er når samfunnet er truet. Israel har opprettholdt et liberalt demokrati under vedvarende betingelser som er langt mer utfordrende. Høyesteretts rolle som et korrektiv både til sivile og militære myndigheter er en viktig forklaring på hvordan dette har lykkes. Svekkes domstolene, er det fare for at demokratiet knuses av unntakstilstandens logikk.

Unik historie

Det er duket for konfrontasjon mellom Netanyahu og Høyesterett. Høyesterett i Israel har en historie som er unik i internasjonal sammenheng, nettopp i hvordan den har satt grenser for myndighetene under ekstreme situasjoner. Hittil har de andre statsmaktene akseptert at Høyesterett har definert spillereglene og opptrådt som oppmann. Nå ønsker Netanyahu og hans regjering å endre på dette, og selv både gi reglene og trekke grensene.

Under normale omstendigheter er dette en konflikt domstolen er dømt til å tape.

Under normale omstendigheter er dette en konflikt domstolen er dømt til å tape. Historiens dom er klar: Gang på gang har rettsstaten måttet gi tapt overfor myndigheter som er fast bestemt på å sette til side elementære krav til likhet for loven og anerkjennelse av rettslige begrensninger på deres myndighet. I de fleste tilfeller har ikke dommerne en gang tatt kampen.

Men Israel er annerledes. Dommerne har en bred folkelig mobilisering i ryggen. Det kan gi dem mot til å avsi en kjennelse som taler Netanyahu midt imot. Vil Netanyahu og hans koalisjonspartnere ha mot til å sette seg ut over det, og hva vil i så fall resultatet være?