Ti år siden jeg ikke døde

Carine Øien-Ødegaard ble plutselig rullestolbruker. Ti år senere skriver hun om erfaringene hun har gjort seg.

Plutselig var jeg rullestolbruker. Dette har jeg lært.

30.06.2023 19:00

Ti år! Ti år siden siste skritt. Ti år siden siste hopp. Ti år siden siste dans. På bena.

Ti år siden følelsen av gress under føttene. Ti år siden jeg lurte på hvordan «voksenlivet» etter mastergraden skulle bli. Ti år siden tanken på ikke å være under utdanning var stor og skremmende.

Ti år siden vinduet åpnet seg og fast grunn under føttene forsvant.

Ti år siden 40 stifter i hodet, to operasjoner i nakken, smerter, morfinrus, nakkekrave, forvirring, fortvilelse og enorm takknemlighet overfor helsetjenesten.

Ti år siden livet ble snudd på hodet. Ti år siden jeg ikke døde.

I dag har jeg ikke så mye mer å klage over enn andre folk i 30-årene. Men når jeg tenker over de siste ti årene, er det mange ting jeg tror kunne vært bedre. Ikke bare for meg, men for samfunnet.

Dette har jeg lært:

1. Diskriminering eksisterer

Jeg kjente ikke så mange med funksjonsvariasjoner før jeg ble skadet. Nå har jeg ti års selvopplevd erfaring. Jeg har også fått andrehåndserfaringer gjennom nye bekjentskaper.

Selv har jeg sjelden opplevd å bli møtt med en forventning om at jeg har nedsatte kognitive evner, at folk prater til assistenten fremfor meg, eller at folk er regelrett slemme mot meg. Det er jeg takknemlig for, men jeg er ofte rask til å skyte inn «jeg jobber med en doktorgrad», slik at de skal skjønne at jeg ikke er dum.

På en måte tenker jeg at det er flaut å ty til sånt. Samtidig er det så uendelig mange historier om å bli nedvurdert, hetset, oversett og lignende. Det skjer. Mye.

2. Arbeidslinjen er ikke en rett strek

«Det skal lønne seg å arbeide.» Ja, jeg er enig i det. Men betyr det at man må tape så vanvittig mye på å være syk?

Selv gikk jeg på minstesatsen av arbeidsavklaringspenger (AAP). Da var jeg glad for at jeg var gift med en med fulltidsstilling, og at vi eide en leilighet. Søkte jeg jobber? Ja. Kunne jeg jobbe 100 prosent? Nei. Var det enkelt å få seg jobb? Nei.

«Det er viktig at alle bruker (rest)arbeidsevnen sin.» Igjen er jeg enig, men det er ikke tusenvis av jobber som venter på å bli fylt opp av mennesker som ikke kan jobbe fullt.

Nesten alle jobber som var relevante for meg, var fulltidsstillinger. Jeg støtter at det som hovedregel skal være fulle og faste stillinger, men det gjør det vanskelig for oss som ikke kan ha dem. Og det er mange av oss.

Det er over 100.000 mennesker i Norge med funksjonsnedsettelser som ønsker seg jobb, men ikke får

Andre kan jobbe fullt, men trenger ulik grad av tilrettelegging og er ikke i jobb på grunn av praktiske hindringer.

Er det sånn at alle vi skal måtte leve på eller under fattigdomsgrensen, enten fordi det ikke finnes jobber eller man ikke kommer på intervju?

Det er over 100.000 mennesker i Norge med funksjonsnedsettelser som ønsker seg jobb, men ikke får. Skal de straffes økonomisk fordi de ikke følger arbeidslinjen?

Nei. Vi som samfunn har et ansvar for at alle skal få leve et anstendig liv med ytelser som gir folk muligheten til mat på bordet, fritidsaktiviteter til barna og varme på vinteren. Er det ett land som har råd til det, er det Norge.

Jeg mener at det bør opprettes flere stillinger forbeholdt mennesker med funksjonsvariasjoner, som gir mulighet for høyere inntekt og arbeidstrening.

En ordning Nav har for dem som trenger hjelp på arbeidsplassen, er funksjonsassistanse. Det er litt som brukerstyrt personlig assistanse, BPA. Men det dreier seg kun om jobb. Jeg har hatt det siden 2015 og synes ordningen er kjempebra.

Men. Potten for tildeling av nye vedtak om funksjonsassistanse gikk tom i mai. I over en måned var det full stans. Ordningen er nå åpnet igjen, men det er åpenbart at den tildelte potten er for liten. Det må endres.

3. BPA-ordningen bør styrkes og sentraliseres

Dette er et hjertebarn for meg. Jeg kunne aldri levd det livet jeg lever nå, uten brukerstyrte assistenter. At jeg får velge hvem, hva, hvor og når, er en enorm frihet.

I sin beste form er BPA et likestillingsverktøy som lar mottageren delta i samfunnet på lik linje med andre. Men det var en lang kamp for å få timene jeg trenger.

Kampen ble utkjempet i min forrige bydel.

Jeg fikk spørsmål som «kan du ikke få mer barnevakt?» Jeg har også hørt utsagn som «babyen vil ikke bli knyttet til deg uansett når du ikke kan skifte bleie».

Det kostet tid, krefter og tårer. Og tiden og kreftene mine vil jeg bruke på andre ting, ettersom alt er mer slitsomt når man er ryggmargsskadet.

Jeg er stort sett lykkelig i livet jeg lever nå, men det har ikke alltid vært sånn, skriver Carine Øien-Ødegaard.

Da jeg flyttet, slapp jeg heldigvis å kjempe på nytt. Det er jeg glad for, men det er jo feil at jeg skal være lettet over å bli møtt på en skikkelig måte.

Forskjellene mellom kommuner og bydeler på hvem som får, og hvor mye, er enorme. Ordningen burde vært statlig slik at en med stort behov, som meg, ikke blir en kjempeutgiftspost på et lite kommune- eller bydelsbudsjett.

Da kan også de som jobber med å behandle BPA-søknader, få ekspertise i saksgangen slik at andre brukere slipper å møte de hindringene jeg gjorde.

4. Psykologhjelp etter livsendrende opplevelser

Jeg er stort sett lykkelig i livet jeg lever nå, men det har ikke alltid vært sånn.

I 2015, etter å ha blitt vant med rullestol, trykksårfrykt, stadige urinveisinfeksjoner, utilgjengelighet, terskelhat, assistenter og mye tidsbruk på det som før gikk på fem minutter, sluttet jeg å sove.

Jeg kunne ligge timevis i sengen og ikke sovne før klokken var både 02, 03 og 04. Jeg endte med å bli sykmeldt og få sterke innsovningsmedisiner. Det hjalp, men det pågikk i månedsvis. Jeg fikk etter hvert også mild angst.

Det er jo feil at jeg skal være lettet over å bli møtt på en skikkelig måte

Min egen vurdering var posttraumatisk stress. Ikke alvorlig nok til å kvalifisere til diagnosen PTSD, men nok til at jeg ikke hadde det bra. Jeg fikk henvisning til psykolog, men avslag fra spesialisthelsetjenesten. Dette gjør meg fortsatt sint.

Mange som har vært gjennom en ulykke som min, utvikler depressive symptomer, noen får en alvorlig depresjon. Jeg synes at når man har vært gjennom en stor og livsendrende opplevelse, og uttrykker at man sliter etterpå, så skal man få psykologhjelp.

Kronikken er en bearbeidet versjon av innlegget «Ti år!» på bloggen «Plutselig rullestol».