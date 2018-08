«Notert» er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister

Det er de utroligste hensyn jeg må ta nå som jeg er gravid. Et av dem handler om navn.

Navnet til barnet kan absolutt IKKE ...

1. Være for populært. (Hold deg unna de 10 øverste på fjorårets Toppliste. Da reduserer du risikoen for at tre andre i den fremtidige klassen til barnet ditt heter det samme.)

2. Men heller ikke for unikt. (Du er ikke kongelig.)

3. Samtidig ikke for kjedelig. (Du kan velge blant alle navn i verden, virkelig signalisere hvem du er og hva du står for, og så er det Per du velger?!)

4. Være for langt. («Martinius Alexander Nicolay, nå er middagen klar!» Bare prøv å si det tre ganger.)

5. Føre til mobbing. (Rimer navnet på et kjønnsorgan eller noe annet flaut?)

6. Minne deg om et dyr. (Mons er et veldig fint navn! På en katt ...)

7. Være det samme som venner planlegger til eventuelt fremtidige barn. (Hold deg også unna navnet til venners nåværende barn og andre barn i nær familie.)

8. Være det samme som en tidligere flamme. (Det er en grunn til at det ikke er vedkommende du skal ha barn med.)

Derimot må navnet gjerne ...

1. Ha en dypere betydning. («Stridsmann», «guds gave» eller «sterk/fri». Det er klart man blir varm i mammahjertet.)

2. Være oppkalt etter noen i slekten. (Barnet har 16 tippoldeforeldre og dobbelt så mange i neste ledd. Her har jeg faktisk funnet et jeg liker.)

3. Falle i god jord hos foreldre, svigerforeldre, besteforeldre, søsken og nærmeste venner.

4. Passe til etternavnet/etternavnene. (Ole Olesen blir litt som Ibsens ripsbusker.)

5. Fungere både i Norge og i utlandet. (Du vil ikke utsette en amerikaner for å måtte si «Hello Jardar».)

Hva sier barnefaren?

Etter å ha gått gjennom disse punktene, konkluderer jeg med at navnet må bli Ola. Til tross for at det kanskje ikke oppfyller krav nr. 3 på IKKE-listen.

Men vent nå litt. Barnefaren kan ikke fordra det. Hjelp!