Det finnes ikke lenger noen grenser for hva unge jenter vil operere og forbedre. De finner «feil» på eget utseende, og allerede som barn begynner de å planlegge hva som skal endres når de blir gamle nok. Normale jenter føler seg unormale.

Unge jenter ned i tiårsalderen spør meg hvor mye de bør veie, unge jenter sparer konfirmasjonspengene sine til de er 18 år og gamle nok til å fikse på utseendet sitt ved å legge seg under kniven.

De er blitt stadig flere, og stadig yngre, de jentene som går i gang med å gjøre kroppen sin ugjenkjennelig. Lepper så store at de knapt klarer å smile. Mengder av Botox sprøytet inn i rynker som ennå ikke har meldt sin ankomst.

Et tastetrykk unna «perfekt»

Hver eneste dag mottar jeg bekymringsmeldinger fra jenter i alle aldre. De sliter med sitt eget selvbilde, de er villige til å gjøre alt for å bli så lik den falske og såkalte «perfekte» malen. Hva får unge jenter til å tenke slik og til å gjøre sånt?

Dennis Poppe Thorsen / Cappelen Damm

De altfor mange retusjerte bildene av syltynne fotomodeller de daglig blir eksponert for? Alle bildene av bloggere/influencere som poserer med sine gjennomopererte kropper, gjerne i seksualiserte positurer? Den evinnelige annonseringen for kosmetiske inngrep – i ungdommens Facebook-feed, på nettaviser, om bord på kollektivtransport, fra radiostasjoner som retter seg mot yngre publikum?

Man lærer raskt at konsultasjonstimen for brystforstørrelse, fettsuging og nose job aldri er mer enn et tastetrykk unna.

Lovløse tilstander

Nylig ble jeg kontaktet av en 16-åring som på Instagram hadde blitt eksponert for en fillers-reklame, akkompagnert med rabattkode. Den som hadde delt dette tilbudet, var en voksen kosmetisk sykepleier.

Da tenåringen kontaktet sykepleieren og ba henne slutte med å bidra til en slik normalisering av «kroppen som oppussingsobjekt», svarte hun: Slik har dagens samfunn blitt, og det må du bare godta!

Det verste er kanskje at sykepleierens svar ikke klarte å sjokkere meg. Så langt har det kommet. Grensene er tøyd så lenge at de knapt er mulige å få øye på lenger.

Flere av Norges mest innflytelsesrike bloggere tjener gode penger på å bruke bloggen sin som reklameplakat for Botox, fillers og andre kosmetiske/kirurgiske inngrep. Rabattkoder deles ukritisk ut til lesere ned i tiårsalderen.

Hvordan kan dette foregå uten at Forbrukerombudet får gjort noe med det? Og når kommer lovverket som forbyr slik markedsføring?

Så lovløse tilstander vi har i dag, er det ikke rart at mange unge får en forestilling om at dette er sannheten: Komplekser og dårlig selvtillit kan kureres, bare du rekonstruerer kroppen og ansiktet.

Sexdukke eller feminist?

En del av disse bloggerne pakker budskapet sitt inn i noe de kaller feminisme. #GIRLPOWER. #FEMINIST. Dette er misbruk av begreper som kvinner i mange tiår har brukt i sin kamp for likestillingen – og her kommer disse sexdukkene, i sexy positurer, og sender noen vanskelige signaler til sine følgere:

Hva er frigjøring – og hva er seksualisering? Kanskje lett å forstå for oss voksne, men ikke for unge jenter.

Mange av jentene som har frontet den triste utviklingen, er knapt over 20 år gamle. Menneskekroppen er langt fra ferdig utviklet i den alderen. Det blir altså et sjansespill å begynne å tukle med den. En ekstremsport. Og fortsatt har ingen rukket å forske på langtidseffektene.

Som toppblogger følger et stort ansvar. Og den viktigste delen av jobben – jobben som forbilde – er en jobb som tilsynelatende ikke ser ut til å bli tatt på alvor. Med topplisteplassering på blogglisten følger et enormt ansvar – et ansvar en ikke kan fraskrive seg!

Påvirkningskraft fordrer ansvar

Som blogger kan du aldri si at du ikke vil være et forbilde. Du har selv valgt rollen som influenser, og du lever av klikkene som leserne dine gir deg, derfor må du også tåle å bli stilt til ansvar for negativ påvirkning.

Blogg er business, blogg er en jobb der du har visse ansvarsområder, og dette er et ansvar du må være bevisst.

Vi bloggere har ufattelig stor påvirkningskraft. Og et minst like stort ansvar. Men når bloggerne selv ikke tar ansvar, må andre gjøre det. Noen må gripe inn og si at dette ikke er ok.

Tenk at vi har nettaviser i Norge som fremmer slike bloggere, tenk at det kjøres kampanjer med et formål om å bryte ned selvbildet til gutter og jenter såpass sterkt at en tur til en kosmetisk klinikk fremstår som eneste utvei.

Nettaviser og blogghus må ta mer ansvar og tenke over hvem det er de mater med penger hver eneste dag. Og folk som har noe å selge, må tenke over hvor de velger å legge markedsbudsjettet sitt. Hvis pengene legges på feil blogg, er de faktisk med på å finansiere operasjoner som det deretter reklameres for i sosiale medier.

Forby reklame mot kosmetisk kirurgi

Hvorfor lar vi ungdommen påvirkes av uekte idealer og et umenneskelig kroppspress? Hvorfor blir ikke dette slått hardere ned på? Og hvorfor er det helt lovlig å reklamere for plastisk kirurgi og kosmetiske injeksjoner – når vi ikke engang har rukket å forske på langtidseffektene?

Det finnes ikke et skikkelig lovverk mot slik reklame, noe som er et tydelig bevis på at et av våre største samfunnsproblemer ikke blir tatt på alvor.

Det er bred politisk enighet om at vi skal ha et strengt forbud mot alkoholreklame i Norge, men slik jeg ser det, er det minst like viktig med et strengt forbud mot reklame for kosmetiske inngrep.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter