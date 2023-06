Kunnskapsministeren mangler kunnskap om ungdomssøvn

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) burde lytte til hva ungdommene selv opplever, skriver kronikkforfatterne. Bildet er tatt i fjor høst.

Flere studier viser at senere skolestart har gunstige effekter. Elevene får mer søvn, bedre psykisk helse, bedre karakterer og mindre skolefravær.

11.06.2023

I «Debatten» på NRK 1. juni var ett av temaene tidspunkt for skolestart. Oppegående skoleelever fra flere steder i landet refererte til forskning som viser at ungdommer sover for lite, og at lite søvn er forbundet med økt risiko for psykiske lidelser og dårligere karakterer.

Skoleelevene viste også til forskning som dokumenterer at senere skolestart om morgenen har positive effekter.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) virket derimot ikke mottagelig. Hun hevdet at det bare er å legge seg tidlig og stå opp tidlig, så ordner søvnen seg.

Her viser dessverre ministeren manglende forståelse for hva som skjer med søvn og døgnrytme i ungdomstiden.

Lytt til ungdommene

Skoleelevene virket oppdaterte og kunnskapsrike. Vi vil derfor anbefale ministeren å lytte til hva ungdommene selv opplever.

Forskningen det vises til, er blant annet utført i vårt forskningsmiljø ved Universitetet i Bergen og Nasjonalt senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssjukehus.

Vi vil derfor her vise til hva våre studier og også andre internasjonale studier dokumenterer om søvn hos ungdom og effekten av senere skolestart.

Sover for lite

En rekke undersøkelser dokumenterer at elever i videregående skoler sover altfor lite. I Norge er snittet rundt 6,5 timer med søvn på hverdager. Dette er langt mindre enn de 8 til 9 timene som er anbefalt for denne aldersgruppen.

At ungdommene sover for lite, understrekes også ved at ungdommer sover ut i helgene. De prøver med andre ord å ta igjen det tapte.

Dette får som konsekvens at ungdommene står opp sent i helgene, i gjennomsnitt etter klokken 11. Dette medfører at døgnrytmen forskyves med mange timer hver helg, og det resulterer i store problemer med å sovne til ønsket tid natt til mandag.

Søvnen natt til mandag blir derfor kort for de fleste ungdommer, og de blir derfor svært søvnige eller trøtte på skolen. At lite søvn går ut over skoleprestasjoner, er relativt åpenbart.

Kan forårsake og forverre psykiske helseplager

I tillegg ser vi at mange ungdommer sliter med psykiske problemer.

Mye forskning har etter hvert vist at lite og dårlig søvn kan forårsake og forverre psykiske helseplager.

Ungdommer med forsinket søvnfase, det vil si ungdommer som sovner sent og som sliter med å våkne om morgenen, rapporterer langt flere angst- og depresjonssymptomer, dårligere karakterer og mer røyk- og alkoholbruk enn ungdommer med mindre forskyvning i døgnrytmen.

Biologisk bestemte endringer

Det er godt dokumentert at det skjer endringer i søvn og døgnrytme i løpet av ungdomstiden. Disse endringene er langt på vei biologisk bestemte og er tydelig relaterte til pubertetsutviklingen.

Det er komplekse mekanismer involvert. Typisk vil ungdommer når de gjennomgår pubertet, oppleve en gradvis forsinkelse av døgnrytmen – de blir B-mennesker (i småbarnsalderen er de fleste A-mennesker).

Tilsvarende sees også hos andre pattedyr når de blir kjønnsmodne.

Døgnrytmehormonet melatonin skilles ut senere på kvelden hos ungdommer enn hos yngre. Derfor blir ungdommene søvnige på et senere tidspunkt om kvelden enn da de var yngre, og senere enn det som ofte er ønskelig.

Med et tidlig skolestarttidspunkt sliter de med å få nok søvn før neste skoledag.

Hjernen er ikke klar for søvn

At ungdommene eventuelt er på sosiale medier, drikker koffein eller gjør skolearbeid om kvelden, gjør selvsagt ikke situasjonen bedre.

Vi hevder likevel, med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap, at den biologiske forsinkelsen av døgnrytmen er det som starter den onde sirkelen.

Å si til ungdommer med slike søvnproblemer at det bare er å legge seg tidligere, er dokumentert å være ineffektivt. Hjernen er rett og slett ikke klar for søvn, og de blir liggende våkne.

Senere skolestart har gunstige effekter

Hva kan så gjøres for å bedre ungdommenes situasjon? Her kommer tidspunktet for skolestart inn.

Flere studier, i hovedsak fra USA, viser at senere skolestart har gunstige effekter. Elevene får mer søvn, bedre psykisk helse, bedre karakterer og mindre skolefravær.

Vi har nylig publisert data fra norske videregående skoler som viser at elever som begynner senere på skolen, sover mer natten før.

Studien viste at leggetiden var den samme uavhengig av når elevene begynte på skolen neste morgen.

Men vil senere skolestart alltid være å foretrekke?

En bekymring noen har, er at senere skolestart vil medføre at elevene over tid legger seg senere, slik at vinningen går opp i spinningen. Og hvis skolen begynner senere om morgenen, avsluttes gjerne også siste time senere.

Dette kan få konsekvenser for fritidssysler etter skoletid, som for eksempel trening, samt sosiale- og kulturelle aktiviteter.

Forskningsprosjekt starter til høsten

I samarbeid med Vestland fylkeskommune har vi utviklet et forskningsprosjekt som skal igangsettes til høsten, hvor effekten av senere skolestart skal undersøkes over tid.

For at prosjektet skal være praktisk gjennomførbart, har vi måttet gjøre justeringer som er akseptable for skolene som skal være med.

Vi har valgt å forskyve skolestarten med to timer mandag morgen og én time tirsdag morgen. Resten av uken er skolestarten som vanlig.

En slik relativt liten endring i timeplanen kan gjøres uten å endre skoleslutt på ettermiddagen. Likevel tenker vi at dette vil gjøre overgangen fra helgen enklere for elevene og gi mer og bedre søvn natt til mandag og tirsdag.

Om et slikt tiltak vil gi positive effekter på humør, karakterer, skolefravær med mer, er noe vi vil studere over tid.

Hensyn i timeplanen

Som akademikere er vi opptatt av å dokumentere hvilke effekter slike tiltak har – både positive og negative.

Før senere skolestart eventuelt innføres i norsk skole, mener vi at det er behov for gode og grundige vitenskapelig studier. Det er viktig å ha et åpent sinn og å evaluere effektene grundig.

Hvis studien viser at elevene sover mer og bedre, og at dette gir bedre psykisk helse, bedre karakterer og lavere skolefravær og frafall, fortjener ungdommene at dette tas hensyn til i utformingen av timeplaner.