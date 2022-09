Vi har ikke lyktes med norsk sykkelsatsing

Ingrid Dahl Hovland Veidirektør, Statens vegvesen

Statens vegvesen planlegger i høst å gi ut en ny gateveileder. Det overordnede trafikanthierarkiet er her at de gående bør gis førsteprioritet. Deretter de syklende, skriver veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Omdisponering av gatearealet sentralt i byer og tettsteder er kanskje det tiltaket som vil gi aller mest effekt. Og det koster lite.

Nå starter Den nasjonale sykkelkonferansen 2022 på Hamar. Det er fire år siden sist, og for min del er det første gang jeg skal være med.

Som veidirektør i Norge skulle jeg gjerne ha fortalt om suksesser og høy måloppnåelse på dette området. Men det kan jeg dessverre ikke gjøre. Vi må i stedet erkjenne at norsk sykkelsatsing ikke er en suksess.

Vi har lenge vært langt unna å nå de nasjonale målene, og det er vi fortsatt.

Vi trenger nye tiltak for syklister

Ett av målene er at 8 prosent av reisene skal tas med sykkel. Vi er nå cirka på det halve, og det øker ikke.

Et annet mål er at de største byene skal ha en sykkelandel på 20 prosent. De beste byene har i siste reisevaneundersøkelse fra 2021 under det halve.

Et tredje mål i de siste nasjonale transportplanene er at 80 prosent av barna skal gå eller sykle til skole. I siste reisevaneundersøkelse for barn var det 62 prosent som gikk eller syklet til skole.

Vi er altså langt unna måloppnåelse for de helsefremmende transportformene sykkel og gange.

Vårt budskap fra Statens vegvesen kan derfor ikke være at vi skal fortsette som før. Vi trenger nye tiltak for syklister, tiltak som gir måloppnåelse.

Vi trenger også ny forskning for å finne hovedårsaker til hvorfor vi ikke når målene og hvorfor sykkelandelene i Norge kun er det halve i forhold til land som for eksempel Sverige og Finland

Imponerende fagmiljøer innen sykkel

Vi må forsterke fokus på brukerne, i dette tilfellet syklistene. Vi må øke innsatsen i arbeidet for høyere måloppnåelse for syklistene og få mer for pengene.

I dette arbeidet må vi også sikre drift og vedlikehold av sykkelveiene gjennom hele året for å øke trafikksikkerhet og attraktivitet for syklistene.

Mange kommuner og fylkeskommuner, ikke minst de største byene, har de siste årene bygd opp imponerende fagmiljøer innen sykkel og bærekraftig mobilitet.

I de største byene er det byvekstsamarbeidet som er arenaen for flerpartssamarbeid om god sykkelinfrastruktur. Det er der vi når målsettingene om nullvekst for personbilkjøretøyer og økning i antall syklister og gående.

Behov for mer rom for lokalt skjønn?

Veinormalene er regelverket og retningslinjene for hvordan veier og gater skal bygges. Veinormalene gir rammene for hva vi kan lage av gode løsninger som er så sikre og så attraktive at mange flere blir fristet til å bruke sykkel på korte reiser. Vi skal bygge god infrastruktur for landet.

Sykkelfelt er den viktigste løsningen for sykkeltilrettelegging i sentrum av byer og tettsteder. Maksbredden for sykkelfelt er i veinormalene på 2 meter. Er dette tilstrekkelig for opplevd trygghet i trafikken?

Er det i veinormalene behov for større fleksibilitet og mer rom for lokalkunnskap og lokalt skjønn?

Tar vi i tilstrekkelig grad inn over oss beste praksis fra andre land? Og fra norske byer?

Ny infrastruktur koster mye

«Mer for pengene» er ett av de fem hovedmålene i Nasjonal transportplan, og det er også et hovedmål for oss i Statens vegvesen.

Helt ny infrastruktur koster mye. Nye tall fra de siste tre årene viser at gjennomsnittsprisen pr. kilometer ny sykkelinfrastruktur langs riksveinettet i byer og tettsteder er på 65 millioner kroner. Spennet er fra 25 millioner til 97 millioner kroner.

Utenfor byer og tettsteder er snittprisen 29 millioner kroner for nye sykkelanlegg. Her er spennet fra 12 til 77 millioner.

Samtidig viser våre kartlegginger at behovet for nye sykkelanlegg langs riksveinettet er på over 400 kilometer. Vi skal bygge mye de kommende årene, men det sier seg selv at det ikke er realistisk at vi i løpet av få år kan bygge ut alt det er behov for.

Ta areal fra personbilene

Kraftige forbedringer ved hjelp av enklere tiltak både kan og må vi få til:

Forbedring av kryss

Bedre sykkelveivisning

Fartsreduserende tiltak

Nye sykkelpassasjer

Bredere sykkelfelt

Utbedring av hull og dårlig dekke

Dette er noen eksempler på enkle tiltak.

Omdisponering av gatearealet sentralt i byer og tettsteder er kanskje det tiltaket som vil gi aller mest effekt. Og det koster lite.

Kanskje må man i bysentrum ta noe areal fra personbilene for å gi mer plass til egne arealer for gående og egne arealer for syklende. I mange tilfeller vil bare det å fjerne noen få gateparkeringsplasser gi rom for å etablere nye sykkelfelt. Det er en hard kamp om arealet i byene våre.

Statens vegvesen planlegger i høst å gi ut en ny gateveileder. Her bruker vi den omvendte trafikantpyramiden for bysentra. Det overordnede trafikanthierarkiet er her at de gående bør gis førsteprioritet. Deretter de syklende, kollektiv, varelevering og så personbiler til slutt.