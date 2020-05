Skal museene kunne skjøtte sitt viktige samfunnsoppdrag, må koronatiltakene komme nå.

Tirsdag i forrige uke innkalte KODE kunstmuseer og komponisthjem i Bergen til pressekonferanse der det ble varslet om en truende konkurs.

Onsdag svarte statsminister Erna Solberg (H) at hun irriterte seg over dette utspillet. Museet hadde vært i møter med Kulturdepartementet få dager før og hadde allerede blitt lovet hjelp.

Man må ha «litt meir tolmod enn to dager», uttalte Solberg til Bergens Tidende.

Har bedt om tiltak

Men det er gode grunner til at museene er utålmodige nå.

I Danmark har det for eksempel pågått en heftig debatt fordi museene inntil nylig var blant dem som fikk gjenåpne sist når samfunnet går mot en gradvis normalisering.

I Norge er behovet for effektive hjelpepakker stort for flere museer, KODE står ikke alene her.

Den 27. mars sendte et samlet nettverk for norske kunstmuseer en anmodning til Kulturdepartementet om bransjespesifikke strakstiltak for museene. Det er mer enn to dager siden, det er nesten to måneder siden.

Så hvorfor haster det? Jo, museene har et viktig og sammensatt samfunnsoppdrag. Norske museer viser frem og tar vare på den norske kulturarven for fremtidens generasjoner.

Å drive et museum er mer enn å hente noen bilder opp fra en kjeller og henge dem opp på en vegg.

Vi samler og stiller ut kunst og kulturgjenstander, vi forsker og publiserer, arrangerer foredrag og konserter, driver digital formidling, underviser skoleklasser og bidrar med nye perspektiver i viktige debatter.

Vi driver bygningsvern, parkanlegg og restaurerer gjenstander.

Ferger, kunst og grøntarealer

Ta for eksempel et museum som KODE. Fire kunstmuseer og tre komponisthjem, alle i seg selv historiske bygg som skal vedlikeholdes og driftes. En samling på over 50.000 gjenstander innen kunst og kunsthåndverk som skal tas vare på, forskes på og stilles ut. 900 mål med naturområder som skal pleies.

Til og med ansvaret for å utvikle og drive en passasjerferge inngår som en del av museets oppgave.

I tillegg skal man gjennom formidling nå en rekke målgrupper via seminarer, omvisninger, barnearrangementer, skolenettverk og ikke minst konserter. KODE holder over 400 konserter i året.

Marit Hommedal / SCANPIX

Dette er kun ett eksempel. Mange museer i Norge vil kjenne seg igjen dette komplekse bildet.

Ser man museene for det de er i sin helhet, med alle disse viktige samfunnsoppdragene, da forstår man også hvor sårbare de er for en krise som den koronaviruset har brakt med seg.

Forvaltningsansvaret er tungt, krevende og langsiktig. Uten samlingen og infrastrukturen rundt har man ingenting å formidle. Uten formidlingen faller mye av driftsgrunnlaget bort, noe som igjen går ut over det grunnleggende forvaltningsarbeidet.

Mister sommersesongen

For museene er det en stor utfordring at de eksisterende koronatiltakene og -pakkene fra regjeringen så langt kun gjelder for institusjoner med mindre enn 60 prosent offentlig støtte.

For KODE er eksempelvis inntektene fra konserter på Troldhaugen – Edvard og Nina Griegs hjem – i sommersesongen avgjørende for en god inntjening og drift.

Billettene til disse kjøpes i høy grad av turister, og med de seneste retningslinjene for ferier og fritidsreiser ser det mørkt ut for denne sesongen.

Dette rammer flere museer i hele Norge.

Et annet eksempel er Blaafarveværket på Modum, som er helt avhengig av en innbringende sommersesong.

Morten Uglum

Blaafarveværkets åpning er utsatt i halvannen måned, dermed er en tredjedel av sesongen borte. Da blir koronapandemiens bieffekter harde og akutte.

For museene har et langsiktig mandat, og forvaltningsansvaret forsvinner ikke fordi publikum uteblir et år eller to. Blaafarveværket forvalter både kultur- og industrihistorie, her finner man de gamle koboltgruvene, vernede bygg, historiske tun, kulturstier og grøntområder. De skal vedlikeholdes og drives.

Ikke et sekund for tidlig

Regjeringen varsler nye pakker og mer spesifikke tiltak for museene 29. mai. Det er betryggende å høre – men heller ikke et sekund for tidlig.

For selv om regjeringen har kommet med en rekke gode tiltak de siste månedene og prioriteringene selvsagt er harde, har museene ventet lenge nok. Dette handler om Norges kulturarv, som skal bære oss videre.

Vi krysser fingrene for at pakkene som kommer neste uke, er effektive fra dag én. Løsningene må være smidige og enkle å ta i bruk for de institusjonene som allerede er i akutte kriser. Det må være legges vekt på kompensasjon av tapte billettinntekter, ikke den prosentvise finansieringsgrad av det enkelte museum.

Langvarige konsekvenser

Det er imidlertid også et sterkt behov for tiltak med et langsiktig perspektiv utover den umiddelbare krisehåndteringen her og nå. Når museene nå så smått åpner igjen, vil det ta tid å få opp igjen en normal utstillingsfrekvens.

Koronasituasjonen gjør det også vanskeligere med inn- og utlån av kunst fra andre land, i tillegg til at turiststrømmen til Norge vil være redusert i lang tid.

Dette er ikke noe man skal ta lett på.

Tirsdag slapp Unesco en rapport om effekten av pandemien for museene. Den viste at mer enn 85.000 museer verden over var stengt i en kortere eller lengre periode.

Rapporten viste også at knappe 13 prosent av disse kanskje aldri vil kunne åpne igjen. Det tilsvarer til ett av åtte museer.

Klokken tikker.