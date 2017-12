Washington D.C. har Det hvite hus. London har Whitehall – i dag bare navnet på en gate. Men hva skjedde med Londons opprinnelige «hvite hall»?

Hundrevis av byens turister går daglig forbi en gråhvit treetasjers steinbygning på gaten Whitehalls østside, tvers ovenfor The Horse Guard. De færreste aner at bygningen, kalt Banqueting House, Banketthuset, er eneste gjenværende bygningen etter slottet Whitehall – de engelske monarkenes hovedresidens i byen fra 1530 til det brant ned i 1698.

Etter brannen arvet gaten foran banketthuset navnet etter slottet – og brukes også om regjeringskvartalene i det samme området.

Største i Europa - med 1500 rom!

Whitehall-palasset hadde sin opprinnelse som York Palace, et større gods til kardinal Thomas Wolsey, beliggende ut mot Themsen, sørøst for dagens Trafalgar Square.

I 1530 fikk kong Henrik VIII Wolsey avsatt og arrestert etter at kardinalen ikke hadde klart å få kongens ekteskap med Katarina av Aragón annullert fordi hun ikke ga ham en sønn. Deretter konfiskerte kongen Wolseys gods og gikk i gang med å utvide det.

Med sine etter hvert over 1500 rom skulle det bli det største palass i hele Europa. Men Whitehall-palasset, først nevnt ved navn i 1532, lignet ikke et typisk slott, men mer en landsby med hus av murstein og bindingsverk i tudorstil oppført i kjeder inntil hverandre - kronet med en skog av skorsteiner tilknyttet de mange peisene og ildstedene.

Fakta: Historiens skikkelser Thomas Wolsey, levde 1471–1530, kardinal fra 1515 Henrik VIII, regjerte 1509–1547 Elizabeth I, regjerte 1558–1603 James I, regjerte Skottland som James VI fra 1567, og over England og Irland fra 1603 Pocahontas, levde 1596–1617 Charles I, regjerte 1625–1649 Peter Paul Rubens, levde 1577–1640

To av kongens seks hustruer

I palasset giftet Henrik VIII seg med to av sine seks hustruer, og døde der også i 1547.

Så lenge han levde, hadde Whitehall imidlertid ingen bankettbygning. Siden lot Elizabeth I bygge en første provisorisk og spinkel bankettsal bestående av presenninger og trestokker. Den skal ha stått i 25 år.

Etter å ha overtatt den engelske tronen i 1603, oppførte James I en permanent bygning for å motta ambassadører og holde maskerader. Arkitekten var Robert Stickells og bygget sto ferdig i 1608.

Under en maskerade 5. januar 1617 ankom en sjelden gjest bankettsalen, en ung indianerprinsesse kalt Pocahontas, eskortert av en «hellig» indiansk mann kalt Tomocomo. Da Pocahontas og Tomocomo ble introdusert for kongen, skal James I ha fremstått så beskjeden at de to indianerne ikke skjønte hvem de hadde møtt før etterpå.

En ny type arkitektur

To år senere, i 1619, brant bankettbygningen ned. Det ryddet veien for det banketthuset vi kjenner i dag, også oppført under James Is tid av den walisiske arkitekten Inigo Jones. Jones valgte bort den gamle tudorstilen og innførte i stedet en helt ny, italiensk neoklassisk renessansestil for sitt nybygg.

Da det nye banketthuset sto ferdig i 1622 var det det første større bygg i sitt slag i England. I århundrene som fulgte skulle denne bygningsstilen fullstendig forvandle engelsk arkitektur. Banketthuset er i dag et fredet nasjonalmonument ivaretatt av stiftelsen Historic Royal Palaces.

Arkitektur, maskerader og teater

Inigo Jones var for øvrig ikke bare arkitekt, men skapte også masker og kostymer for bruk under maskeradene i sitt nybygg, forestillinger med bl.a. teater, dans, musikk og diktopplesning.

Kongetronen og tilskuerplassene var i den ene enden av salen, scenen i den andre. Raske sceneskifter ble oppnådd ved å svinge trekantede dekorerte søyler på dreieskiver. Scenen var dyp nok til å skjule heiseinnretninger som både løftet skuespillere frem på scenen og kunstferdige skydekorasjoner opp over dem.

En forestilling ble gjerne innledet med skuespillere utkledt som djevler, hekser eller ville dyr og som fremstilte kaos og uorden. De ble gjerne etterfulgt av skuespillere utkledt som hoffolk og kongelige, kledt i overdådige kostymer overstrødd med broderier og juveler, og som brakte fred og orden.

Noen av forestillingene var så kostbare å produsere at de ville ha kostet over 10 millioner kroner målt i dagens verdi. Men populære var de. Som det ble skrevet:

«… the Banqueting House at Whitehall was so crowded with fair ladies glittering with their rich clothes and richer jewels and with lords and gentlemen of great quality that there was scarce room for the king and queen to enter in.»

Cato Guhnfeldt

Rubens

Det skulle bli James Is sønn Charles I som, etter at han kom på tronen i 1625, fikk banketthusets tak dekorert av den flamske maleren Peter Paul Rubens. Maleren ble lokket til London med løfte om bli slått til ridder, noe han også ble.

Men i stedet for å bli værende og male taket på stedet, laget Rubens bare skisser. Han malte så takpanelene i sitt atelier i Antwerpen før disse ble skipet til London og det hele ferdigstilt i 1636.

Charles I henrettes

For blant annet å ha gått til krig mot parlamentet og tapt for Oliver Cromwell, ble Charles I til slutt dømt til døden. Han ble halshugget med øks på et provisorisk skafott rett på utsiden av banketthuset om ettermiddagen 30. januar 1649.

Wikimedia Commons

Det var en kald vinterdag, og kongen iførte seg en ekstra vest slik at kulden ikke skulle få ham til å skjelve og få de mange tilskuere feilaktig til å tro at han var redd.

Etter å ha blitt eskortert fra St. James Palace gjennom St. James-parken til banketthuset, gikk kongen gjennom salen under bildene av Rubens. Deretter skred han ut gjennom et vindu (i dag omtrent over døren der turister går inn for å besøke bygningen) og ut på skafottet.

Tusenvis av nysgjerrige londonere bivånet avrettingen som først ble gjennomført etter at kongen hadde senket sin utstrakte arm som signal til bøddelen.

Wikimedia Commons

Selve henrettelsesstedet er i dag i gaten rett utenfor fortauskanten, nær hjørnet av Whitehall og Horse Guards Avenue.

Napoleons hest

James II var den siste kongen som bodde i Whitehall-palasset før det brant ned i 1698, med banketthuset og Holbein-tårnet som de eneste monumentale bygg av palasset som unngikk ødeleggelse (sistnevnte revet i 1759). Siden ble det fremmet flere forslag om å erstatte palasset med et nytt, men planer strandet.

Etter brannen ble banketthuset først kapell til erstatning for det som brant ned med slottet. I 1883 ga dronning Victoria bygningen til Royal United Service Institute. Det ble nå tatt i bruk som museum for private eiendeler etter militære ledere. En av attraksjonene var skjelettet til Napoleons hest.

Museet stengte i 1962. I dag er banketthuset med sin arkitektur og Rubens-malerier åpent for publikum. Det brukes også tidvis til mottagelser og ulike tilstelninger.

Cato Guhnfeldt

Historiens spor

Turister har i sommer kunnet gå rundt kvartalet og finne svartmalte dører og portaler på fortauene som markerer deler av Whitehall-palasset. Ett sted treffer man på «inngangsdøren» til kardinal Wolseys kjeller, i dag også kjent som Henrik VIIIs vinkjeller, satt opp omtrent der man tror inngangen en gang var. Som alltid er historiens spor like under skosålen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les flere historiske artikler av Cato Guhnfeldt: